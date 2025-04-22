4 актера, которые чуть не отказались от культовых ролей

Каждый культовый фильм или сериал сложно представить без талантливых актеров. Но некоторые из этих исполнителей едва не отказались от знаковых проектов — из-за страха, недоверия к материалу или просто по случайности.

Дженна Ортега — Уэнсдей Адамс из сериала «Уэнсдей»

Актриса была в замешательстве, когда ей предложили роль Уэнсдей Адамс в сериале «Уэнсдей» от Тима Бертона. В интервью The Sunday Times Дженна призналась, что съемки в формате сериала ее не интересовали: «Я уже столько снималась для телевизора в своей жизни, поэтому мне хотелось поработать именно в кино. Я боялась, что еще один сериал может помешать в выборе других интересных проектов».

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй», реж. Тим Бертон. Netflix

Актриса также была обеспокоена тем, что не сможет передать характер персонажа и соответствовать ожиданиям фанатов «Семейки Аддамс». Однако после обсуждения со своей командой она приняла предложение Тима Бертона. В результате ее игра получила признание критиков и зрителей, а сама Дженна стала одной из самых обсуждаемых молодых актрис.

Харрисон Форд — Хан Соло из «Звездных войн»

Роль Хана Соло в «Звездных войнах» он получил случайно: режиссер Джордж Лукас попросил его просто подыгрывать на кинопробах другим актерам. То есть просто читать вслух фразы героя. Лукас сначала не рассматривал Форда для роли, но последний прочитал реплики Хана Соло так удачно, что впечатлил режиссера.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны. Истории», реж. Рон Ховард. The Walt Disney Company

Однако сам Харрисон Форд не был уверен в том, что хочет играть Хана Соло в «Звездных войнах». Персонаж ему совершенно не нравился: актер считал, что он скучный. Тем не менее в конце концов Форд согласился на роль, и его Хан Соло стал одним из самых знаковых героев в истории кино.

Кристен Стюарт — Белла Свон из «Сумерек»

Кристен Стюарт колебалась перед тем, как согласиться на роль Беллы Свон в «Сумерках». Она была обеспокоена тем, что фильм может оказаться неудачным и тем самым повлиять на ее карьеру. В проекте актрисе не нравились отношения Беллы и Эдварда Каллена. Кристен Стюарт рассказывала, что если бы сама была на месте главной героини, то тут же рассталась бы с главным героем.

Фото Кадр из сериала «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик. Lionsgate

В конце концов актриса все же согласилась на роль, и этот фильм принес ей огромную популярность.

Эмма Стоун — Мия Долан из «Ла-Ла-Ленда»

Эмма Стоун едва не упустила свой звездный билет в проект «Ла-Ла Ленд». Изначально главные роли предназначались Эмме Уотсон и Майлзу Теллеру. Однако переговоры с Теллером зашли в тупик, а Уотсон предпочла роль в диснеевской «Красавице и Чудовище». Тогда режиссер Дэмьен Шазелл обратил взор на Стоун.

Фото Кадр из фильма «Ла-Ла-Ленд», реж. Дэмьен Шазелл

В тот момент актриса, выступавшая в бродвейском «Кабаре», боролась с потерей голоса и не хотела участвовать в еще одном музыкальном проекте. Однако Шазелл проявил настойчивость. Он дал Эмме Стоун прослушать демозаписи саундтрека и подробно рассказал о своих режиссерских планах, включая привлечение в проект Райана Гослинга. В итоге актриса согласилась на роль, которая принесла ей «Оскар».