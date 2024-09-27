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Актриса Мэгги Смит: лучшие роли — профессор Макгонагалл, Джин Броди
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:40

4 мин.

Не только профессор Макгонагалл: лучшие роли Мэгги Смит

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
Кадр из фильма «Госфорд Парк»
Фото Кадр из фильма «Госфорд Парк»
Кадр из фильма «Частное торжество»
Фото Кадр из фильма «Частное торжество»
Кадр из фильма «Леди в фургоне»
Фото Кадр из фильма «Леди в фургоне»
Кадр из фильма «Комната с видом»
Фото Кадр из фильма «Комната с видом»
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»
Фото Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»
Кадр из фильма «Расцвет мисс Джин Броди
Фото Кадр из фильма «Расцвет мисс Джин Броди
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
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Сегодня, 27 сентября стало известно о смерти Мэгги Смит. Она была одной из самых известных британских актрис, а ее карьера охватывала более 70 лет.

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Родившаяся в 1934 году Мэгги Смит начала карьеру в 1952 году в театре, а позже стала звездой кино. Она дважды получала премию «Оскар», также ее работы удостоены четырьмя премиями BAFTA, тремя «Золотыми глобусами» и четырься «Эмми». За долгую карьеру Смит сыграла множество ролей на сцене и экране — в этой статье собрали лучшие из них.

Минерва Макгонагалл — «Гарри Поттер» (2001-2011)

Франшиза о молодом волшебнике Гарри Поттере, который сталкивается с темными силами, борясь с могущественным Волан-де-мортом, знакома практически каждому.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Роль Минервы Макгонагалл — профессора Хогвартса — стала одной из самых известных для актрисы. А сама строгая, но добрая наставница юных волшебников мгновенно завоевала сердца как зрителей, так и критиков. Профессор Макгонагалл стала символом мудрости и справедливости, а Смит за свою работу получила признание поклонников по всему миру.

Мисс Джин Броди — «Расцвет мисс Джин Броди» (1969)

Драма о школьной учительнице Джин Броди, которая применяет нестандартные методы воспитания. Героиня вдохновляет своих учениц, но сталкивается с трудностями из-за своих радикальных взглядов, ведь на дворе Эдинбург 1930-х. Фильм исследует темы власти и влияния учителей на жизни детей.

Кадр из фильма «Расцвет мисс Джин Броди
Фото Кадр из фильма «Расцвет мисс Джин Броди

В 1969 году Мэгги Смит была удостоена премии «Оскар» за лучшую главную женскую роль в этом фильме.

Вайолет Кроули — «Аббатство Даунтон» (2010-2015)

Исторический сериал о жизни аристократической семьи Кроули и их слуг на фоне социальных изменений в Великобритании начала XX века. Зрители полюбили проект за захватывающий сюжет с интригами, интересными конфликтами и даже политическими гонками.

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»
Фото Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»

В сериале «Аббатство Даунтон» Мэгги Смит сыграла Вайолет Кроули, вдовствующую графиню Грэнтэм. Этот персонаж известен острым языком и ироничным юмором, а роль принесла актрисе несколько престижных наград, включая три премии «Золотой глобус».

Шарлотта Бартлетт — «Комната с видом» (1985)

Экранизация романа Э. М. Форстера. По сюжету молодая англичанка (ее исполнила Хелена Бонэм Картер) отправляется в Италию и влюбляется в мужчину, тем самым порождает конфликт между страстью и обязательствами перед семьей.

Кадр из фильма «Комната с видом»
Фото Кадр из фильма «Комната с видом»

В этой исторической драме Мэгги Смит исполнила роль строгой спутницы главной героини, что дало возможность продемонстрировать ее мастерство тонкой игры. Роль Шарлотты Бартлетт в фильме «Комната с видом» принесла актрисе номинацию на «Оскар».

Мисс Шеперд — «Леди в фургоне» (2015)

История эксцентричной женщины, живущей в фургоне, который она паркует на территории чужого дома. Фильм о дружбе, одиночестве и неожиданной поддержке, которая меняет жизни героев.

Кадр из фильма «Леди в фургоне»
Фото Кадр из фильма «Леди в фургоне»

Мэгги Смит исполнила главную роль эксцентричной мисс Шеперд и была номинирована на премии BAFTA и «Золотой глобус».

Джойс Чилверс — «Частное торжество» (1984)

В фильме «Частное торжество» (1984) Мэгги Смит сыграла роль Джойс Чилверс, амбициозной и хладнокровной женщины. Ее стремление подняться по социальной лестнице приводит к значительным последствиям для ее семьи и окружающих. За эту роль Мэгги Смит получила премию BAFTA.

Кадр из фильма «Частное торжество»
Фото Кадр из фильма «Частное торжество»

Констанс Трэнтем — «Госфорд Парк» (2001)

Действие исторической драмы Роберта Олтмена «Госфорд Парк» разворачивается в загородном доме, где гости оказываются вовлечены в тайны и самое настоящее убийство. Фильм исследует классовые различия и человеческие слабости.

Кадр из фильма «Госфорд Парк»
Фото Кадр из фильма «Госфорд Парк»

Мэгги Смит сыграла роль Констанс Трэнтем, которая своей иронией и снобизмом добавляет комедийные нотки в эту драматичную историю. В 2002 году за эту роль актриса получила номинацию на «Оскар».

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