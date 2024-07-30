2 сезон аниме «Звездное дитя»: расписание выхода эпизодов

Сегодня, 17:10
3 июля стартовала премьера второго сезона аниме «Звездное дитя» (в другом варианте «Ребенок айдола») о темной стороне шоу-бизнеса.
Создателями проекта выступили Дайсукэ Хирамаки, Тяо Нэкотоми, Дзин Танака, Канна Хираяма и Такуро Ига.
Первый сезон «Звездного дитя» вышел 12 апреля 2023 года. В него вошло 11 эпизодов.
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|3 июля
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|10 июля
|3 серия
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