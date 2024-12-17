По обе стороны: 11 актеров, сыгравших в экранизациях комиксов и Marvel, и DC

За последние годы восприятие кинокомиксов претерпело значительные изменения — как с точки зрения зрителей, так и глазами творцов. Если поначалу критики не воспринимали всерьез произведения так называемого низкого жанра, зрители не искали в подобных картинах глубины, а актеры и режиссеры считали участие в подобных проектах карьерным падением, то теперь не примкнуть к одной из популярных франшиз стало синонимом невостребованности в индустрии.

Участие в фильмах на основе комиксов дало актерам возможности проявить себя, которых у них не было прежде. Роль Железного человека перезапустила карьеру Роберта Дауни-младшего, а за воплощение образа Джокера Хоакин Феникс получил «Оскар».

Сейчас кинокомиксы переживают смутные времена. Зрители устали от обилия супергеройских фильмов, аудиторию стало куда сложнее впечатлить. Справедливо и то, что теперь создатели кинокомиксов все реже могут предложить в своих проектах оригинальные идеи или даже качественный уровень компьютерной графики.

Тем не менее у фильмов киновселенных Marvel и DC все еще много преданных поклонников, не теряющих надежду на то, что следующий релиз их не разочарует.

Зачастую актеров экранизаций комиксов зрители знают по образу в одной киновселенной, в то время как на самом деле они снялись в фильмах как студии Marvel, так и DC. Собрали для вас список из 11 актеров, которых можно увидеть в этих двух киновселенных.

Уиллем Дефо

Сейчас на поле кинокомиксов актер известен многим зрителям по роли Зеленого гоблина или Нормана Озборна (основатель и председатель правления компании «Озкорп», а также отеца Гарри Озборна. — Прим. ред.).

Впервые Уиллем Дефо появился в образе суперзлодея в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми. На момент релиза первой части трилогии в 2002 году дружелюбный сосед еще не был частью киновселенной Marvel, однако к выходу картины «Человек-паук: Нет пути домой» все изменилось. В самом кассовом фильме 2021 года Уиллем Дефо повторил роль Зеленого гоблина.

Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», реж. Джон Уоттс / Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures

Норман Озборн стал одним из самых впечатляющих злодеев киновселенной, а цитата персонажа «Знаете, я и сам своего рода ученый», произнесенная при первой встрече с Питером Паркером, со временем стала мемом.

Также Уиллем Дефо стал частью киновселенной DC, сыграв главного научного советника Атлантиды Нуйдиса Вулко в «Аквамене» Джеймса Вана и в «Лиге справедливости» Зака Снайдера.

Фото Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера», реж. Зак Снайдер / Warner Bros.

Скарлетт Йоханссон

В MCU Скарлетт Йоханссон известна по роли Наташи Романофф или Черной вдовы. В образе русской шпионки актриса дебютировала в сиквеле «Железного человека». Через два года вышла картина «Мстители», где Скарлетт Йоханссон вернулась к роли Черной вдовы, а еще позже повторила этот образ в фильмах «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и других проектах студии Marvel.

Финальным появлением актрисы в образе Наташи Романофф стала картина Кейт Шортланд «Черная вдова». Фильм получил сдержанные отзывы зрителей и критиков, по большей части став известен судебным разбирательством между Скарлетт Йоханссон и Disney, которой принадлежит Marvel Studios.

Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios

Незадолго до своего Marvel-дебюта актриса снялась в фильме Фрэнка Миллера «Мститель», основанного на комиксе «Дух» Уилла Айснера, который издавался в том числе и DC. В картине Скарлетт Йоханссон сыграла персонажа по имени Силкен Флосс (Шелковая нить).

Фото Кадр из фильма «Мститель», реж. Фрэнк Миллер / Lionsgate, OddLot Entertainment, Continental Entertainment Group (CEG)

К слову, в «Мстителе» также снялся Сэмюэл Л. Джексон (актер воплотил образ Спрута), известный в киновселенной Marvel по роли шпиона Ника Фьюри.

Фото Кадр из фильма «Мститель», реж. Фрэнк Миллер / Lionsgate, OddLot Entertainment, Continental Entertainment Group (CEG)

Генри Кавилл

В киновселенной DC актер воплотил образ Супермена. В роли Кларка Кента Генри Кавилл дебютировал у Зака Снайдера в фильме «Человек из стали», а потом появился в образе супергероя в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лиге справедливости».

На данный момент к выходу готовится дебютный фильм обновленной DCU про Супермена, где криптонца играет уже Дэвид Коренсвет. Многие поклонники франшизы отмечают сильное внешнее сходство между ним и Генри Кавиллом.

Фото Кадр из фильма «Человек из стали», реж. Зак Снайдер / Warner Bros.

В MCU актер появился в картине «Дэдпул и Росомаха», где представил одну из альтернативных версий Логана. «Мы вас будем на руках носить — не то что те уроды из другой студии», — говорит ему при встрече Уэйд Уилсон.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха», реж. Шон Леви / Marvel Studios

Сам же Райан Рейнольдс известен фанатам Marvel как Дэдпул, а поклонникам DC — как Зеленый Фонарь. В образе Хэла Джордана актер появился в фильме Мартина Кэмпбелла 2011 года.

Фото Кадр из фильма «Зеленый Фонарь», реж. Мартин Кэмпбелл / Warner Bros.

Натали Портман

В киновселенной Marvel актриса известна по роли астрофизика и возлюбленной Тора Джейн Фостер. В последнем на данный момент фильме о громовержце персонаж Натали Портман усложнился. Джейн Фостер стала Могучим Тором, получив невероятную, но разрушительную силу.

Фото Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром», реж. Тайка Вайтити / Marvel Studios

Увы, картина Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» весьма далека от культового статуса, в отличие от фильма 2006 года «V» значит Вендетта Джеймса МакТига. В боевике, основанном на графической новелле Алана Мура и Дэвида Ллойда, издателем которой выступило DC Comics, Натали Портман воплотила образ сотрудницы BTN и соучастницы V Иви Хэммонд.

Фото Кадр из фильма «V — значит вендетта», реж. Джеймс МакТиг / Warner Bros.

А Хьюго Уивинг, сыгравший в «вендетте» того самого террориста V, в киновслеленной Marvel воплотил образ Красного Черепа, появившись в фильме «Первый мститель».

Фото Кадр из фильма «Первый мститель», реж. Джо Джонстон / Paramount Pictures, Marvel Studios

Кристиан Бэйл

Вместе с Натали Портман в картине Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» сыграл еще один оскароносный актер — Кристиан Бэйл. Ему досталась роль Горра — убийцы богов, который разочаровался в высших силах после смерти своей дочери. Фанатов Marvel персонаж не впечатлил. В Сети Горра сравнивали с Волдемортом, не воспринимая сюжетную линию злодея всерьез.

Фото Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром», реж. Тайка Вайтити / Marvel Studios

Куда лучше дела актера обстоят в рамках киновселенной DC, где он известен как Бэтмен. Кристиан Бэйл воплотил образ Брюса Уэйна в трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь», реж. Кристофер Нолан / Warner Bros.

Мишель Пфайффер

В киновселенной DC обладательница «Золотого Глобуса» известна по роли Селины Кайл, или Женщины-кошки, в фильме «Бэтмен возвращается» Тима Бертона.

Фото Кадр из фильма «Бэтмен возвращается», реж. Тим Бертон / Warner Bros.

В MCU актриса дебютировала в 2018 году в фильме Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса». В картине Мишель Пфайффер сыграла Джанет ван Дайн, позже повторив этот образ в финальных «Мстителях» и фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», отрывшим Пятую фазу Marvel.

Фото Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», реж. Пейтон Рид / Marvel Studios

Джаред Лето

У актера и музыканта, за печами которого «Оскар», с кинокомиксами не вполне сложилось. Джаред Лето дебютировал в киновселенной DC в роли Джокера в фильме Дэвида Эйра «Отряд самоубийц», но не оправдал высоких ожиданий аудитории.

Позже актер вернулся к роли клоуна-принца преступного мира Готэма в «Лиге справедливости» Зака Снайдера.

Фото Кадр из фильма «Отряд самоубийц», реж. Дэвид Эйр / Warner Bros.

В 2022 году вышла картина «Морбиус», основанная на комиксах Marvel. В ней Джаред Лето сыграл главную роль ученого, страдающим редким заболеванием крови и готовым на все ради исцеления.

Фото Кадр из фильма «Морбиус», реж. Даниэль Эспиноса / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions

Sony планировала развивать вселенную злодеев Человека-паука, но не сказать, что преуспела. Последней ставкой, не оправдавшей себя, стал провальный «Крейвен-охотник», а до того — «Мадам Паутина», побившая антирекорд «Морбиуса» по сборам в первые прокатные выходные.

Относительный успех среди всех историй злодеев Питера Паркера получил «Веном» с Томом Харди в главной роли. Правда, финальная часть трилогии о гармоничном альянсе журналиста-расследователя и инопланетного симбиота вышла, к сожалению, далеко не идеальной.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, TSG Entertainment

Харди также известен и в рамках экранного мира DC. В трилогии о Темном рыцаре Кристофера Нолана актер сыграл Бейна. Его интерпретация образа суперзлодея пришлась по душе как зрителям, так и критикам.