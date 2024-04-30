«7 дней, 7 ночей»: что известно о российской комедии Айка Кбеяна

16 мая в российский прокат выйдет картина «7 дней, 7 ночей». Рассказываем обо всем, что известно о комедии Айка Кбеяна.

Сюжет фильма «7 дней, 7 ночей»

Семья Гуреевых переживает непростые времена. Супруги Ольга и Сергей перестали находить взаимопонимание и оказались близки к разводу как никогда. Их дети Антон и Настя не хотели такого исхода и очень переживали за родительский брак.

Последней каплей стала командировка Сергея, которая выпала на день рождения дочери. Будучи модным фотографом, он получил задание поработать на выставке.

Разочарованная приоритетами мужа, Ольга уже была готова развестись, но здесь в игру вступила восьмилетняя дочь Настя. На подаренные деньги она купила путевку для всей семьи в Армению.

Фото Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»

Семье Гуреевых предстоит окунуться в веселые приключения и погрузиться в свадебный колорит. Название картины «7 дней, 7 ночей» — отсылка к тому, что по местным обычаям свадьбу празднуют именно столько времени.

Комедия Айка Кбеяна показывает, как смена обстановки помогает супругам по-новому взглянуть на собственные отношения и научиться ценить и хранить то, что они с таким трудом строили годами.

Фото Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»

Создатели «7 дней, 7 ночей»

Режиссером фильма «7 дней, 7 ночей» стал Айк Кбеян, известный по работе над такими проектами, как «Агент 044: Операция Гарни» и «Беги или женись».

Сценаристом картины выступили Нарек Авагян («Агент 044: Операция Гегард») и Михаил Алексанянц, для которого фильм Айка Кбеяна стал пробой пера.

Спродюсировали «7 дней, 7 ночей» Гевонд Андреасян («Саша и Питер»), Сарик Андреасян («Онегин»), Георгий Шабанов («Конец Славы»), Тигран Амбарцумян («Последователи»), Илья Шувалов («Букины»), Грайр Григорян («Последователи») и Арташес Андреасян («Трепачи»), выступивший в проекте музыкальным продюсером.

Актерский состав «7 дней, 7 ночей»

В картине «7 дней, 7 ночей» снялись Зоя Бербер (Ольга Гуреева), Сергей Марин (Сергей Гуреев), Егор Николаенко (Антон Гуреев), София Петрова (Настя Гуреева), Арман Навасардян (Вачик/Оганес), Алина Баркалова (Микаэлла), Юля Шарова (Лизбет), Армен Маргарян (Гарик) и Левон Арутюнян (Камо).

Фото Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»

Исполнительница роли Ольги Зоя Бербер рассказала, что «7 дней, 7 ночей» для нее в первую очередь история о силе любви и детской мудрости.

«Помимо того что это очень красивая и добрая картина, для меня это кино в первую очередь о простых и вместе с тем самых ценных вещах: семье, детях и силе любви. О том, что не стоит сдаваться раньше времени, когда кажется, что любовь ушла. О том, как дети могут быть мудрее нас, и о том, что нам, взрослым, часто есть чему у них поучиться. Надеюсь, фильм вдохновит многих зрителей, а для тех, кто оказался в похожей ситуации, станет руководством к действию и напомнит о по-настоящему важных вещах», — объяснила актриса.

Сыгравшая Настю София Петрова считает съемки в проекте «7 дней, 7 ночей» незабываемым опытом: «Изначально у меня был выбор: предлагали проект в Москве и в Армении. Ни капли не сомневаясь, я выбрала второй вариант. Для меня Армения — как вторая родина, и я просто влюблена в ее красоты! Прекрасные отношения сложились и на съемочной площадке, мы до сих пор все общаемся. А сколько забавных моментов было в процессе съемок!»

Трейлер «7 дней, 7 ночей»

Где смотреть фильм «7 дней, 7 ночей»

Картина «7 дней, 7 ночей» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 16 мая.