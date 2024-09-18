Как изменились актеры «Молодежки» 11 лет спустя

Осенью 2024 года ожидается выпуск нового спортивного сериала — «Молодежка. Новая смена». Это спин-офф «Молодежки» — сериала о молодых хоккеистах и их сложной карьере, который вышел на телеэкраны в 2013 году. В год первого сезона проект стал третьим по популярности у интернет-пользователей, а к концу съемок завоевал еще дюжину различных наград и премий. Но самое важное — эта история послужила трамплином для карьеры многих новых лиц в российском кино. Рассказываем, как изменились исполнители главных ролей за 11 лет.

Денис Никифоров (Сергей Петрович Макеев)

Денис Никифоров присоединился к съемкам первого сезона «Молодежки» в 36 лет, сегодня актеру — 47. Интересно, что даже его родные дети — близняшки, появившиеся на свет в год старта сериала — были уверены, что папа работает хоккейным тренером. А коллеги по съемочной площадке обращались к Денису, как к отцу — так душевно он оживил своего персонажа.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; кадр из фильма «Хозяин-2»

Сергей Макеев в сериале развивается динамично — от профессионального спортсмена, получившего травму, до тренера сборной России. Однако в конце истории он возвращается к любимой команде «Медведи», потому что та стала ему семьей.

Александр Соколовский (Егор Щука Щукин)

В 24 года Александр Соколовский оказался на съемках «Молодежки» и вырос вместе с сериалом: от эпизодических ролей перешел к полноценным, отслужил несколько сезонов в Московском Губернском театре, участвовал в ТВ-шоу и музыкальных клипах. После завершения съемок женился — аж дважды. Первый брак продержался три года, во второй он вступил в 2023 году — избранницей стала блогер и фитнес-тренер Соня Некс. Сейчас актеру 35 лет.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; «Любовь со второго взгляда»

Веселый, дружелюбный и отчаянный в хорошем смысле Щука в прошлом был центральным нападающим, но из-за травмы перешел к тренерской деятельности и к концу сериала стал руководить детской командой «Медведей».

Влад Канопка (Андрей Кисляк)

Для 26-летнего Влада Канопки роль в «Молодежке» стала первой громкой, хотя до этого актер успешно закончил ВГИК и успел сняться в нескольких работах. После окончания съемок шести сезонов о Канопке какое-то время мало было слышно, однако он снова вернулся на экраны. 37-летний актер вернется и в новый проект: его персонаж станет главным тренером хоккейной команды «Акулы Политеха».

Фото Фото Кадр из сериала «Молодежка»; личные соцсети Влада Канопки

Его персонаж — представитель золотой молодежи, сын прокурора, который проходит сложный путь социализации благодаря товарищам по команде.

Илья Коробко (Миша Пономарев)

В свой 21 год Илья Коробко только-только успел окончить ГИТИС — и угодил в «Молодежку», где исполнил роль хоккеиста-защитника, спокойного Миши Пономарева. Как и его персонаж, Коробко предпочитает тихую супружескую жизнь и в реальности счастлив как муж и отец. Но актерскую карьеру не оставляет — 32-летнего Коробко часто можно заметить в современных кино и сериалах.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; кадр из фильма «Чайки»

По сюжету «Молодежки» у Миши Пономарева много проблем, в том числе связанных с его семьей. Спорт и дружба помогают ему справиться с трудностями и пробиться по карьерной лестнице к победам.

Иван Мулин (Антон Антипов)

В 2013 году Иван Мулин окончил Щепкинское училище и оказался на съемочной площадке «Молодежки». 21-летний актер во время работы в сериале расстался с девушкой и больше о своей личной жизни не распространялся, всецело посвящая себя актерской деятельности. Сейчас ему 32 года, и в его послужном списке 33 различные работы в кино и сериалах.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; кадр из фильма «Клипот»

Его персонаж — Антон Антипов, крайний нападающий, известный своим вспыльчивым характером. Совмещает карьеру с семьей — женой и дочкой. В новом проекте про «Молодежку» возвращается как главный тренер хоккейного клуба «Корсары».

Иван Жвакин (Саша Костер Костров)

Как и другие соратники по площадке, Иван Жвакин присоединился к проекту в 21 год, до этого играл исключительно эпизодические роли. Участие в «Молодежке» помогло ему раскрыть не только актерский талант, но и любовь к спорту — за время съемок он успел сыграть в настоящем любительском хоккейном матче. Недавно Жвакин расстался с девушкой, о его текущей личной жизни ничего не известно. Сейчас актеру 32 года.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; Алексей Смышляев / Global Look Press

В «Молодежке» нападающий Саша Костров отличался вспыльчивостью и любвеобильностью — на протяжении сериала персонаж постоянно встречался и расходился с разными героинями. В итоге он остановил свой выбор на художнице, с которой решил завести ребенка. Вернется в новый проект как игрок хоккейного клуба КХЛ «Сочи».

Игорь Огурцов (Сеня Бакин)

Сын актера Андрея Огурцова Игорь смог отстоять автономность на поприще кино. В первом сезоне «Молодежки» ему исполнился 21 год, а к 22 годам, совмещая актерскую работу, он окончил ВГИК. После съемок в сериале получил множество предложений — в том числе снимался в одних проектах с популярными зарубежными знаменитостями. Сейчас 31-летний актер вместе с женой воспитывает дочь.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; личные соцсети Игоря Огурцова

Вратарь под номером № 38 Сеня Бакин — отходчивый и добрый юноша, имеющий крепкую связь со своим отцом, несмотря на сложности в характере родителя. Из сборной России переходит в КХЛ «Медведи». Вернется к зрителям в новом сериале в составе той же команды.

Михаил Гаврилов (Евгений Царев)

Михаил Гаврилов всегда был активным — в детстве и юности занимался спортом, отслужил в армии и даже ходил в кружок игры на баяне. Начинал с эпизодических ролей и выбился в крупные проекты. Однако к «Молодежке» присоединился только в 31 год, в третьем сезоне. После участия в съемках получил много новых предложений — был замечен и в кино, и на ТВ. Успел жениться, стать отцом, развестись и снова жениться, мечтает сняться в проекте на военно-патриотическую тему. Сейчас Михаилу Гаврилову 39 лет.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

Евгений Царев — центральный нападающий № 49. Зрители могли любоваться его игрой всего несколько сезонов: в пятом герой уходит из команды, а в шестом следит за бывшими товарищами с трибун. В свежем проекте — игрок хоккейного клуба КХЛ «Салават Юлаев».

Матвей Зубалевич (Алексей Смирнов)

Матвей Зубалевич окончил технический университет, отслужил в армии, стал профессиональным военным и после дембеля уехал в Москву покорять сцену. Смог поступить в театральный институт и реализовать себя. К «Молодежке» присоединился в 25 лет. Во время съемок успел жениться и стать отцом. В этом году актеру исполнилось 36 лет.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; Матвей Зубалевич / ВКонтакте

Алексей Смирнов — Смирный — избалованный тусовщик, который меняет за время проекта несколько команд. В спин-оффе станет игроком хоккейного клуба ВХЛ «Металлист».

Анна Михайловская (Яна Самойлова)

К 25 годам, к началу съемок первого сезона, Анна Михайловская уже успела прославиться как мастер спорта по спортивным танцам, актриса Московского драматического театра имени Ермоловой, театра им. Моссовета и популярных сериалов. Время работы в «Молодежке» оказалось для Анны судьбоносным — она успела выйти замуж, родить ребенка и развестись. После завершения проекта занялась собственным видеоблогом на кулинарную тему, на котором 36-летняя актриса сейчас и сфокусирована.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; Комсомольская Правда / Global Look Press

По сюжету «Молодежки» Яна Самойлова — студентка юридического факультета. Имела несколько романтических связей с участниками хоккейных команд, в том числе с Андреем Кисляком.

Юлия Маргулис (Марина Касаткина)

Суперсила Юлии Маргулис — в ее вокальных данных. Актриса не только окончила театральное училище в Казани, но и позже поступила в ГИТИС на эстрадное направление, попутно отметившись в крупных певческих конкурсах. На съемки «Молодежки» попала в 26 лет, уже после успеха в других популярных сериалах. В 2017 году вышла замуж за предпринимателя. После завершения проекта Юлия продолжила сниматься в кино и на телевидении. Сейчас актрисе 37 лет.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; личные соцсети Юлии Маргулис

Стервозная Марина Касаткина крутила одновременно с Щукиным и Кисляком, в результате порвав с обоими. Однако в ходе истории восстановила отношения с Егором Щукой и поддерживала хоккеиста в сложные периоды.

Владимир Зайцев (Вадим Казанцев)

Самый старший актер каста — на момент первого сезона Владимиру Зайцеву было 55 лет. Советский и российский актер был известен в кино с 1981 года (на минуточку, большинство ребят из «Молодежки» тогда еще не родились!), несколько лет работал актером и режиссером киножурнала «Фитиль», а с 1997 года посвятил много времени дубляжу фильмов, анимации и компьютерных игр. Например, его голосом говорит Геральт из Ривии в «Ведьмаке» 2007 года. Больше 20 лет состоит в браке и имеет двоих детей.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Вадим Казанцев — директор спортивного клуба и один из самых неоднозначных героев в сериале. Склонен к манипуляциям и интригам, пробирается по карьерной лестнице, не задумываясь о цене.

Мария Иващенко (Алина Морозова)

Для Марии Иващенко «Молодежка» стала самым длительным телевизионным проектом, к съемкам которого она приступила в 22 года. До этого с девяти лет юная актриса участвовала в мюзиклах, тексты и музыку для которых писал ее отец Алексей Иващенко, а также работала голосом озвучки для популярных зарубежных фильмов. После завершения сериала вышла замуж и вернулась к дубляжу. Актрисе сейчас 33 года.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; личные соцсети Марии Иващенко

Алина Морозова — талантливая фигуристка на пути к олимпийскому успеху. Ее спортивной карьере мешает роман с Мишей Пономаревым (Ильей Коробко), и родители девушки пытаются помешать ее личной жизни.

Мария Пирогова (Ольга Белова)

Мария Пирогова попала на съемки «Молодежки» в 23 года уже после нескольких успешных кинопроектов, оконченного Щукинского училища и нескольких театральных сезонов. Полностью погрузившись в мир кино, Мария ревностно охраняет тайну своей личной жизни и не ведет социальные сети. Новые картины с 34-летней актрисой продолжают появляться в прокате.

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; Андрей Эрштрем/"Известия"

В «Молодежке» Ольга Белова — пресс-секретарь команды «Медведи» и жена хоккеиста Антипова. Вся драма любовной линии заключается в семейных связях. Для своего мужа Ольга не только супруга, но и сводная сестра.

Сергей Габриэлян (Василий ВасГен Фролов)

Заслуженный артист России Сергей Габриэлян окончил ГИТИС, был принят в труппу горьковского МХАТа и сыграл на сцене больше 25 спектаклей. В мире кино у него еще более обширная карьера — более 75 работ с 1990 года. Актер женат и имеет сына, которого назвали в его честь: Сергей Габриэлян — младший. Второй по старшинству в составе «Молодежки» — к первому сезону присоединился в 51 год (сейчас актеру 62).

Фото Кадр из сериала «Молодежка»; личные соцсети Сергея Габриэляна

Василий Фролов — отзывчивый и внимательный спортивный врач, который поддерживает спортсменов и на протяжении всей истории дает множество мудрых советов.