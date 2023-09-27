Звезда «Гарри Поттера» сравнил влияние франшизы с религией

В интервью Variety Тимоти Сполл, сыгравший персонажа вселенной «Гарри Поттера» Питера Петтигрю, порассуждал о культурном влиянии франшизы и похвалил производственную команду картин за необыкновенную преданность своему делу.

«Влияние Гарри Поттера по-прежнему огромно, почти сравнимо с религиозным. Это странно. Эта отличная история, но также она прекрасно отражена на экране. Как-то я забрел в студию и увидел, что кто-то (вручную) кладет листья на дерево один за другим. Такая самоотдача. Они старались ради аудитории», — заявил Сполл.

Сейчас «Гарри Поттер» находится в процессе перезапуска. Сериал выйдет на площадке Max. Автор книг о мальчике, который выжил, Джоан Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера проекта.