Как сейчас выглядят актеры сериала «Клон»?

Более 20 лет назад на экраны вышел бразильский телесериал «Клон». Миллионы зрителей по всему миру следили за историей любви между Лукасом и Жади длиной в 250 серий. Сериал поднимает этические вопросы, связанные с клонированием, а также рассказывает о традициях и обычаях марокканской и бразильской культуры.

«Клон» получил множество наград и стал одним из самых успешных сериалов всех времен. Рассказываем, как почти за четверть века изменились актеры сериала и как они сейчас выглядят.

Джованна Антонелли

Роль: Жади Эль Адиб Рашид.

Кадр из сериала «Клон»/Соцсети

Одной из главных актрис, сыгравших в «Клоне», была Джованна Антонелли. Она исполнила роль главной героини — свободолюбивой Жади, марокканки, которая выросла в Бразилии, но вынуждена вернуться в родную страну и заново знакомиться с местными традициями и обычаями.

Бразильянка снимается в кино с 1987 года. Она известна своими ролями в сериалах «Клон», «Тропиканка», «Семейные узы» и многих других.

Актриса два раза была замужем, но оба брака оказались неудачными. Однако успех ждал Джованну не в семейной жизни, а в бизнесе: она выпускает собственную парфюмерию и женские сумки, которые успешно продаются.

Джованну Антонелли можно назвать амбассадором здорового образа жизни. Актриса обожает фитнес и йогу, правильно питается и уделяет много времени красоте и здоровью. Внешности 47-летней актрисы могут позавидовать и молодые девушки.

Мурилу Бенисиу

Роль: Лукас Феррас, Диого Феррас, Леандро Эдвалду да Силва.

Кадр из сериала «Клон»/Соцсети

Исполнителем другой главной роли (а точнее нескольких) был Мурило Бенисиу, который сыграл Лукаса, возлюбленного Жади, его брата-близнеца Диого и его клона Леандро.

После съемок в «Клоне», которые принесли актеру огромную популярность, он также появился в сериалах «Проспект Бразилии» и «Украденная любовь».

Бенисиу не афиширует подробности личной жизни, однако известно, что он предпочитает вступать в отношения только с актрисами. В 2001 году, когда от Бенисиу ушла жена Каролина Ферраз, на съемках сериала «Клон» он познакомился с Джованной Антонелли. Актеры поженились, а спустя три года у них появился сын Петро. Через год после рождения сына Джованна подала на развод и вышла замуж за бизнесмена из США.

Далтон Виг

Роль: Саид Рашид.

Кадр из сериала «Клон»/Соцсети

Харизматичный Далтон Виг начал сниматься в кино только в 30 лет. Известность ему принесла роль бизнесмена Саида Рашида, который искренне влюбляется в свою строптивую невесту Жади, заботиться о ней и, кажется, делает все, чтобы остаться вместе. За любовным треугольником Саида, Жади и Лукаса следили миллионы зрителей. И далеко не все оказались согласны с концовкой сериала.

После съемок в «Клоне» Виг снимался и в других бразильских сериалах, а также работал моделью и телеведущим. В 48 лет Далтон Виг женился на актрисе Камиле Черкес и стал отцом сыновей-близнецов.

Вера Фишер

Роль: Иветти Симас.

Кадр из сериала «Клон»/Соцсети

Бразильянка Вера Фишер исполнила роль Иветти — возможно, ветренной и самовлюбленной, но безусловно яркой женщины, покорившей сердце богача из Рио-де-Жанейро Леонидаса Ферраса.

Фишер стала известна и как фотомодель, и как актриса. Невероятная популярность после получения титула «Мисс Бразилия» и съемок в кино имела обратную сторону: у актрисы начались проблемы с наркотиками. Несмотря на то, что Вера сумела побороть зависимость, она до сих пор выступает за легализацию легких наркотических средств в терапевтических целях.

Режиналду Фария

Роль: Леонидас Феррас.

Кадр из сериала «Клон»/Соцсети

Роль промышленного магната Леонидаса Ферраса, отца Лукаса и Диогу, принесла актеру огромную известность. Для многих развитие отношений Иветти и Леонидаса было не менее интересно, чем любовная история Жади и Лукаса.

Сейчас Фарии 85 лет. В 2015 году после тяжелой болезни актер месяц провел в коме, но смог из нее выйти. Именно эта болезнь помогла восстановить отношения Фарии с сыном Марсело, который не общался с отцом после ссоры еще в подростковом возрасте.

Несмотря на возраст, актер продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также активно ведет социальные сети — фанаты не перестают восхищаться его работоспособностью.

Жука де Оливейра

Роль: Аугусто Албиери.

Кадр из сериала «Клон»/Соцсети

Кроме роли ученого, создавшего в своей клинике Лео — клона Лукаса, бразильский актер Жука де Оливейра известен ролью Сантьяго в телесериале «Проспект Бразилии». В сериале «Клон» актер снялся в 66 лет.

Сейчас актеру уже 86, и он тщательно оберегает тайны своей личной жизни.

Стенио Гарсия

Роль: Али Эль Адиб.

Кадр из сериала «Клон»/Соцсети

Бразильский актер Стенио Гарсия исполнил в «Клоне» роль мудрого дяди Али. Если у персонажа Гарсии по сюжету было четыре жены, то у самого актера их было пять, хотя и в разное время. Новая жена Стенио младше его на 36 лет, что не мешает счастью супругов.

Сейчас актеру 91 год, он активно рассказывает о своей жизни в социальных сетях и делится фото с семьей и друзьями.

Даниэла Эскобар

Роль: Маиза Феррас.

Кадр из сериала «Клон»/Соцсети

Даниэла Эскобар в «Клоне» исполнила сложную драматическую роль — актриса сыграла жену главного героя Лукаса. После завершения съемок клона Эскобар снялась в сериале «Дом семи женщин». С 2014 года она является членом жюри Международного комитета премии «Эмми».

В свои 54 года Даниэла Эскобар выглядит едва ли не на 30 — все благодаря правильному питанию и тренировкам. Актриса занимается спортом и увлекается нутрициологией.

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