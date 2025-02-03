Что посмотреть с актерами и актрисами, номинированными на «Оскар» за главную роль

2 марта в Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Тогда и станут известны имена четырех счастливчиков, которые получат заветные статуэтки в актерских категориях. Напомним, что год назад удача улыбнулась Киллиану Мерфи («Оппенгеймер») и Эмме Стоун («Бедные-несчастные»), которая, к слову, получила уже второй «Оскар». Рассказываем о номинантах этого наградного сезона, а также в каких проектах они еще снимались.
В этом году Эдриан Броуди претендует на «Оскар» с масштабной картиной «Бруталист» о венгерском архитекторе, который, пережив Холокост, перебирается с женой в США в поисках лучшей жизни. На минувшем «Золотом глобусе» актер уже победил в категории «Лучшая мужская роль (драма)», оставив позади своих нынешних конкурентов — Тимоти Шаламе, Рэйфа Файнса, Колмана Доминго и Себастиана Стэна.
К слову, Броуди вписал себя в историю «Оскара» еще в 2003-м: одержав победу с военной драмой «Пианист» в возрасте 29 лет, он стал самым молодым победителем в главной актерской категории. Эта же лента принесла актеру французский «Сезар».
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
29-летний Тимоти Шаламе близок к тому, чтобы повторить рекорд Эдриана Броуди: в этом году он претендует на «Оскар» с музыкальным байопиком «Боб Дилан: Никому не известный». Кстати, как и у Броуди, это вторая номинация актера на престижную премию — вслед за мелодрамой Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем» (тогда победа досталась Гари Олдману за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах»).
Любопытно, что, несмотря на признание критиков, в активе Шаламе до сих пор нет ни одной значимой кинонаграды. Пока он может похвастаться лишь россыпью номинаций: четырьмя — на «Золотой глобус», тремя — на BAFTA (в категории «Восходящая звезда» его обошел Дэниэл Калуя, впоследствии заработавший «Оскар») и пятью — на Премию гильдии актеров (причем три из них — не сольные, а в категории «Лучший актерский состав»).
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
Колман Доминго получает номинацию на «Оскар» уже второй год подряд. В 2024-м он претендовал на заветную статуэтку с байопиком «Растин» о политическом активисте Байарде Растине, а в 2025-м — с драмой «Синг-Синг» о реально существующей программе реабилитации заключенных с помощью театральных постановок. Названием фильма послужила нью-йоркская тюрьма строгого режима, где и разворачивается действие.
В категории «Лучший актерский состав» Доминго дважды номинировался на Премию гильдии актеров, причем оба раза — с музыкальными картинами. Речь идет про мюзикл «Цвет пурпурный» и драму «Ма Рейни: Мать блюза» (именно за нее Чедвик Боузман получил посмертную номинацию на «Оскар»). Ну а роль в «Эйфории» принесла Колману «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале».
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
В отличие от предыдущих номинантов англичанин Рэйф Файнс штурмует «Оскар» уже в третий раз: сейчас — с триллером «Конклав» об интригах и заговорах в Ватикане, а до этого были историко-военные драмы «Английский пациент» и «Список Шиндлера», однако тогда заветные статуэтки достались Джеффри Рашу («Блеск») и Томми Ли Джонсу («Беглец»).
На «Золотой глобус» Файнс номинировался уже целых семь раз, а на BAFTA — шесть (единственную победу на родине актеру принес все тот же «Список Шиндлера»). Зато в его копилке есть сразу два приза Европейской киноакадемии («Лучшая мужская роль» за драму «Вкус солнечного света» и Премия за выдающиеся достижения в мировом кино) и специальный приз Московского кинофестиваля «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского».
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
А вот для Себастиана Стэна это — дебютная номинация на «Оскар». Триумфом стал байопик «Ученик. Восхождение Трампа» о становлении нынешнего президента США в качестве предпринимателя. Этот же образ принес актеру и номинацию на «Золотой глобус», где он был номинирован сразу в двух категориях и даже одержал победу в комедийной — благодаря ленте «Другой человек».
За этот же фильм Стэн получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Кроме того, в копилке звезды киновселенной Marvel — номинации на «Золотой глобус» и «Эмми» за сериал «Пэм и Томми», в котором он исполнил роль барабанщика рок-группы Motley Crue Томми Ли, а также премия канала MTV в категории «Лучший дуэт» за сериал «Сокол и Зимний Солдат».
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
Из всей пятерки актрис британка Синтия Эриво — единственная, для которой это уже не первая номинация на «Оскар». За пять лет до мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада», повествующего о дружбе и вражде волшебниц Эльфабы и Глинды, актриса и певица была отмечена за байопик «Гарриет» о беглой рабыне, которая посвятила свою жизнь борьбе против рабства. При этом номинаций было сразу две — за лучшую женскую роль и за лучшую песню.
Нельзя не отметить и сериал «Гений», в котором Эриво перевоплотилась в певицу Арету Франклин: проект принес ей номинации на «Эмми», «Золотой глобус» и Премию гильдии актеров. Ну а в 2019 году Синтию отметили в категории «Восходящая звезда» на премии BAFTA, но тогда победа досталась Летише Райт, сыгравшей Шури в «Черной Пантере».
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
Уроженка Испании Карла София Гаскон преимущественно снимается в мексиканских проектах. Однако известность ей принесла картина французского режиссера Жака Одиара. Главная роль в криминальном мюзикле «Эмилия Перес» была отмечена призом Каннского кинофестиваля, который актриса разделили с коллегами по фильму — Зои Салданой, Селеной Гомес и Адрианой Пас.
Кроме того, «Эмилия Перес» получила в Каннах Приз жюри. Ну а Карла Гаскон также может похвастаться номинацией на «Золотой глобус». Правда, в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)» ее обошла Деми Мур с нашумевшим боди-хоррором «Субстанция».
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
Для американки Майки Мэдисон «Анора» стала настоящим прорывом. После череды эпизодических и второстепенных ролей актриса снялась в драмеди о секс-работнице, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля — и сразу же стал суперхитом.
Что касается самой Майки, то образ Аноры Михеевой принес ей дебютные номинации на «Золотой глобус» и «Оскар», а также целую россыпь наград от различных обществ кинокритиков и журналистов.
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
Пожалуй, самая опытная номинантка — это Деми Мур, которая начала свою кинокарьеру в далеком 1981 году. Актриса неоднократно номинировалась на антипремию «Золотая малина», а порой и одерживала победу, однако достойных ролей в ее фильмографии тоже немало. До этого сезона она дважды претендовала на «Золотой глобус» и один раз — на Премию гильдии актеров, а картина «Привидение» принесла ей «Сатурн».
Кроме того, в активе звезды — сразу девять номинаций на кинопремию MTV (единственную победу принесла мелодрама «Непристойное предложение»). А теперь — еще и «Золотой глобус», а также номинация на «Оскар». И все благодаря боди-хоррору «Субстанция» о бывшей киноактрисе, решившей вернуть себе молодость.
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»:
Фернанда Торрес стала второй бразильской актрисой, получившей номинацию на «Оскар». Любопытно, что первой — в 1999 году — оказалась ее мать Фернанда Монтенегро. Еще одно удивительное совпадение заключается в том, что оба фильма — и «Я все еще здесь» с Торрес, и «Центральный вокзал» с Монтенегро — снял один и тот же режиссер.
Драма Уолтера Саллеса о военной диктатуре в Бразилии 1970-х годов уже принесла Фернанде Торрес «Золотой глобус»: в категории «Лучшая женская роль (драма)» она обошла таких титулованных звезд Голливуда, как Анджелина Джоли и Николь Кидман. Также в копилке актрисы есть «Серебряная премия» Каннского кинофестиваля за ленту «Говори мне о любви».
Лучшие фильмы по версии «Кинопоиска»: