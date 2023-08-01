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Сегодня, 14:45

Звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Эйфория».
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Этой ночью стало известно о смерти американского актера, прославившегося благодаря роли дилера Феско в двух сезонах популярного телешоу. Известно, что на протяжении нескольких лет Ангус Клауд боролся с депрессией, а всего несколько дней назад похоронил отца, с которым был очень близок.

Напомним, что участие в «Эйфории» стали дебютом для Клауда. Он также успел засветиться в ленте «Северный Голливуд» и в нескольких музыкальных клипах. В фильмографии актера также значатся еще несколько проектов, которые пока не успели выйти на экраны: среди них — драма «Freaky Tales» с Педро Паскалем в главной роли и хоррор от создателей «Крика 6».

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