Обзор фильма «Аквамен и потерянное царство». Бесславный закат старой киновселенной DC

Картина Джеймса Вана «Аквамен и потерянное царство» ознаменовала собой закат старой киновселенной DC. Рассказываем, что происходит в сиквеле и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма

За четыре года Артур Карри или Аквамен (Джейсон Момоа) прошел путь от почти безработного странника до правителя Атлантиды, мужа и отца. Но новая жизнь супергероя оказалась под угрозой.

Для того чтобы защитить свое царство и семью, Аквамен решает попросить помощи у сводного брата Орма Мариуса или Повелителя Океана (Патрик Уилсон).

Не слишком ладящие родственники объединяют свои силы, чтобы противостоять суперзлодею Черной Манте (Яхья Абдул-Матин II), одержимым местью за смерть своего отца.

Стоит ли смотреть фильм «Аквамен и потерянное царство»

Время всегда работает против нас. Первая часть «Аквамена» вышла еще в 2018 году в период, когда зрители только начинали уставать от бесконечного потока обрушивающихся на них кинокомиксов.

В 2024 году удерживать внимание аудитории в рамках этого жанра стало тяжело как никогда. Сиквел «Аквамена» переносился несколько раз, что создавало вокруг премьеры ажиотаж, а вместе с ним — завышенные ожидания. Даже если бы сиквел «Потерянное царство» получился отличным фильмом, впечатлить зрителей ему бы уже вряд ли удалось. Они просто слишком долго ждали.

Фото Кадр из фильма «Аквамен и потерянное царство»

К тому же, «если» здесь — ключевое слово. «Аквамен 2» сильно проигрывает даже своей первой части, а если позволить себе немного осмотреться по сторонам, все станет только печальнее. Главный герой вытаскивает ненавистного сводного брата из заключения ради своей цели по спасению (вставьте нужное обстоятельство). Это уже было в киновселенной Marvel больше десяти лет назад, причем тоже в сиквеле. «Тор 2: Царство тьмы» рассказывает о том, как громовержец просит помощи у Локи, чтобы спасти свою любимую.

Не секрет, что киновселенная DC немного отстает от MCU, недаром сейчас и обновляется силами Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Первый фильм DCU выйдет в следующем году, а «Аквамен 2» — релиз старой версии киновселенной, которая рушилась.

Успеху «Потерянного царства» не способствовали и сопутствующие проблемы на съемочной площадке, во многом связанные с исполнительницей роли Меры Эмбер Херд. Джеймс Ван хотел исключить актрису из сиквела по причине отсутствия химии с исполнителем главной роли Джейсоном Момоа, а поклонники Джонни Деппа составили петицию с требованием уволить Херд из «Аквамена 2». Она набрала более 4,6 млн подписей.

Кроме того, издание Sausage Roll связалось с инсайдером, который сообщил, что актриса не готова к съемкам: «Эмбер Херд не прошла медосмотр. Она поправилась и сейчас находится в ужасной форме».

Чтобы окончательно добить картину, незадолго до премьеры «Аквамена и потерянного царства» издание Variety опубликовало масштабный материал о непростых съемках сиквела, упомянув среди прочего, что Илон Маск обещал сжечь Warner Bros. дотла, если Эмбер Херд не оставят в фильме.

В итоге желаемого зрителями рекаста не произошло, но стоило ли оно того? Химии между экранными Мерой и Акваменом как не было, так и нет, да и по поводу здоровья инсайдер не покривил душой. Возможно, «ужасно» — не самое подходящее слово, но разница между Мерой в первой части «Аквамена» и сиквеле, скажем так, значительная. Актерская игра Эмбер Херд тоже оставляет желать лучшего, но, справедливости ради, Джеймс Ван сделал все, чтобы сократить количество ее экранного времени.

Фото Кадр из фильма «Аквамен и потерянное царство»

Вероятно, это неудивительно, но наиболее величественным Аквамен выглядел у Зака Снайдера (к слову, он же и запустил киновселенную DC «Человеком из стали» в 2013 году). Режиссер мог передать его силу и ответственность за людей, которую несет супергерой. В сиквеле Вана Артур Карри разве что делится своими комплексами, мол, все вокруг считают его шутом. Отчего бы это?

Даже в финале, словно не найдя, как закончить свою речь, Артур Карри произносит: «Я — Аквамен», что тоже было в MCU еще во времена сольников о Тони Старке. Но для того, чтобы фраза «Я — Железный человек» звучала не позорно, а значительно, нужно быть Робертом Дауни-младшим, а это совсем нелегко. В будущем Джейсон Момоа может сыграть другого персонажа DC Лобо и, вероятно, это к лучшему.

«Аквамен 2» удручающе вторичен, и не разочаровывает это лишь по одной причине — подобное было предсказуемо. Даже попытка заигрывать с темой экологии провалилась. Ледники тают, но кто заметит, когда глаз не оторвать от релиза настолько неудачного, будто таким его старались сделать изо всех сил. Остается надеяться, что со временем талант Джеймса Ганна сможет вывести обновленную DCU на новый уровень.