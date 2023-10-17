Звезда «Доктора Кто» рассказал о своем опыте работы в сериале

В интервью Radio Times исполнитель роли Рори Уильямса (Артур Дарвилл) в сериале «Доктор Кто» на вопрос, как бы он изменил своего персонажа, будь у него такая возможность, пришел к выводу, что с ним все и так было хорошо: «В некоторых эпизодах я просто стоял на заднем плане и кивал, так что я бы дал себе больше реплик! Да нет, я бы не стал ничего менять, эти фрагменты были нужны персонажу, потому что временами он оказывался чем-то вроде третьего колеса, и тогда ему приходилось по-настоящему проявлять себя. Думаю, у Рори была идеальная сюжетная линия, я ни о чем не жалею, а такое бывает очень редко».

За время работы над «Доктором Кто» персонаж Артура Дарвилла успел побывать медбратом, спутником Одиннадцатого Доктора, мужем Эми Понд, отцом Ривер Сонг, римским воином и пластиком, контролируемым сознанием Нестин.

Ранее исполнительница роли Ривер Сонг Алекс Кингстон дала совет Пятнадцатому Доктору Шути Гатве, а BBC показала первый день Мэтта Смита в роли Повелителя Времени.