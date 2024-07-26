Что известно о финальном 4-м сезоне «Академии «Амбрелла»

История семьи Харгривз подходит к концу. 8 августа на стриминговом сервисе Netflix выйдет последний — четвертый — сезон супергеройского сериала «Академия «Амбрелла», основанного на одноименной серии комиксов. Рассказываем, чего ждать от финальных эпизодов.

С чего началась «Академия «Амбрелла»

Создатели серии комиксов «Академия «Амбрелла» — вокалист группы My Chemical Romance Джерард Уэй и художник Габриэль Ба. Первый выпуск вышел в сентябре 2007 года, а уже в 2008 году проект получил престижную премию Айснера.

В центр сюжета авторы поместили бывшую команду супергероев, члены которой вновь собираются вместе, когда узнают о смерти своего приемного отца Реджинальда Харгривза. В свое время мужчина усыновил будущих членов Академии «Амбрелла» и начал готовить их к важной миссии — и теперь главным героям действительно предстоит спасти мир.

Фото Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»

Премьера первого сезона экранизации «Академии «Амбрелла» состоялась в 2019 году. С тех пор она обзавелась несколькими номинациями на «Сатурн», премию канала MTV и прайм-таймовую творческую премию «Эмми».

В 2022-м сериал был продлен на четвертый сезон, который станет для него последним.

Сюжет 4-го сезона «Академии «Амбрелла»

Напомним, что в третьей главе Харгривзы попали в альтернативную временную линию, в которой их приемный отец основал совсем другую супергеройскую команду и назвал ее не «Амбрелла», а «Спэрроу».

Фото Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»

Разумеется, две группы не смогли поладить между собой, но их противостояние — не единственная сюжетная линия сезона. В финале герои перезапустили вселенную, но при этом потеряли свои сверхъестественные способности.

Фото Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»

Согласно официальному синопсису четвертого сезона, Харгривзы попытаются построить нормальную жизнь, но не смогут долго игнорировать странности новой вселенной — и в грядущих сериях членам Академии «Амбрелла» предстоит принять новый вызов.

Ожидается, что в перезапущенном таймлайне главные герои столкнутся с новыми врагами, которые задумают стереть их с лица земли.

Фото Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»

Кроме того, актриса Эмми Рейвер-Лэмпман в одном из интервью намекнула, что действия ее героини Эллисон в предыдущих эпизодах приведут к так называемому эффекту бабочки и будут иметь последствия, за которые она почувствует вину.

Актерский состав 4-го сезона «Академии «Амбрелла»

В работе над финальным сезоном «Академии «Амбрелла» приняли участие все звезды сериала: Том Хоппер (Лютер), Дэвид Кастанеда (Диего), Эмми Рейвер-Лэмпман (Эллисон), Роберт Шиэн (Клаус), Эллиот Пейдж (Ваня/Виктор), Эйдан Галлахер (Пятый), Джастин Х. Мин (Бен) и Риту Арья (Лила).

Кроме того, ожидается возвращение Колма Фиора в образе Реджинальда Харгривза, а среди новичков четвертой главы — Ник Офферман («Парки и зоны отдыха», «Одни из нас») и Меган Маллалли («Уилл и Грейс»).

Фото Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»

Стоит отметить, что Офферман и Маллалли сыграют супружескую пару ученых. Любопытно, что в реальной жизни актеры действительно женаты.

Трейлер 4-го сезона «Академии «Амбрелла»

График выхода 4-го сезона «Академии «Амбрелла»

Уже подтверждено, что четвертая глава «Академии «Амбрелла» будет короче предыдущих: вместо десяти серий зрителям придется ограничиться всего лишь шестью. Все эпизоды выйдут на стриминговом сервисе Netflix одновременно.