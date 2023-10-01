«Оскар» — 2024: 10 актеров и актрис, которые могут получить номинации

96-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук запланирована на 10 марта 2024 года, а оглашение номинантов — на 23 января. Однако оскаровская гонка начинается гораздо раньше: уже сейчас, когда отгремели основные европейские и американские кинофестивали (впереди — лишь Нью-Йоркский), профильные издания пестрят прогнозами. Собрали основных претендентов на заветную статуэтку.

Эмма Стоун

Предыдущие номинации: «Бердман» (2015), «Ла-Ла Ленд» (2017), «Фаворитка» (2019).

Предыдущие победы: «Ла-Ла Ленд» (2017).

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

На минувшем Венецианском кинофестивале картина греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» получила главный приз — «Золотого льва». В основу фильма лег одноименный роман шотландского писателя Аласдера Грея, который повествует о молодой беременной женщине, утопившейся в реке из-за жестокого мужа. Главную героиню спасает эксцентричный ученый, который пересаживает ей мозг неродившегося ребенка.

Критики пришли в восторг от Беллы Бакстер в исполнении Эммы Стоун. Предыдущее сотрудничество актрисы с Лантимосом — историческая драма «Фаворитка» — принесло ей последнюю на данный момент номинацию на «Оскар». Дуэт получился настолько удачным, что впереди еще несколько проектов, один из которых был снят на родине режиссера.

Помимо Эммы Стоун неплохие шансы на борьбу за «Оскар» имеют Уиллем Дефо, сыгравший хирурга, оживившего Беллу, и Марк Руффало, который перевоплотился в плейбоя-юриста, положившего глаз на главную героиню.

Райан Гослинг

Предыдущие номинации: «Полу-Нельсон» (2007), «Ла-Ла Ленд» (2017).

Предыдущие победы: нет.

Фото Кадр из фильма «Барби»

Суперхит этого лета уже стал самым кассовым проектом в фильмографиях Марго Робби и Райана Гослинга, а роль Кена может наконец-то принести канадскому актеру заветную статуэтку. Партнер Эммы Стоун по мюзиклу «Ла-Ла Ленд» мог выиграть «Оскар» вместе с ней, однако тогда его обошел Кейси Аффлек с драмой «Манчестер у моря» (Гослингу достался лишь «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле»).

Марго Робби, исполнившая в «Барби» главную роль, мелькает в прогнозах экспертов значительно реже Гослинга, которого уже наверняка выдвинут в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», и все-таки тоже имеет неплохие шансы. Как и Грета Гервиг, которая, скорее всего, поборется за победу в сценарной и режиссерской категориях.

Лили Гладстоун

Предыдущие номинации: нет.

Предыдущие победы: нет.

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», снятая по научно-популярному роману Дэвида Гранна, может принести очередную номинацию Леонардо ДиКаприо (в основной категории) или Роберту Де Ниро (во второстепенной категории), но гораздо больший интерес вызывает кандидатура Лили Гладстоун.

Один из самых громких проектов в карьере актрисы может войти в историю: в случае успеха Гладстоун станет первой коренной американкой, номинированной на «Оскар». Изначально сообщалось, что она будет заявлена как лучшая актриса второго плана, однако недавно появилась информация, что ее все же попытаются выдвинуть в основной категории, несмотря на мощную конкуренцию.

Киллиан Мерфи

Предыдущие номинации: нет.

Предыдущие победы: нет.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Основным претендентом на номинацию (и, скорее всего, на победу) в категории «Лучшая мужская роль» в этом сезоне стал ирландец Киллиан Мерфи. Удивительно, что актер, игру которого критики всегда оценивают весьма высоко, за всю свою карьеру претендовал лишь на несколько кинонаград (среди них — «Золотой глобус», «Сатурн», BAFTA и премия Европейской киноакадемии).

Ситуацию может изменить байопик Кристофера Нолана об «отце ядерной бомбы». Однако роль Роберта Оппенгеймера не единственная в этом фильме, которая может быть отмечена академиками: хорошие шансы на номинации имеют Роберт Дауни — младший, сыгравший главного оппонента Оппенгеймера — Льюиса Штраусса, и Эмили Блант, которая предстала на экране в образе супруги физика.

Пенелопа Крус

Предыдущие номинации: «Возвращение» (2007), «Вики Кристина Барселона» (2009), «Девять» (2010), «Параллельные матери» (2022).

Предыдущие победы: «Вики Кристина Барселона» (2009).

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Главную роль в байопике об Энцо Феррари исполнил Адам Драйвер, в активе которого — две номинации на «Оскар» («Черный клановец», «История о супружестве»). Однако, если верить отзывам критиков, посмотревших картину в рамках Венецианского кинофестиваля, настоящей звездой ленты стала испанка Пенелопа Крус.

Актриса сыграла жену экс-гонщика — Лауру Феррари. Любопытно, что единственный «Оскар» Крус получила за роль второго плана, и именно в этой категории она вновь может побороться за победу уже в следующему году.

Джеффри Райт

Предыдущие номинации: нет

Предыдущие победы: нет

Фото Кадр из фильма «Американское чтиво»

На недавно завершившемся кинофестивале в Торонто сатирическая драма «Американское чтиво» получила главный приз (приз зрительских симпатий). Один только этот факт резко увеличил шансы картины на номинацию в категории «Лучший фильм». Напомним, что среди предыдущих лауреатов Торонто — «Земля кочевников», «Зеленая книга», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Ла-Ла Ленд», «Король говорит!», «Миллионер из трущоб» и другие.

Перспектива быть номинированным в актерской категории есть и у исполнителя главной роли. До этого Джеффри Райт ни разу не попадал в поле зрения оскаровского комитета, однако имеет в активе «Эмми» и «Золотой глобус», а также несколько номинаций на другие премии за свои роли в различных сериалах.

Сандра Хюллер

Предыдущие номинации: нет.

Предыдущие победы: нет.

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Недавно стало известно, что представителем Великобритании на следующем «Оскаре» станет военная драма Джонатана Глейзере «Зона интересов», одну из главных ролей в которой исполнила немка Сандра Хюллер. И все же номинацию она, вероятнее всего, получит за другую работу — ленту «Анатомия падения», отмеченную «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. В ней Хюллер сыграла писательницу, которую обвиняют в смерти мужа: никто не верит в то, что тот случайно выпал из окна.

«Анатомия падения» была фаворитом в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако Франция в итоге решила отправить на «Оскар» драму «Рецепт любви» с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем, которая все на том же Каннском фестивале получила приз за режиссуру.

Колман Доминго

Предыдущие номинации: нет.

Предыдущие победы: нет.

Фото Кадр из фильма «Растин»

Премьера биографической драмы «Растин» состоялась в рамках кинофестиваля в американском Теллурайде, и критики сразу же заговорили о потенциальной номинации на «Оскар» для Колмана Доминго. В послужном списке актера — лишь одна заметная награда: в прошлом году он получил «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» за роль наставника главной героини в обществе анонимных наркоманов.

В новом фильме Доминго сыграл Байарда Растина — одного из лидеров движения за гражданские свободы, социализм и ненасилие. Сюжет фокусируется на подготовке марша на Вашингтон за рабочие места и свободу, прошедшего в августе 1963 года. Именно в рамках этой акции протеста Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую речь «У меня есть мечта».

Грета Ли

Предыдущие номинации: нет.

Предыдущие победы: нет.

Фото Кадр из фильма «Прошлые жизни»

Грета Ли не является фавориткой в главной актерской категории, но все же значится в некоторых прогнозах критиков. Актриса исполнила ведущую роль в пронзительной драме «Прошлые жизни», которая повествует о друзьях детства, чья связь прервалась, когда семья девочки переехала из Южной Кореи в Канаду, сменив свои имена на англоязычные (так, На Ен стала Норой). Повзрослевшая героиня уже в одиночку перебралась в США, начала писательскую карьеру и вышла замуж за американца, а спустя годы наконец-то встретилась с Хэ Соном.

Дебютный фильм Селин Сон претендовал на главную награду Берлинского кинофестиваля, а теперь начинающая кинематографистка может побороться и за «Оскар»: эксперты надеются на номинацию в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Брэдли Купер

Предыдущие номинации: «Мой парень — псих» (2013), «Афера по-американски» (2014), «Снайпер» (2015), «Звезда родилась» (2019).

Предыдущие победы: нет.

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

В активе Брэдли Купера — целых девять номинаций на «Оскар»: помимо актерских, он также отметился как продюсер «Джокера» и «Аллеи кошмаров», а также автор музыкальной драмы «Звезда родилась» (режиссер, сценарист, продюсер). На сей раз Купер может попытать счастья с байопиком «Маэстро» о композиторе Леонарде Бернстайне. И вновь речь идет сразу о нескольких категориях (за главную мужскую роль, режиссуру или сценарий).

Есть шансы на номинацию и у Кэри Маллиган. Британская актриса, сыгравшая жену главного героя, уже неоднократно боролась за «Оскар»: с «Воспитанием чувств» в 2010-м и «Девушкой, подающей надежды» в 2021-м.

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