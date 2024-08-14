Обзор старта аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

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Один из самых громких релизов этого лета — аниме-сериал «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Рассказываем, о чем этот проект и стоит ли обращать на него внимание.
«Аля иногда кокетничает со мной по-русски» (оригинальное название: Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san) — это романтическая комедия, основанная на одноименной новелле. Аниме начало выходить в июле 2024 года и создано студией Doga Kobo.
По сюжету в престижную школу приходит новенькая — девочка русско-японского происхождения Алиса Михайловна Кудзе. В гимназии школьница начинает общаться с соседом по парте Масатика Кудзэ. Аля, как ее называют друзья, использует русский язык, чтобы выразить свои чувства и кокетничать.
Девушке нравится Масатика, но она классическая цундере (персонажный троп в японской культуре, девушка, которая задирает того, кто ей нравится. — прим. ред.), поэтому не показывает своих чувств. Аля часто называет соседа по парте дураком и лентяем на японском, а на русском она говорит однокласснику различные комплименты. Героиня не догадывается, что Масатика на самом деле знает русский язык и понимает все, что она говорит.
Скорее всего, аниме заготовило зрителям несколько сюжетных поворотов. Уже сейчас проект дает намеки на некоторые из них. Например, на то, ради кого Масатика выучил русский язык еще в детстве.
Аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» стало популярно как у себя на родине в Японии, так и во многих других странах. Особенным спросом экранизация новеллы пользуется в России.
Японской аудитории проект понравился из-за тематики. В этой стране школа считается самым беззаботным и свободным периодом. Ностальгия по студсовету, праздникам и первой любви всегда цепляет японцев, как и образ девушки-цундере.
Западной аудитории больше нравится именно атмосфера японской школы. Она выглядит для жителя, например, Америки весьма непривычно и интересно. Еще западную аудиторию зацепила Юки — сестра Масатики, которая постоянно пошло шутит и ломает четвертую стену. Ну а россиян привлекло то, что героиня наполовину русская, и в аниме активно использует родной язык своего отца.
У аниме уникальная концепция: мало какой ромком проходит в такой двуязычной обстановке. «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — это эксцентричная история любви с яркими персонажами. А использование русского языка в диалогах добавляет оригинальности и культурного колорита.
Важно отметить, что аниме пестрит фансервисными сценами (приемами, предназначенными для привлечения внимания зрителя. — прим. ред.) начиная с первой серии. Для кого-то это станет плюсом, а кому-то такие элементы очень не понравятся.
«Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — это классический школьный ромком, напоминающий «Хоримию», «Госпожу Кагуя» и «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки». Билингвистический поворот действительно выделяет шоу среди аналогов, но пока что аниме «проседает» на фоне других проектов. Сюжет достаточно предсказуемый, юмор «заезженный», а некоторые сцены выглядят как минимум странно.
Но если оценивать «Алю» с точки зрения качества рисовки и фансервиса, то посмотреть определенно стоит. Особенно тем, кто любит романтические комедии с необычными сюжетными поворотами и интересными персонажами.