Что показали в первых двух сериях «Аколита» — нового сериала по «Звездным войнам»

На сервисе Disney+ вышли две серии нового сериала по вселенной «Звездных войн», получившего название «Аколит». Проект рассказывает детективную историю в декорациях эпохи так называемого «расцвета Республики» — времени, когда орден джедаев был на пике своего влияния, а тьма еще не окутала галактику.

Осторожно, в тексте могут быть спойлеры!

Сюжет первых двух серий «Аколита»

«Аколит» открывается сценой убийства одного из представителей ордена джедаев — магистра Индары. Героиня погибает от рук загадочной мстительницы, которая хочет покончить со своими обидчиками из числа хранителей мира в галактике. Разобраться в случившемся и вычислить убийцу поручают другому высокопоставленному члену ордена — мастеру Солу. А главной подозреваемой оказывается его бывшая ученица по имени Оша. Девушку арестовывают, но перевозящий ее корабль терпит крушение. Сол, взяв с собой новую ученицу Джеки Лон и рыцаря-джедая по имени Йорд, отправляется на поиски героини.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Против Оши выставлены обвинения, и свидетели преступления опознают ее как убийцу Индары. Как выясняется позже, за случившуюся трагедию ответственна сестра-близнец главной героини по имени Мэй. Которая, кстати, уже приступила к своему следующему шагу.

Оша и Мэй еще в детстве пережили трагедию: их родная деревня сгорела дотла. Одну из сестер забрали джедаи и согласились ее обучать, в то время как вторая считалась погибшей. Но, как показало время, выжили обе сестры. И пока Оша училась управлять светлой стороной силы, Мэй изучала темную сторону и готовила план мести, жертвами которого должны стать четыре джедая. До двоих из предполагаемых жертв, уже упомянутой Индары и второго мастера по имени Торбин, убийца добирается уже в первых двух сериях. На очереди джедай-вуки Келнака и сам Сол, бывший наставник ее сестры Оши.

При просмотре первых двух серий несложно догадаться, что прошлое двух героинь окутано тайной и во всем этом явно замешан орден джедаев. А если вспомнить о заявлениях создателей (в которых они говорили о нестандартном подходе к образу светлых пользователей силы на экране), то зрителя точно ждет раскрытие какой-то мрачной правды.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Каким получился старт сериала «Аколит»

Отношение к «Аколиту» в фанатской среде долгое время было, мягко говоря, скептическим. При всем этом проект выглядел интересно и обещал рассказать нестандартную историю, попутно продемонстрировав вселенную через призму пользователя темной стороны. Однако, похоже, зрителей ждет очередная история об искуплении и принятии. Ведь заявленная главная героиня Мэй — тот самый «аколит» (послушник, помощник. — Прим. ред.) из названия. Судя по всему, со временем она претерпит изменения и, вероятно, найдет дорогу на путь света.

Впрочем, возможно, это лишь иллюзия, ведь пока настрой героини выглядит непоколебимым: она явно не намерена отходить от своего плана. Ну а таинственный темный учитель в маске лишь раззадоривает ее желание доказать свою верность их общим идеалам.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

«Аколит» формально отходит от стандартной формулы «Звездных войн», меняя призму восприятия и смещая зрительский фокус. Джедаи не выглядят мудрецами, а порой похожи на ничего не понимающих и растерянных простаков. И, казалось бы, все прекрасно и действительно необычно. Джедаи больше беспокоятся о себе, чем о своих обязанностях, некоторые из них вовсе лишены какой-то гибкости и действуют согласно строгим правилам, но все это выглядит слишком картонным. Даже критикуемая в момент своего выхода трилогия приквелов справлялась с подобной задачей лучше. Там орден ощутимо испытывает давление груза правил и представляется неповоротливой и погрязшей в бюрократии организацией.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Конечно, рано судить обо всем сериале, но на данный момент «Аколит» кажется безликим проектом. За две серии самой яркой чертой героев оказываются дреды главной героини, будто бы отсылающие к культуре ее родной планеты. Остальные же персонажи скучные и порой выглядят как косплееры (люди, перевоплощающиеся в персонажей из фильмов/сериалов и т.д. — Прим. ред.).

При этом «Аколит» не лишен достаточно звездных имен в касте. Роли в сериале исполнили Амандла Стенберг («Голодные игры»), Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»), Дафни Кин («Логан») и Керри-Энн Мосс («Матрица»). Только вот играть актерам решительно нечего: серьезные взгляды и откровенно скучные диалоги не придают живости происходящему. Даже милый дроид, без которого не обходится ни один проект в мире «Звездных войн», выглядит здесь уж слишком похожим на вариацию смартфона.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

Стоит ли смотреть сериал «Аколит»

Судя по трейлеру, зрителей действительно ждет запутанная история. Первые две серии выглядят как слишком растянутая экспозиция к дальнейшему действию. Но при всех недостатках рано списывать «Аколит» со счетов, ведь вышедшая в прошлом году «Асока» тоже не сразу раскрылась на полную. Даже, пожалуй, лучший из выпущенных на данный момент сериалов во вселенной далекой-далекой галактики — «Андор» — в начале был довольно растянутым, но невероятно сильно разогнался в конце и оставил прекрасное ощущение после просмотра.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

С «Андором» новый проект Disney+ роднит еще и его нестандартный взгляд на знакомую всем вселенную. Авторы «Аколита» выбрали отличный временной отрезок, который еще не показывали на экранах. Тут не будет изрядно поднадоевшей Империи и зарождения восстания. Расцвет Республики позволяет реализовать множество оригинальных идей и свежих задумок.