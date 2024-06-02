«28 лет спустя»: что известно о продолжении зомби-хоррора

На острове Холи-Айленд (это в Ирландском море) стартовали съемки зомби-хоррора «28 лет спустя». Поклонники ждали продолжения культовой франшизы семнадцать лет — оригинальный фильм «28 дней спустя» вышел в 2002 году, а его продолжение «28 недель спустя» в 2007 году. Особенно преданную фанбазу радует тот факт, что за постановку и сценарий триквела ответственны авторы первого фильма — Дэнни Бойл и Алекс Гарленд возвращаются в мир, пораженный зомби-вирусом, чтобы снять про это новую трилогию. Ну а возвращение на экраны Киллиана Мерфи к своей первой знаковой роли звучит как подарок всем любителям жанра. Рассказываем, что еще известно о фильме «28 лет спустя».

Что было в первых двух фильмах

Вышедший в 2002 году хоррор «28 дней спустя» стал большим зрительским хитом, который воскресил на больших экранах толпы ходячих мертвецов. На тот момент жанр зомби-фильмов переживал забвение — многим казалось, что он изжил себя и пора его окончательно хоронить. Однако картина британского постановщика Дэнни Бойла (известного тогда по фильму «На игле») неожиданно окупила себя в прокате в десять раз — при бюджете 8 миллионов долларов лента заработала 86 миллионов.

Главную роль в первом фильме сыграл Киллиан Мерфи, ныне прославленная звезда «Оппенгеймера». По сюжету его герой выходит из комы после велосипедной аварии и обнаруживает, что Англия погрузилась в постапокалипсис из-за вируса, превращающего людей в кровожадных зомби-существ. Он начинает путешествовать и встречает других выживших, многие из которых тоже не отличаются особой доброжелательностью. Позднее эстетика картины Бойла перекочевала в «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера и явно вдохновила Роберта Киркмана, создателя неубиваемой вселенной «Ходячие мертвецы».

Фото кадр из фильма

Через пять лет на большие экраны вышло продолжение «28 недель спустя». Вторая часть была никак не связана с оригиналом — над фильмом работали другие авторы (режиссером выступил испанец Хуан Карлос Фреснадильо), а в центре истории оказались новые персонажи. Сюжет сиквела рассказывал историю нескольких военных и гражданских лиц, которые пытались выжить в вымершем Лондоне.

Несмотря на возросший бюджет, больший масштаб происходящего на экране, «28 недель спустя» ждал меньший успех в кинотеатрах — при бюджете в 15 миллионов долларов он заработал лишь 65 миллионов. А Гарленд потом и вовсе негативно высказывался о работе Фреснадильо и говорил, что «в «28 недель спустя» были вещи, которые меня раздражали».

Долгое время Бойл и Гарленд считали, что франшиза мертва. Однако слухи о продолжении периодически возникали. Бойл не раз упоминал, что хотел бы вернуться к этой истории, но при этом отмечал, что все зависит от Гарленда, автора первого фильма. И вот наконец в начале 2024 года стало известно: франшиза будет реанимирована, права выкупила студия Sony Pictures.

Режиссеры и сценаристы «28 недель спустя»

Алекс Гарленд напишет сценарии для всех трех фильмов обновленной серии «28 лет спустя», но снимать их не будет. С момента выхода первого фильма Гарленд из самобытного писателя переквалифицировался в режиссера, сняв несколько фильмов и один сериал («Из машины», «Падение империи», «Разрабы»). Но недавно заявил, что с режиссурой временно завязывает.

Фото кадр из фильма

Дэнни Бойл снимет только первый фильм трилогии. За двадцать с лишним лет британец стал одним из самых знаменитых британских постановщиков — среди его заметных работ «Пекло», «Миллионер из трущоб», «Транс».

Вторым фильмом, который вполне может получить название «28 лет спустя, часть 2», займется американская постановщица Ниа Дакоста, в чьей фильмографии не самые успешные «Кэндимен» и «Капитан Марвел 2». Производство сиквела Дакосты начнется сразу после того, как Бойл закончит съемки своего фильма.

Гарленд и Бойл хотели найти режиссера для сиквела до начала съемок первого фильма, чтобы «убедиться, что каждый режиссер понимает историю одинаково и в то же время способен привнести свое видение».

Фото кадр из фильма

Кто в актерском составе «28 лет спустя»

В фильме «28 лет спустя» снимутся Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джек О'Коннелл. Каст впечатляющий. Пока мало что известно о том, кого они будут играть, но источники предполагают, что у О'Коннела в первом фильме будет скорее роль второго плана, а во второй части уже станет ведущей.

Вернется ли Киллиан Мерфи в «28 лет спустя»

Да, звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи вернется к роли велокурьера Джима, очнувшегося посреди зомби-кошмара. Его он сыграл в первом фильме. Однако неясно, получит ли Мерфи значительную роль или его появление будет эпизодическим. По словам председателя Sony Pictures Тима Ротмана, его возвращение будет «необычным». Учитывая комментарий Ротмана, есть основания полагать, что Джим к прежней профессии больше не вернулся.

Также студийный босс заявил, что фильм будет не буквальным продолжением «28 дней спустя» и «28 недель спустя».

Фото кадр из фильма

Мерфи также выступит исполнительным продюсером нового фильма. В беседе с Variety в феврале 2024 года он признался, что оригинальный фильм «28 дней спустя» — его личный маст хэв: «Я никогда не смотрю свои собственные фильмы, кроме этого. Его всегда показывают на Хэллоуин, а во время пандемии люди постоянно присылали мне клипы. Я показывал его своим детям. И он действительно прошел проверку времени, несмотря на то что ему уже почти 23 года. Так что я очень рад, что мы снова соберем группу, чтобы сделать этот фильм».

Подробности сюжета фильма «28 лет спустя»

Сюжет фильма «28 лет спустя» пока что держится в секрете, но название предполагает, что фильм совершит большой скачок во времени, чтобы исследовать последствия вспышки вируса спустя почти три десятилетия. Бойл, Гарленд и Мерфи осознанно перешагнули отметку в 28 месяцев спустя, хотя изначально появлялась информация, что Гарленд написал сценарий именно с таким названием.

Очевидно, что история вновь перенесет нас в мир, пострадавший от вспышки стремительно распространяющегося вируса. Особенность франшизы в том, что в отличие от предшествующих зомби-хорроров в «28 дней спустя» к зомби относятся как к реальной угрозе, спортивным зверям, которые могут легко вас обогнать. Они почти неудержимы, если они на охоте.

Фото кадр из фильма

Концовка «28 дней спустя» была довольно оптимистична, в то время как лента «28 недель спустя» закончилась на гораздо более мрачной ноте: выжившие сбежали в Париж, но обнаружили, что город наводнен зараженными, а потенциально — и весь мир. Так что британцы могут повернуть историю в любую сторону. В случае с Гарлендом и Бойлом есть смысл ждать чего-то большего, чем простое возвращение в постапокалиптическую Великобританию.

Когда выйдет фильм «28 лет спустя»

Релиз хоррора «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года. Съемки стартовали в Великобритании в середине мая 2024 года.

Когда выйдут второй и третий фильмы запланированной трилогии — пока неизвестно.

Производством обновленной франшизы занимается студия Sony Pictures, которая выиграла гонку за права у Warner Bros. По данным The Hollywood Reporter, «бюджет каждого фильма будет в пределах 60 миллионов долларов«. Речь, скорее всего, пока что идет только о первых двух картинах.