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8 актеров, которые удачно вернулись на экраны после перерыва

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Железный человек»
Фото Кадр из фильма «Железный человек»
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Актерская карьера не так проста, как может показаться на первый взгляд. Многие звезды не справляются с бременем славы, другие устают от однотипных ролей, а кто-то эти роли и вовсе перестает получать. Вернуться после перерыва, вынужденного или добровольного, — еще более сложная задача, однако в Голливуде все же нашлись те, чей камбэк сложился весьма успешно.

Брендан Фрейзер

В девяностых Брендан Фрейзер был настоящей звездой комедий («Замороженный калифорниец», «Пустоголовые», «Джордж из джунглей», «Взрыв из прошлого»), а с выходом в 1999 году картины «Мумия» переквалифицировался в экшен-героя. В 2004-м актер даже засветился в драме «Столкновение», отмеченной тремя «Оскарами», в том числе в категории «Лучший фильм». И тут в карьере Фрейзера началась черная полоса: сначала о себе дали знать полученные на съемках травмы, позже к ним добавился болезненный развод, смерть матери и затяжная депрессия.

Кадр из фильма «Мумия»
Фото Кадр из фильма «Мумия»

«Бренессанс» (так в Сети называют возвращение Брендана Фрейзера) случился несколько лет назад: сначала актер вернулся на телевидение, сыграв в таких сериалах, как «Траст» и «Роковой патруль». Однако настоящим успехом стала драма «Кит», которую снял автор «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя» Даррен Аронофски: лента, которую в прошлом году тепло приняли на Венецианском кинофестивале, принесла артисту заслуженный «Оскар».

Среди грядущих проектов Фрейзера — триллер Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и исторический байопик «Вильгельм Телль: Легенда».

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Вайнона Райдер

Вайнона Райдер начала сниматься еще в восьмидесятых: ее первым заметным проектом стала фэнтези-комедия Тима Бертона «Битлджус». К началу нулевых актриса успела поработать с Фрэнсисом Фордом Копполой, Мартином Скорсезе и Джимом Джармушем, а также получить «Золотой глобус» и две номинации на «Оскар». Однако в 2001-м Райдер арестовали за кражу из магазина, в результате чего ее приговорили к крупному штрафу и общественным работам.

Кадр из сериала «Очень странные дела»
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

Проблемы с законом и съемки в сомнительных картинах (так, например, комедия «Миллионер поневоле» принесла Райдер номинацию на анти-премию «Золотая малина») могли поставить крест на карьере звезды, но уже в 2009-м она засветилась во второстепенной роли в блокбастере «Звездный путь», а год спустя на экраны вышла драма «Черный лебедь». И все же настоящим прорывом стало участие в съемках суперхита Netflix «Очень странные дела».

Недавно Вайнона Райдер решила вернуться к своей знаковой роли: Тим Бертон готовит к выпуску сиквел «Битлджуса», в котором также появятся звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Майкл Китон и другие.

Микки Рурк

Кинодебютом Микки Рурка стала эпизодическая роль в ленте Стивена Спилберга «1941», вышедшая в 1979 году, а прорывом — драма «Бойцовая рыбка» Фрэнсиса Форда Копполы и культовые «9 1/2 недель». В фильмографии актера есть множество картин, обласканных критиками, но впоследствии рейтинг проектов с его участием начал резко падать. Среди заметных работ Рурка из нулевых — нуарная экранизация графических романов Фрэнка Миллера «Город грехов».

Кадр из фильма «Рестлер»
Фото Кадр из фильма «Рестлер»

Реанимировать актерскую карьеру Микки Рурка взялся все тот же Даррен Аронофски, внесший свой вклад в камбэк упомянутых выше Фрейзера и Райдер. В 2008 году на экраны вышла спортивная драма «Рестлер», отмеченная главным призом Венецианского кинофестиваля. Главная роль в картине принесла Рурку «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Впоследствии артист засветился в сиквеле «Железного человека» и первой части саги «Неудержимые».

Дженнифер Кулидж

В Сети Дженнифер Кулидж помнят в первую очередь как маму Стифлера из «Американского пирога». Позже она снялась в таких комедиях, как «Образцовый самец», «Блондинка в законе» и «История Золушки». Кроме того, в ее фильмографии значится участие в таких популярных сериалах, как «Друзья» и «Секс в большом городе». И все же по-настоящему звездных ролей в карьере актрисы долгое время не наблюдалось.

Кадр из сериала «Белый лотос»
Фото Кадр из сериала «Белый лотос»

Все изменилось в 2021 году, когда на телеканале HBO стартовал сериал «Белый лотос». Участие в проекте принесло Кулидж «Эмми», «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и еще целый ряд престижных наград. Получив одну из них, актриса произнесла со сцены трогательную речь о том, как создатель шоу Майк Уайт подарил ей надежду и второй шанс после череды неудач.

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Ке Хюи Куан

Американский актер родился во Вьетнаме, но позже его семья получила политическое убежище в США. Во возрасте 12 лет Ке Хюи Куан получил роль Коротышки в картине Стивена Спилберга «Индиана Джонс и храм судьбы», а затем засветился в приключенческой ленте «Балбесы» и комедии «Замороженный калифорниец». В девяностых предложений стало меньше, да и среди них были лишь стереотипные образы. Тем не менее Куан остался в кино и переквалифицировался в постановщика трюков.

Кадр из фильма «Все везде и сразу»
Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»

Двадцатилетний перерыв в карьере мог так никогда и не прерваться, но режиссерский дуэт «Дэниэлы» (Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт) пригласил Куана в абсурдистскую комедию «Все везде и сразу», которая впоследствии стала самым награждаемой картиной в истории. Забытый всеми актер получил «Золотой глобус» и «Оскар», а среди его будущих проектов — второй сезон сериала «Локи».

Рене Зеллвегер

В девяностых и нулевых Рене Зеллвегер активно снималась в самых разноплановых ролях. Критики обратили на нее внимание благодаря спортивной драме «Джерри Магуайер», в которой она сыграла подружку персонажа Тома Круза. Затем последовали комедии «Я, снова я и Ирэн» и «Дневник Бриджит Джонс», мюзикл «Чикаго» и историческая мелодрама «Холодная гора», которая принесла актрисе первый «Оскар».

Кадр из фильма «Чикаго»
Фото Кадр из фильма «Чикаго»

Череда неудачных пластических операций и провальных проектов чуть не похоронили карьеру актрисы, однако в 2019 году Зеллвегер триумфально вернулась с фильмом «Джуди»: байопик о Джуди Гарленд принес ей «Оскар», «Золотой глобус», премию Британской киноакадемии и премию Гильдии актеров, хотя среди основных конкуренток были такие суперзвезды, как Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.

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Хью Грант

Коллега Рене Зеллвегер по франшизе о Бриджит Джонс хоть и начал карьеру с серьезных драматических ролей (фильм «Морис» даже принес ему награду Венецианского кинофестиваля), долгие годы оставался главной звездой романтических комедий. В фильмографии Хью Гранта значатся таких хиты жанра, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Любовь с уведомлением» и, конечно же, «Реальная любовь».

Кадр из фильма «Реальная любовь»
Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

Со временем актер начал сниматься все реже, а затем решил кардинально сменить амплуа. В этом ему помог Гай Ричи: так, в 2015-м Грант появился в «Агентах А.Н.К.Л.» в роли директора Управления военно-морской разведки, в «Джентльменах» он сыграл таблоидного журналиста, а в «Операции «Фортуна» — торговца оружием. Актер не боится браться за образы антагонистов, а в грядущей ленте «Вонка» и вовсе перевоплотится в умпа-лумпу.

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Роберт Дауни-младший

Пожалуй, самый яркий пример возрождения карьеры показал Роберт Дауни-младший. Он начал сниматься в небольших ролях еще в восьмидесятых, а внимание критиков привлек в начале девяностых, когда на экраны вышел «Чаплин»: роль звезды немого кино принесла актеру премию Британской киноакадемии и первую номинацию на «Оскар». Как и Зеллвегер, Дауни-младший не ограничивался одним жанром и выбирал самые разноплановые проекты, однако наркотическая зависимость на какое-то время выбила его из строя.

Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

В 2008 году в прокат вышел блокбастер «Железный человек», участие в котором стало поворотным моментом в судьбе артиста. На него вновь посыпались предложения, все тот же Гай Ричи сделал его новым Шерлоком Холмсом, а Тони Старк стал полноправным участником киновселенной Marvel. После премьеры ленты «Мстители: Финал» Дауни-младший вновь ненадолго пропал с экранов, чтобы устроить еще один мастер-класс по триумфальному возвращению: в этом году актер засветился в байопике Кристофера Нолана «Оппенгеймер», и все без исключения прочат ему долгожданный «Оскар».

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