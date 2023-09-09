8 актеров, которые удачно вернулись на экраны после перерыва

Актерская карьера не так проста, как может показаться на первый взгляд. Многие звезды не справляются с бременем славы, другие устают от однотипных ролей, а кто-то эти роли и вовсе перестает получать. Вернуться после перерыва, вынужденного или добровольного, — еще более сложная задача, однако в Голливуде все же нашлись те, чей камбэк сложился весьма успешно.

Брендан Фрейзер

В девяностых Брендан Фрейзер был настоящей звездой комедий («Замороженный калифорниец», «Пустоголовые», «Джордж из джунглей», «Взрыв из прошлого»), а с выходом в 1999 году картины «Мумия» переквалифицировался в экшен-героя. В 2004-м актер даже засветился в драме «Столкновение», отмеченной тремя «Оскарами», в том числе в категории «Лучший фильм». И тут в карьере Фрейзера началась черная полоса: сначала о себе дали знать полученные на съемках травмы, позже к ним добавился болезненный развод, смерть матери и затяжная депрессия.

Фото Кадр из фильма «Мумия»

«Бренессанс» (так в Сети называют возвращение Брендана Фрейзера) случился несколько лет назад: сначала актер вернулся на телевидение, сыграв в таких сериалах, как «Траст» и «Роковой патруль». Однако настоящим успехом стала драма «Кит», которую снял автор «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя» Даррен Аронофски: лента, которую в прошлом году тепло приняли на Венецианском кинофестивале, принесла артисту заслуженный «Оскар».

Среди грядущих проектов Фрейзера — триллер Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и исторический байопик «Вильгельм Телль: Легенда».

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер начала сниматься еще в восьмидесятых: ее первым заметным проектом стала фэнтези-комедия Тима Бертона «Битлджус». К началу нулевых актриса успела поработать с Фрэнсисом Фордом Копполой, Мартином Скорсезе и Джимом Джармушем, а также получить «Золотой глобус» и две номинации на «Оскар». Однако в 2001-м Райдер арестовали за кражу из магазина, в результате чего ее приговорили к крупному штрафу и общественным работам.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

Проблемы с законом и съемки в сомнительных картинах (так, например, комедия «Миллионер поневоле» принесла Райдер номинацию на анти-премию «Золотая малина») могли поставить крест на карьере звезды, но уже в 2009-м она засветилась во второстепенной роли в блокбастере «Звездный путь», а год спустя на экраны вышла драма «Черный лебедь». И все же настоящим прорывом стало участие в съемках суперхита Netflix «Очень странные дела».

Недавно Вайнона Райдер решила вернуться к своей знаковой роли: Тим Бертон готовит к выпуску сиквел «Битлджуса», в котором также появятся звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Майкл Китон и другие.

Микки Рурк

Кинодебютом Микки Рурка стала эпизодическая роль в ленте Стивена Спилберга «1941», вышедшая в 1979 году, а прорывом — драма «Бойцовая рыбка» Фрэнсиса Форда Копполы и культовые «9 1/2 недель». В фильмографии актера есть множество картин, обласканных критиками, но впоследствии рейтинг проектов с его участием начал резко падать. Среди заметных работ Рурка из нулевых — нуарная экранизация графических романов Фрэнка Миллера «Город грехов».

Фото Кадр из фильма «Рестлер»

Реанимировать актерскую карьеру Микки Рурка взялся все тот же Даррен Аронофски, внесший свой вклад в камбэк упомянутых выше Фрейзера и Райдер. В 2008 году на экраны вышла спортивная драма «Рестлер», отмеченная главным призом Венецианского кинофестиваля. Главная роль в картине принесла Рурку «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Впоследствии артист засветился в сиквеле «Железного человека» и первой части саги «Неудержимые».

Дженнифер Кулидж

В Сети Дженнифер Кулидж помнят в первую очередь как маму Стифлера из «Американского пирога». Позже она снялась в таких комедиях, как «Образцовый самец», «Блондинка в законе» и «История Золушки». Кроме того, в ее фильмографии значится участие в таких популярных сериалах, как «Друзья» и «Секс в большом городе». И все же по-настоящему звездных ролей в карьере актрисы долгое время не наблюдалось.

Фото Кадр из сериала «Белый лотос»

Все изменилось в 2021 году, когда на телеканале HBO стартовал сериал «Белый лотос». Участие в проекте принесло Кулидж «Эмми», «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и еще целый ряд престижных наград. Получив одну из них, актриса произнесла со сцены трогательную речь о том, как создатель шоу Майк Уайт подарил ей надежду и второй шанс после череды неудач.

Ке Хюи Куан

Американский актер родился во Вьетнаме, но позже его семья получила политическое убежище в США. Во возрасте 12 лет Ке Хюи Куан получил роль Коротышки в картине Стивена Спилберга «Индиана Джонс и храм судьбы», а затем засветился в приключенческой ленте «Балбесы» и комедии «Замороженный калифорниец». В девяностых предложений стало меньше, да и среди них были лишь стереотипные образы. Тем не менее Куан остался в кино и переквалифицировался в постановщика трюков.

Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»

Двадцатилетний перерыв в карьере мог так никогда и не прерваться, но режиссерский дуэт «Дэниэлы» (Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт) пригласил Куана в абсурдистскую комедию «Все везде и сразу», которая впоследствии стала самым награждаемой картиной в истории. Забытый всеми актер получил «Золотой глобус» и «Оскар», а среди его будущих проектов — второй сезон сериала «Локи».

Рене Зеллвегер

В девяностых и нулевых Рене Зеллвегер активно снималась в самых разноплановых ролях. Критики обратили на нее внимание благодаря спортивной драме «Джерри Магуайер», в которой она сыграла подружку персонажа Тома Круза. Затем последовали комедии «Я, снова я и Ирэн» и «Дневник Бриджит Джонс», мюзикл «Чикаго» и историческая мелодрама «Холодная гора», которая принесла актрисе первый «Оскар».

Фото Кадр из фильма «Чикаго»

Череда неудачных пластических операций и провальных проектов чуть не похоронили карьеру актрисы, однако в 2019 году Зеллвегер триумфально вернулась с фильмом «Джуди»: байопик о Джуди Гарленд принес ей «Оскар», «Золотой глобус», премию Британской киноакадемии и премию Гильдии актеров, хотя среди основных конкуренток были такие суперзвезды, как Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.

Хью Грант

Коллега Рене Зеллвегер по франшизе о Бриджит Джонс хоть и начал карьеру с серьезных драматических ролей (фильм «Морис» даже принес ему награду Венецианского кинофестиваля), долгие годы оставался главной звездой романтических комедий. В фильмографии Хью Гранта значатся таких хиты жанра, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Любовь с уведомлением» и, конечно же, «Реальная любовь».

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

Со временем актер начал сниматься все реже, а затем решил кардинально сменить амплуа. В этом ему помог Гай Ричи: так, в 2015-м Грант появился в «Агентах А.Н.К.Л.» в роли директора Управления военно-морской разведки, в «Джентльменах» он сыграл таблоидного журналиста, а в «Операции «Фортуна» — торговца оружием. Актер не боится браться за образы антагонистов, а в грядущей ленте «Вонка» и вовсе перевоплотится в умпа-лумпу.

Роберт Дауни-младший

Пожалуй, самый яркий пример возрождения карьеры показал Роберт Дауни-младший. Он начал сниматься в небольших ролях еще в восьмидесятых, а внимание критиков привлек в начале девяностых, когда на экраны вышел «Чаплин»: роль звезды немого кино принесла актеру премию Британской киноакадемии и первую номинацию на «Оскар». Как и Зеллвегер, Дауни-младший не ограничивался одним жанром и выбирал самые разноплановые проекты, однако наркотическая зависимость на какое-то время выбила его из строя.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

В 2008 году в прокат вышел блокбастер «Железный человек», участие в котором стало поворотным моментом в судьбе артиста. На него вновь посыпались предложения, все тот же Гай Ричи сделал его новым Шерлоком Холмсом, а Тони Старк стал полноправным участником киновселенной Marvel. После премьеры ленты «Мстители: Финал» Дауни-младший вновь ненадолго пропал с экранов, чтобы устроить еще один мастер-класс по триумфальному возвращению: в этом году актер засветился в байопике Кристофера Нолана «Оппенгеймер», и все без исключения прочат ему долгожданный «Оскар».

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