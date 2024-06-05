На сервисе Disney+ вышли две серии нового сериала по вселенной «Звездных войн», получившего название «Аколит». Проект рассказывает детективную историю в декорациях эпохи так называемого «расцвета Республики» — времени, когда орден джедаев был на пике своего влияния, а тьма еще не окутала галактику.
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«Аколит» открывается сценой убийства одного из представителей ордена джедаев — магистра Индары. Героиня погибает от рук загадочной мстительницы, которая хочет покончить со своими обидчиками из числа хранителей мира в галактике. Разобраться в случившемся и вычислить убийцу поручают другому высокопоставленному члену ордена — мастеру Солу. А главной подозреваемой оказывается его бывшая ученица по имени Оша. Девушку арестовывают, но перевозящий ее корабль терпит крушение. Сол, взяв с собой новую ученицу Джеки Лон и рыцаря-джедая по имени Йорд, отправляется на поиски героини.
Против Оши выставлены обвинения, и свидетели преступления опознают ее как убийцу Индары. Как выясняется позже, за случившуюся трагедию ответственна сестра-близнец главной героини по имени Мэй. Которая, кстати, уже приступила к своему следующему шагу.
Оша и Мэй еще в детстве пережили трагедию: их родная деревня сгорела дотла. Одну из сестер забрали джедаи и согласились ее обучать, в то время как вторая считалась погибшей. Но, как показало время, выжили обе сестры. И пока Оша училась управлять светлой стороной силы, Мэй изучала темную сторону и готовила план мести, жертвами которого должны стать четыре джедая. До двоих из предполагаемых жертв, уже упомянутой Индары и второго мастера по имени Торбин, убийца добирается уже в первых двух сериях. На очереди джедай-вуки Келнака и сам Сол, бывший наставник ее сестры Оши.
При просмотре первых двух серий несложно догадаться, что прошлое двух героинь окутано тайной и во всем этом явно замешан орден джедаев. А если вспомнить о заявлениях создателей (в которых они говорили о нестандартном подходе к образу светлых пользователей силы на экране), то зрителя точно ждет раскрытие какой-то мрачной правды.
Отношение к «Аколиту» в фанатской среде долгое время было, мягко говоря, скептическим. При всем этом проект выглядел интересно и обещал рассказать нестандартную историю, попутно продемонстрировав вселенную через призму пользователя темной стороны. Однако, похоже, зрителей ждет очередная история об искуплении и принятии. Ведь заявленная главная героиня Мэй — тот самый «аколит» (послушник, помощник. — Прим. ред.) из названия. Судя по всему, со временем она претерпит изменения и, вероятно, найдет дорогу на путь света.
Впрочем, возможно, это лишь иллюзия, ведь пока настрой героини выглядит непоколебимым: она явно не намерена отходить от своего плана. Ну а таинственный темный учитель в маске лишь раззадоривает ее желание доказать свою верность их общим идеалам.
«Аколит» формально отходит от стандартной формулы «Звездных войн», меняя призму восприятия и смещая зрительский фокус. Джедаи не выглядят мудрецами, а порой похожи на ничего не понимающих и растерянных простаков. И, казалось бы, все прекрасно и действительно необычно. Джедаи больше беспокоятся о себе, чем о своих обязанностях, некоторые из них вовсе лишены какой-то гибкости и действуют согласно строгим правилам, но все это выглядит слишком картонным. Даже критикуемая в момент своего выхода трилогия приквелов справлялась с подобной задачей лучше. Там орден ощутимо испытывает давление груза правил и представляется неповоротливой и погрязшей в бюрократии организацией.
Конечно, рано судить обо всем сериале, но на данный момент «Аколит» кажется безликим проектом. За две серии самой яркой чертой героев оказываются дреды главной героини, будто бы отсылающие к культуре ее родной планеты. Остальные же персонажи скучные и порой выглядят как косплееры (люди, перевоплощающиеся в персонажей из фильмов/сериалов и т.д. — Прим. ред.).
При этом «Аколит» не лишен достаточно звездных имен в касте. Роли в сериале исполнили Амандла Стенберг («Голодные игры»), Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»), Дафни Кин («Логан») и Керри-Энн Мосс («Матрица»). Только вот играть актерам решительно нечего: серьезные взгляды и откровенно скучные диалоги не придают живости происходящему. Даже милый дроид, без которого не обходится ни один проект в мире «Звездных войн», выглядит здесь уж слишком похожим на вариацию смартфона.
Судя по трейлеру, зрителей действительно ждет запутанная история. Первые две серии выглядят как слишком растянутая экспозиция к дальнейшему действию. Но при всех недостатках рано списывать «Аколит» со счетов, ведь вышедшая в прошлом году «Асока» тоже не сразу раскрылась на полную. Даже, пожалуй, лучший из выпущенных на данный момент сериалов во вселенной далекой-далекой галактики — «Андор» — в начале был довольно растянутым, но невероятно сильно разогнался в конце и оставил прекрасное ощущение после просмотра.
С «Андором» новый проект Disney+ роднит еще и его нестандартный взгляд на знакомую всем вселенную. Авторы «Аколита» выбрали отличный временной отрезок, который еще не показывали на экранах. Тут не будет изрядно поднадоевшей Империи и зарождения восстания. Расцвет Республики позволяет реализовать множество оригинальных идей и свежих задумок.