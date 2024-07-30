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Звездное дитя (Ребенок айдола) аниме: дата выхода серий — расписание серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

2 сезон аниме «Звездное дитя»: расписание выхода эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Звездное дитя»
Фото Кадр из аниме «Звездное дитя»
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3 июля стартовала премьера второго сезона аниме «Звездное дитя» (в другом варианте «Ребенок айдола») о темной стороне шоу-бизнеса.

Создателями проекта выступили Дайсукэ Хирамаки, Тяо Нэкотоми, Дзин Танака, Канна Хираяма и Такуро Ига.

Первый сезон «Звездного дитя» вышел 12 апреля 2023 года. В него вошло 11 эпизодов.

Расписание релиза эпизодов 2 сезона аниме «Звездное дитя»

1 серия 3 июля
2 серия 10 июля
3 серия 17 июля
4 серия 24 июля
5 серия 31 июля
6 серия 7 августа
7 серия 14 августа
8 серия 21 августа
9 серия 28 августа
10 серия 4 сентября
11 серия 11 сентября
12 серия 18 сентября
13 серия 25 сентября
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