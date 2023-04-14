Как сейчас выглядят актеры «Санта-Барбары»?

Американский сериал «Санта-Барбара» запомнился зрителям нашей страны как самый длинный сериал, который когда-либо показывался на российском телевидении. 2137 серий рассказывают историю жизни девяти семей, полную страстей, романтики и криминала. К тридцатилетию выхода последней серии мы решили узнать, чем сейчас занимаются главные актеры и как они выглядят.

Марси Уокер

Роль: Иден Кэпвелл

santabarbara-online.com

Все, кто хотя бы раз слышали о сериале, знают яркую блондинку Иден Кэпвелл, которую сыграла американская актриса Марси Уокер. За эту роль она получила «Эмми».

В 45 лет после съемок в сериалах длиной в четверть века Марси Уокер исчезла с экранов, потому что стала пастором в церкви, а потом возглавила христианскую школу. Марси объясняла это тем, что слава не приносит ей счастья. С тех пор актриса живет в штате Оклахома и старается не появляться в медиапространстве, отказывая в интервью всем журналистам.

Адольфо Ларруе Мартинес III

Роль: Круз Кастильо

из личного архива

Этого американского актера называют секс-символом «Санта-Барбары». Роль красивого мексиканца-полицейского, который влюблен в Иден Кэпвелл, сделала его кумиром всех телезрительниц. Как и Марси Уокер, за блистательную игру в сериале Мартинес получил премию «Эмми».

Мартинес продолжил сниматься. В 2008 году он сыграл Рэя Монтеса в сериале «Одна жизнь, чтобы жить» на канале ABC. В 2012-2017 годах играл в сериале «Лонгмайер».

Лэйн Дэвис

Роль: Мейсон Кепвелл

из личного архива

Популярный американский актер Лэйн Дэвис на протяжении пяти лет играл в сериале роль Мейсона Кепвелла. Дэвису блестяще удалось изобразить плейбоя-миллионера, который с легкостью меняет девушек, не задумываясь об их чувствах.

Несколько лет после съемок в «Санта-Барбаре» Дэвис отдыхал и путешествовал, восстанавливая силы. После этого он снова стал сниматься в сериалах, например, в американской дневной мыльной опере «Главный госпиталь». В 2019 году Лэйн появился в пятнадцатом сезоне популярного сериала «Сверхъестественное» в роли признака Джека Потрошителя.

Джудит Макконнелл

Роль: София Кэпвелл

Фото Getty Images

После роли в «Санта-Барбаре» звезда снялась в российском сериале «Дочки-матери», а также в нескольких других шоу. После этого Джудит перестала сниматься в кино и выходить в свет. Эта актриса культового сериала 80-х старается не раскрывать подробности своей личной жизни и хочет тихо встретить старость: Джуди в этом году исполняется 80 лет.

Николас Костер

Роль: Лайонел Локридж

Фото Global Look Press

После съемок в «Санта-Барбаре» Костер сыграл в комедии «Большой бизнес», ситкоме «Третья планета от Солнца». В 2016 году актер появился в драматическом сериале «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли.

В возрасте 79 лет Николас Костер оставил семью и женился на своей русской поклоннице Елене Бородулиной. Николас познакомился с девушкой в интернете, сразу влюбился и приехал в Москву к своей избраннице. Как и герой «Санта-Барбары» Николас Костер — романтик. Актер практически повторил поступок Лайонела Локриджа, который ушел от жены и начал жить с возлюбленной на яхте.

Джед Аллан

Роль: Си Си Кэпвелл

santabarbara-online.com, Фото Global Look Press

Джед Аллан 1114 эпизодов играл в сериале главу семьи Кэпвеллов. Роль принесла Аллану огромную популярность, особенно в России. После съемок в «Санта-Барбаре» актер снялся в молодежном хите «Беверли-Хиллз, 90210», где сыграл отца одного из главных героев.

В 2014 году 84-летний актер мирно умер в окружении своей семьи в Калифорнии.

Робин Райт

Роль: Келли Кэпвелл

Фото Getty Images

Робин Райт играла дочь нефтяного магната Си Си Кэпвелла на протяжении четырех лет, после чего решила не подписывать новый контракт и уйти из сериала. Роль Райт продолжила играть другая актриса, однако зрители с большой любовью вспоминают игру Робин.

В 1994 году Райт сыграла Дженни Каррен в культовом фильме «Форест Гамп» вместе с Томом Хэнксом. Позднее она снялась в фильмах «Дом на краю света», «Вторжение», «Девушка с татуировкой дракона», «Чудо-женщина» и в сериале «Карточный домик».

Леонардо Ди Каприо

Роль: Мейсон Кэпвелл

Фото Global Look Press

Мало кто знает, но 16-летний Леонардо Ди Каприо успел засветиться в «Санта-Барбаре» в роли 12-летнего Мейсона Кэпвелла, который имеет отвратительные отношения с отцом. Несмотря на то что Ди Каприо появляется в сериале лишь на 5 минут, эта роль стала одним из первых шагов в актерской карьере голливудской звезды.

Все фильмы, в которых сыграл Леонардо, невозможно перечислить: чтобы получить «Оскар», актер прошел долгий путь и снялся во многих культовых картинах. В 2023 году на экраны выходит фильм «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, где Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро — в главных ролях.