Что посмотреть с актерами из сериала «Эмили в Париже»

Недавно на стриминговом сервисе Netflix отгремел четвертый сезон «Эмили в Париже»: первая половина стала доступна зрителям 15 августа, а вторая — 12 сентября. Вспомнили другие — полнометражные — проекты звезд сериала.

Лили Коллинз: «С любовью, Рози»

Год: 2014.

Страна: Великобритания, Германия.

Режиссер: Кристиан Диттер.

В главных ролях: Лили Коллинз, Сэм Клафлин, Кристиан Кук, Джейми Уинстон, Сьюки Уотерхаус.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «С любовью, Рози»

В копилке Лили Коллинз — две номинации на «Золотой глобус» (за сериал «Эмили в Париже» и за фильм «Вне правил»), а также работа с такими известными режиссерами, как Дэвид Финчер («Манк»), Пон-Джун Хо («Окча») и Тарсем Сингх («Белоснежка: Месть гномов»). В 2014 году актриса исполнила главную роль в романтической мелодраме «С любовью, Рози», основанной на романе ирландской писательницы Сесилии Ахерн.

По сюжету фильма Рози и Алекс — лучшие друзья детства. Со временем молодые люди начинают испытывать чувства друг к другу, но в итоге все равно идут на выпускной с другими партнерами. Позднее Алекс поступает в Гарвард и уезжает в США, а Рози узнает, что беременна, и остается в родном городке в Англии. На протяжении следующих десяти с лишним лет пути главных героев будут постоянно пересекаться, пока они не поймут, что им все-таки суждено быть вместе.

Эшли Пак: «Список мистера Малкольма»

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Эмма Холли Джонс.

В главных ролях: Фрида Пинто, Сопе Дирису, Оливер Джексон-Коэн, Эшли Пак, Зави Эштон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Список мистера Малкольма»

Эшли Пак начала свою карьеру на театральной сцене и даже заработала несколько номинаций на престижные премии. Роль Минди Чен — лучшей подруги Эмили Купер — стала для нее настоящим прорывом. После она засветилась в третьем сезоне «Убийств в одном здании», обласканном критиками сериале «Грызня» и новых «Дрянных девчонках».

Пару лет назад актриса исполнила второстепенную роль в исторической мелодраме «Список мистера Малкольма». Действие ленты разворачивается в XIX веке: Джереми Малкольм — самый завидный холостяк Лондона с длинным списком критериев, которым должна соответствовать его будущая жена. Влюбленная в него Джулия решает проучить столь требовательного молодого человека.

Лукас Браво: «Миссис Харрис едет в Париж»

Год: 2022.

Страна: Великобритания, Канада, Франция, Венгрия, Бельгия.

Режиссер: Энтони Фабиан.

В главных ролях: Лесли Мэнвилл, Изабель Юппер, Ламбер Вильсон, Алба Баптишта, Лукас Браво.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Миссис Харрис едет в Париж»

Французский актер Лукас Браво прославился благодаря роли шеф-повара Габриэля в сериале «Эмили в Париже». Кроме того, он засветился в небольшой роли в комедийной мелодраме «Билет в рай» с Джулией Робертс и Джорджем Клуни, а впереди — премьера ленты «Женщины с балкона», показанной в рамках минувшего Каннского кинофестиваля.

В 2022 году актер появился в картине «Миссис Харрис едет в Париж», которая была номинирована на «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшие костюмы». По сюжету овдовевшая уборщица из Лондона влюбляется в платье Dior и тратит все накопления на поездку в столицу Франции. Там она попадает на настоящий показ и знакомится с моделью Наташей и бухгалтером Андре, работающими на тот самый модный дом.

Люсьен Лависконт: «Рубеж выживания»

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Танел Тоом.

В главных ролях: Кейт Босворт, Люсьен Лависконт, Мартин МакКанн, Томас Кречман, Бен Пуллен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4.

Рейтинг IMDb: 4,9.

Фото Кадр из фильма «Рубеж выживания»

Британец Люсьен Лависконт сыграл бойфренда Эмили Купер по имени Алфи. До этого актер появлялся в небольших ролях в таких многосерийных проектах, как «Королевы крика», «Эпизоды», «Сверхъестественное» и «Молокососы». Кроме того, он был отмечен номинацией на Национальную кинопремию Великобритании за криминальный сериал «Большой куш», основанный на одноименном фильме Гая Ричи.

В прошлом году в прокат вышел триллер «Рубеж выживания». История разворачивается вокруг нескольких сотрудников сверхсекретного объекта, расположенного посреди океана без связи с внешним миром. Когда их двухлетний контракт подходит к концу, главные герои понимают, что никто не собирается вывозить их с базы. Тем временем ресурсы уже на исходе, а приборы показывают приближение шторма.

Жан-Кристоф Буве: «Такси 2»

Год: 2000.

Страна: Франция.

Режиссер: Жерар Кравчик.

В главных ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Марион Котийяр, Эмма Виклунд, Бернар Фарси, Жан-Кристоф Буве.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Такси 2»

Карьера французского актера Жана-Кристофа Буве стартовала в далеком 1969-м, и с тех пор он снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, среди которых — «Граф Монте-Кристо» с Жераром Депардье, «Мария-Антуанетта» с Кирстен Данст и «Ривьера» с Джулией Стайлз. В проекте «Эмили в Париже» Буве достался образ модельера Пьера Кадо, однако большинству зрителей он известен по франшизе «Такси».

В экшен-комедии «Такси 2» актер дебютировал в роли генерала Эдмонда Бертино: именно в его дочь Лили, которую сыграла будущая лауреатка «Оскара» Марион Котийяр, был влюблен главный герой — таксист Даниэль Моралес. Конечно же, не обошлось без сцены знакомства с родителями. Впоследствии Буве снялся еще в двух частях киносаги