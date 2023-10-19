10 лучших сериалов XXI века по версии The Hollywood Reporter

В начале октября авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало рейтинг главных многосерийных проектов современности. В список вошли 50 лучших сериалов XXI века: дебютные сезоны многих из них вышли гораздо раньше, но главным условием был выпуск хотя бы нескольких эпизодов после 31 декабря 1999 года.

На последнем месте оказался «Секс в большом городе». Чуть выше — «Корона», «Чернобыль», «Игра престолов» и «Во все тяжкие». Ближе всех к первой десятке подобрались «Атланта» и «Американцы». Рассказываем, какие сериалы вошли в ТОП-10 и произвели на обозревателей издания наилучшее впечатление.

10 — Конь БоДжек

Год: 2014 — 2020.

Количество сезонов: 6.

Страна: США.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из сериала «Конь БоДжек»

Главный герой анимационного сериала, как легко можно догадаться по названию, - конь по имени БоДжек. Когда-то он был звездой телевидения, но теперь переживает кризис среднего возраста и страдает от одиночества.

«Это — изображение депрессии без прикрас. Авторы экспериментировали со стилем и повествованием с целью отобразить всю боль персонажей. Вплоть до той, что хранится в самых потаенных уголках их душ», — отмечают авторы рейтинга.

«Конь БоДжек» занимает 78-е место в топе 250 лучших сериалов по версии пользователей «Кинопоиска». Кроме того, он трижды номинировался на премию «Сатурн».

9 — Хулиганы и ботаны

Год: 1999 — 2000.

Количество сезонов: 1.

Страна: США.

В главных ролях: Линда Карделлини, Джон Фрэнсис Дейли, Джеймс Франко, Сэмм Левин, Джейсон Сигел, Сет Роген и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из сериала «Хулиганы и ботаны»

Действие комедийной драмы разворачивается в 1980-х в вымышленном городке неподалеку от Детройта. Центральные персонажи — это прилежная ученица Линдси, ее младший брат Сэм и предводитель местных хулиганов Дэниел (в которого влюбляется главная героиня).

Сериал был закрыт еще в процессе выхода первого сезона (из 18 отснятых эпизодов показали только 12, а полная версия вышла позже на DVD), но впоследствии обрел статус культового. В списке The Hollywood Reporter отмечается честность и искренность истории, которая породила целый поджанр душераздирающих альтернативных комедий о подростках.

8 — Девочки

Год: 2012 — 2017.

Количество сезонов: 6.

Страна: США.

В главных ролях: Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемайма Керк, Адам Драйвер, Заша Мэмет и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из сериала «Девочки»

Сериал, пришедший на смену «Сексу в большом городе», повествует о писательнице Ханне и ее подругах, среди которых — правильная Марни, богемная Джесса и тихая Шошанна. Девушки живут в нью-йоркском Бруклине, где строят карьеру и ищут любовь.

Стоит отметить, что именно «Девочки» запустили карьеру Адама Драйвера, который сыграл в комедийной драме одну из своих первых крупных ролей. Актер даже несколько раз номинировался на «Эмми».

Создатели рейтинга сравнивают сериал с фламандскими натюрмортами: «Может, мы и смотрели на гнилые фрукты, но в каждом мазке кисти была красота».

7 — Лучше звоните Солу

Год: 2015 — 2022.

Количество сезонов: 6.

Страна: США.

В главных ролях: Боб Оденкерк, Джонатан Бэнкс, Рэй Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Джанкарло Эспозито и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 9,0.

Фото Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»

Спин-офф другого сериального хита (речь идет, конечно же, о криминальной драме «Во все тяжкие») сосредоточен на работе Сола Гудмана, адвоката по уголовным делам. Исполнитель главной роли — Боб Оденкерк — удостоился нескольких номинаций на «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров, однако так ни разу и не победил.

Обозреватели The Hollywood Reporter хвалят не только мощную игру Оденкерка, но и захватывающие сюжетные повороты проекта. Эксперты также отмечают, что сериал очень быстро вышел из тени оригинального проекта и добился успеха своими силами.

6 — Псы резервации

Год: 2021 — 2023.

Количество сезонов: 3.

Страна: США.

В главных ролях: Д'Фарао Ун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис, Лэйн Фэктор и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Псы резервации»

«Псы резервации» стали первым сериалом, где все актеры, режиссеры и сценаристы принадлежат к национальным меньшинствам. Так, например, один из его создателей — оскароносный Тайка Вайтити — является наполовину маори (коренной народ Новой Зеландии), а в центре сюжета — четыре подростка из коренных американцев, которые мечтают выбраться из своего захолустья.

Криминальная комедия опровергает многовековые стереотипы о коренных жителях Америки и рассказывает их историю с безграничным любопытством. Кроме того, авторы «Псов резервации» умело сочетают радость и горе, поэтому любой эпизод может довести зрителей до слез.

5 — Прослушка

Год: 2002 — 2008.

Количество сезонов: 5.

Страна: США.

В главных ролях: Доминик Уэст, Лэнс Реддик, Уэнделл Пирс, Кларк Питерс, Соня Сон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 9,3.

Фото Кадр из сериала «Прослушка»

Криминальная драма «Прослушка» повествует о противостоянии полицейских и преступников на улицах Балтимора. Многие истории заимствовали из личного опыта близкого друга сценариста Дэвида Саймона, который работал в отделе по расследованию убийств.

В The Hollywood Reporter напоминают, что сериал без прикрас изображает положение дел в правоохранительных органах, системе образования, журналистике и власти, но благодаря блестящему актерскому составу и хорошо прописанным диалогам наблюдать за провалами всех этих институтов становится даже интересно.

4 — Студия 30

Год: 2006 — 2013.

Количество сезонов: 7.

Страна: США.

В главных ролях: Тина Фей, Алек Болдуин, Трэйси Морган, Джек Макбрайер, Скотт Эдсит и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из сериала «Студия 30»

Ситком «Студия 30» показывает зрителям закулисье популярного телешоу: его создательнице Лиз Лемон предстоит сработаться с новым боссом Джеком Донаги, который первым делом приглашает в проект новую звезду — непредсказуемого комика Трейси Джордана.

«Студия 30» неоднократно побеждала на престижной телевизионной премии «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал», а в 2009 году добавила к списку достижений еще и «Золотой глобус». Несколькими личными наградами также были отмечены Тина Фей и Алек Болдуин — исполнители ролей Лиз и Джека.

Похвалы от авторов The Hollywood Reporter удостоились платоническая химия между Фей и Болдуином и хлесткие высказывания в адрес Голливуда, администрации Буша и корпоративной жадности.

3 — Наследники

Год: 2018 — 2023.

Количество сезонов: 4.

Страна: США.

В главных ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,9.

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Один из главных телехитов последних лет — драма «Наследники» — повествует о семействе Рой, в частности — об основателе медиаконгломерата Логане и его детях, между которыми разгорается нешуточная борьба за власть.

«Здесь не за кого и не за что болеть. И все же шоу виртуозно притягивает нас против воли. Его сценарий раскрывает, как переизбыток денег и недостаток любви могут развратить душу», — заявляют авторы рейтинга.

У «Наследников» целая россыпь престижных наград. Финальный сезон лидирует по количеству номинаций на «Эмми»: их — 27, тогда как у ближайшего соперника — экранизации игры «Одни из нас» — 24. Церемония вручения премии, перенесенная из-за голливудских забастовок, запланирована на 15 января 2024 года.

2 — Сопрано

Год: 1999 — 2007.

Количество сезонов: 6.

Страна: США.

В главных ролях: Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Лоррейн Бракко, Майкл Империоли, Стив Ван Зандт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8.

Рейтинг IMDb: 9,2.

Фото Кадр из сериала «Сопрано»

Центральным персонажем криминальной драмы, положившей начало золотой эре телевидения, выступил мафиозный босс, который тайком посещает психотерапевта. «Тони Сопрано в исполнении Джеймса Гандольфини — тревожный, жестокий, ранимый, безжалостный — стал образцом антигероя, за которого можно переживать», — отмечают в The Hollywood Reporter.

Сериал, более известный в России как «Клан Сопрано», практически сформировал канал HBO (впоследствии подаривший миру «Игру престолов», «Настоящего детектива», «Наследников» и «Одних из нас») в его современном виде.

«Сопрано» несколько раз называли лучшим драматическим сериалом на «Эмми». Также в его копилке имеются различные премии за актерские достижения Джеймса Гандольфини и Иди Фалько.

1 — Безумцы

Год: 2007 — 2015.

Количество сезонов: 7.

Страна: США.

В главных ролях: Джон Хэмм, Элизабет Мосс, Винсент Картайзер, Дженьюэри Джонс, Кристина Хендрикс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Безумцы»

Лучшим сериалом XXI века обозреватели издания The Hollywood Reporter назвали ретродраму «Безумцы» о сотрудниках рекламного агентства «Стерлинг-Купер». Одним из центральных персонажей стал его креативный директор Дон Дрейпер, чьи служебные и семейные перипетии разворачиваются на фоне знаковых исторических событий 1960-х.

«Странным образом «Безумцы» оказались более оптимистичными, чем их престижные телевизионные «коллеги», но в то же время — и более циничными. Сочетание этих двух, казалось бы, противоречивых настроений на протяжении семи сезонов было одновременно душераздирающим, забавным, мрачным и вдохновляющим», — поясняют создатели рейтинга.

Шоу неоднократно одерживало победу в драматической категории на «Золотом глобусе» и «Эмми», а личных статуэток удостоился исполнитель главной роли Джон Хэмм.

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