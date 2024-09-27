Не только профессор Макгонагалл: лучшие роли Мэгги Смит

Сегодня, 27 сентября стало известно о смерти Мэгги Смит. Она была одной из самых известных британских актрис, а ее карьера охватывала более 70 лет.

Родившаяся в 1934 году Мэгги Смит начала карьеру в 1952 году в театре, а позже стала звездой кино. Она дважды получала премию «Оскар», также ее работы удостоены четырьмя премиями BAFTA, тремя «Золотыми глобусами» и четырься «Эмми». За долгую карьеру Смит сыграла множество ролей на сцене и экране — в этой статье собрали лучшие из них.

Минерва Макгонагалл — «Гарри Поттер» (2001-2011)

Франшиза о молодом волшебнике Гарри Поттере, который сталкивается с темными силами, борясь с могущественным Волан-де-мортом, знакома практически каждому.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Роль Минервы Макгонагалл — профессора Хогвартса — стала одной из самых известных для актрисы. А сама строгая, но добрая наставница юных волшебников мгновенно завоевала сердца как зрителей, так и критиков. Профессор Макгонагалл стала символом мудрости и справедливости, а Смит за свою работу получила признание поклонников по всему миру.

Мисс Джин Броди — «Расцвет мисс Джин Броди» (1969)

Драма о школьной учительнице Джин Броди, которая применяет нестандартные методы воспитания. Героиня вдохновляет своих учениц, но сталкивается с трудностями из-за своих радикальных взглядов, ведь на дворе Эдинбург 1930-х. Фильм исследует темы власти и влияния учителей на жизни детей.

Фото Кадр из фильма «Расцвет мисс Джин Броди

В 1969 году Мэгги Смит была удостоена премии «Оскар» за лучшую главную женскую роль в этом фильме.

Вайолет Кроули — «Аббатство Даунтон» (2010-2015)

Исторический сериал о жизни аристократической семьи Кроули и их слуг на фоне социальных изменений в Великобритании начала XX века. Зрители полюбили проект за захватывающий сюжет с интригами, интересными конфликтами и даже политическими гонками.

Фото Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»

В сериале «Аббатство Даунтон» Мэгги Смит сыграла Вайолет Кроули, вдовствующую графиню Грэнтэм. Этот персонаж известен острым языком и ироничным юмором, а роль принесла актрисе несколько престижных наград, включая три премии «Золотой глобус».

Шарлотта Бартлетт — «Комната с видом» (1985)

Экранизация романа Э. М. Форстера. По сюжету молодая англичанка (ее исполнила Хелена Бонэм Картер) отправляется в Италию и влюбляется в мужчину, тем самым порождает конфликт между страстью и обязательствами перед семьей.

Фото Кадр из фильма «Комната с видом»

В этой исторической драме Мэгги Смит исполнила роль строгой спутницы главной героини, что дало возможность продемонстрировать ее мастерство тонкой игры. Роль Шарлотты Бартлетт в фильме «Комната с видом» принесла актрисе номинацию на «Оскар».

Мисс Шеперд — «Леди в фургоне» (2015)

История эксцентричной женщины, живущей в фургоне, который она паркует на территории чужого дома. Фильм о дружбе, одиночестве и неожиданной поддержке, которая меняет жизни героев.

Фото Кадр из фильма «Леди в фургоне»

Мэгги Смит исполнила главную роль эксцентричной мисс Шеперд и была номинирована на премии BAFTA и «Золотой глобус».

Джойс Чилверс — «Частное торжество» (1984)

В фильме «Частное торжество» (1984) Мэгги Смит сыграла роль Джойс Чилверс, амбициозной и хладнокровной женщины. Ее стремление подняться по социальной лестнице приводит к значительным последствиям для ее семьи и окружающих. За эту роль Мэгги Смит получила премию BAFTA.

Фото Кадр из фильма «Частное торжество»

Констанс Трэнтем — «Госфорд Парк» (2001)

Действие исторической драмы Роберта Олтмена «Госфорд Парк» разворачивается в загородном доме, где гости оказываются вовлечены в тайны и самое настоящее убийство. Фильм исследует классовые различия и человеческие слабости.

Фото Кадр из фильма «Госфорд Парк»

Мэгги Смит сыграла роль Констанс Трэнтем, которая своей иронией и снобизмом добавляет комедийные нотки в эту драматичную историю. В 2002 году за эту роль актриса получила номинацию на «Оскар».