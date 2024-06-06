Что посмотреть с актерами из сериала «Аколит»

4 июня на Disney+ стартовал новый телепроект по вселенной «Звездных войн», при этом действие сериала «Аколит» развернулось задолго до событий киносаги. Главные роли в шоу достались как юным актерам, так и их более опытным коллегам. Рассказываем, какие фильмы можно посмотреть с главными звездами новинки.

Амандла Стенберг: «Чужая ненависть»

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Джордж Тиллман мл.

В главных ролях: Амандла Стенберг, Реджина Холл, Расселл Хорнсби, Энтони Маки, Исса Рэй.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Чужая ненависть»

Амандла Стенберг дебютировала в кино в 2011 году, когда появилась в боевике «Коломбиана» с Зои Салданой, сыграв ее героиню Каталею в детстве. Затем последовала роль Руты в «Голодных играх», а среди недавних проектов актрисы — озвучка Марго Кесс (Байт-паук) в номинированном на «Оскар» мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных».

В 2019 году Амандла претендовала на кинопремию канала MTV за главную роль в криминальной драме «Чужая ненависть», основанной на одноименном романе Энджи Томас. Сюжет фильма разворачивается вокруг 16-летней Старр: девушка оказалась единственной свидетельницей того, как белый полицейский застрелил безоружного афроамериканца.

Дафни Кин: «Логан»

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Логан»

Актерская карьера Дафни Кин началась на телевидении: в 2014 году девочка засветилась в сериале «Беженцы». В 2019-м она появилась на экране в многосерийном фэнтези «Темные начала» по одноименной саге Филипа Пулмана. Однако ее самым известным проектом по-прежнему остается «Логан», за который Дафни получила номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший молодой актер или актриса».

Кроме того, «Логан» принес Дафни Кин и Хью Джекману кинопремию канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт». Напомним, что начинающая актриса сыграла мутанта по имени Лора, ну а Джекман вернулся к образу Росомахи: по сюжету мужчине предстоит отвезти девочку в безопасное место, где скрываются другие мутанты.

Джоди Тернер-Смит: «После Янга»

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Когонада.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Хейли Лу Ричардсон, Джастин Х. Мин, Малеа Эмма Тьяндравиджая.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «После Янга»

Британка Джоди Тернер-Смит дебютировала в вампирском сериале «Настоящая кровь». Она также засветилась в триллере «Неоновый демон», драме «Квин и Слим», а также в сериалах «Сексуальное просвещение» и «Джетт». Кроме того, зрители могут помнить актрису по вызвавшему оживленные дискуссии проекту «Анна Болейн».

В 2021 году фильм с Тернер-Смит попал в секцию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Речь идет о научно-фантастической драме «После Янга». Актрисе досталась роль Киры, которая вместе с супругом Джейком (его сыграл Колин Фаррелл) удочерила девочку Мику. Когда ее любимый андроид Янг выходит из строя, взрослые всеми силами пытаются спасти робота-помощника.

Кэрри-Энн Мосс: «Мементо»

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантольяно, Марк Бун мл., Расс Фега.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Мементо»

Канадка Кэрри-Энн Мосс прославилась благодаря франшизе «Матрица»: роль Тринити принесла ей номинации на «Сатурн» («Лучшая актриса») и кинонаграду канала MTV («Прорыв года»). Однако в ее фильмографии немало других достойных проектов — например, мелодрама «Шоколад» Лассе Халльстрема или психологический триллер Кристофера Нолана «Мементо».

В последнем Мосс сыграла девушку Натали, которая помогает главному герою. Напомним, что сюжет «Мементо» разворачивается вокруг Леонарда Шелби. Мужчина пытается отыскать убийцу своей жены, но расследование осложняется особой формой амнезии, из-за которой он постоянно забывает, что произошло всего лишь несколько минут назад.

Ли Джон-джэ: «Охота»

Год: 2022.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Ли Джон-джэ.

В главных ролях: Ли Джон-джэ, Чон У-сон, Чон Хе-джин, Хо Сон-тхэ, Ко Юн-джон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Охота»

Южнокорейский актер Ли Джон-джэ обрел мировую известность благодаря суперхиту Netflix «Игра в кальмара», главная роль в котором принесла ему «Эмми» и Премию гильдии актеров, а также номинацию на «Золотой глобус». При этом Ли начал сниматься еще в середине девяностых, а в 2022-м он дебютировал еще и в качестве режиссера, выпустив шпионский боевик «Охота».

Этот фильм, премьера которого состоялась в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля, переносит зрителей в 1980-е. После покушения на президента Южной Кореи сотрудники двух отделов разведки пытаются вычислить северокорейского шпиона и в итоге начинают подозревать друг друга.

Дин-Чарльз Чепмен: «1917»

Год: 2019.

Страна: Великобритания, США, Индия, Испания.

Режиссер: Сэм Мендес.

В главных ролях: Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «1917»

Многие помнят британца Дина-Чарльза Чепмена по роли Томмена Баратеона в сериале «Игра престолов». Кроме того, актер принимал участие в съемках таких многосерийных проектов, как «Улица потрошителя» и «Белая королева», а также засветился в драме «Дыши ради нас» с Эндрю Гарфилдом и в комедии «Кэтрин по прозвищу Птичка» с Беллой Рэмзи.

В 2019 году Чепмен появился на экране в военной драме «1917», отмеченной тремя «Оскарами», двумя «Золотыми глобусами» и семью премиями BAFTA. Актер сыграл капрала Томаса Блэйка, которому вместе с сослуживцем предстоит пересечь вражескую территорию и предупредить второй батальон Девонширского полка о готовящейся ловушке. Среди тех, кто может в нее попасть — родной брат Блэйка.