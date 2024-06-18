Звезда «Властелина колец» Иэн Маккеллен упал со сцены в лондонском театре

Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец», попал в больницу после падения со сцены театра Ноэла Кауарда. Это произошло во время спектакля Player Kings.

«Была сцена драки, и сэр Йэн сошел со ступеньки, которая была на сцене, потерял равновесие и упал со сцены в публику», — рассказал один из зрителей постановки.

«У него все еще был включен микрофон, и было слышно, как он кричал о помощи, когда несколько сотрудников вышли на сцену», — добавил другой свидетель события.

Зрителей попросили покинуть здание театра, пообещав вернуть деньги за билеты.

Недавно продюсеры спектакля сделали заявление, в котором успокоили поклонников актера: Иэн Маккеллен не получил травм, и его ждет быстрое восстановление.

Кроме того, продюсеры поблагодарили докторов за помощь, а зрителей — за поддержку.