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Звезда Бриджертонов рассказала о критике веса и откровенных сценах 3 сезона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

1 мин.

Звезда «Бриджертонов» рассказала о критике веса и откровенных сценах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бриджертоны»
Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»
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В интервью Stylist звезда «Бриджертонов» Никола Кохлан рассказала, что для третьего сезона попросила координатора интимных сцен Лиззи Тэлбот усилить откровенность некоторых эпизодов с участием своей героини.

«Есть один эпизод, где я совершенно обнажена перед камерой. Это была моя идея, мой выбор и способ послать ко всем чертям всех, кто обсуждает мое тело», — объяснила актриса.

Кохлан добавила, что этот опыт стал для нее вдохновляющим: «В тот момент я почувствовала себя прекрасной и подумала: «Когда мне исполнится 80, я хочу оглянуться назад и вспомнить, как чертовски круто я выглядела!».

Подобный подход — своего рода ответ бодишеймерам (так называют людей, публично осуждающих других за недостатки их внешности), с которыми столкнулась актриса во время работы над проектом.

Например, в 2022 году в своих соцсетях Кохлан написала о том, как ей тяжело справляться с грузом общественного мнения.

«На самом деле трудно принять вес тысяч мнений о том, как ты выглядишь, которые присылают тебе каждый день», — отметила актриса.

В «Бриджертонах» Никола Кохлан сыграла Пенелопу Фезерингтон, также известную как леди Уислдаун. В третьем сезоне шоу героиня стремится во что бы то ни стало выйти замуж.

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