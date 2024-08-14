Обзор старта аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

Один из самых громких релизов этого лета — аниме-сериал «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Рассказываем, о чем этот проект и стоит ли обращать на него внимание.

Сюжет аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски» (оригинальное название: Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san) — это романтическая комедия, основанная на одноименной новелле. Аниме начало выходить в июле 2024 года и создано студией Doga Kobo.

По сюжету в престижную школу приходит новенькая — девочка русско-японского происхождения Алиса Михайловна Кудзе. В гимназии школьница начинает общаться с соседом по парте Масатика Кудзэ. Аля, как ее называют друзья, использует русский язык, чтобы выразить свои чувства и кокетничать.

Девушке нравится Масатика, но она классическая цундере (персонажный троп в японской культуре, девушка, которая задирает того, кто ей нравится. — прим. ред.), поэтому не показывает своих чувств. Аля часто называет соседа по парте дураком и лентяем на японском, а на русском она говорит однокласснику различные комплименты. Героиня не догадывается, что Масатика на самом деле знает русский язык и понимает все, что она говорит.

Фото Кадр из аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

Скорее всего, аниме заготовило зрителям несколько сюжетных поворотов. Уже сейчас проект дает намеки на некоторые из них. Например, на то, ради кого Масатика выучил русский язык еще в детстве.

Чем аниме привлекло аудиторию

Аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» стало популярно как у себя на родине в Японии, так и во многих других странах. Особенным спросом экранизация новеллы пользуется в России.

Японской аудитории проект понравился из-за тематики. В этой стране школа считается самым беззаботным и свободным периодом. Ностальгия по студсовету, праздникам и первой любви всегда цепляет японцев, как и образ девушки-цундере.

Западной аудитории больше нравится именно атмосфера японской школы. Она выглядит для жителя, например, Америки весьма непривычно и интересно. Еще западную аудиторию зацепила Юки — сестра Масатики, которая постоянно пошло шутит и ломает четвертую стену. Ну а россиян привлекло то, что героиня наполовину русская, и в аниме активно использует родной язык своего отца.

У аниме уникальная концепция: мало какой ромком проходит в такой двуязычной обстановке. «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — это эксцентричная история любви с яркими персонажами. А использование русского языка в диалогах добавляет оригинальности и культурного колорита.

Важно отметить, что аниме пестрит фансервисными сценами (приемами, предназначенными для привлечения внимания зрителя. — прим. ред.) начиная с первой серии. Для кого-то это станет плюсом, а кому-то такие элементы очень не понравятся.

Фото Кадр из аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

Стоит ли смотреть аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — это классический школьный ромком, напоминающий «Хоримию», «Госпожу Кагуя» и «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки». Билингвистический поворот действительно выделяет шоу среди аналогов, но пока что аниме «проседает» на фоне других проектов. Сюжет достаточно предсказуемый, юмор «заезженный», а некоторые сцены выглядят как минимум странно.

Но если оценивать «Алю» с точки зрения качества рисовки и фансервиса, то посмотреть определенно стоит. Особенно тем, кто любит романтические комедии с необычными сюжетными поворотами и интересными персонажами.