Что известно о новом сезоне «Американской истории ужасов»

Уже больше 10 лет каждую осень мы ждем шуток про 3 сентября, тыквенного безумия и новый сезон «Американской истории ужасов». 20 сентября выйдет аж 12-й сезон сериала от FX. Что известно о новой истории, какие звезды присоединятся к касту и чем будут пугать шоураннеры в этот раз — рассказываем в этой статье!

О сериале

«Американская история ужасов» выходит с 2011 года, и такому «пенсионеру» до сих пор удается держать планку благодаря одной особенности. Каждый сезон рассказывает отдельную историю, поэтому антологию можно смело смотреть начиная с любого: локации, сюжет и персонажи не повторяются. Авторы, конечно, периодически вставляют отсылки к другим сезонам на радость наблюдательным фанатам, но без них вы теряете лишь тонкие нити намеков.

Фото Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»

Сериал использует реальные исторические события США, а также отсылается к популярным легендам и мистическим местам Америки. У каждого сезона есть определенная тема и название. Предыдущие 11 назывались: «Дом-убийца», «Психбольница», «Шабаш», «Фрик-шоу», «Отель», «Роанок», «Культ», «Апокалипсис», «1984», «Двойная функция», «Нью-Йорк».

Успех долгой жизни сериала, скорее всего, кроется в качественной игре актеров и работе сценаристов. За все время хоррор-шоу получило более 400 номинаций на различные награды, из которых выиграло почти 150, включая 16 «Эмми».

Новый сезон

12-й сезон получил заголовок «Деликатность» и будет основан на романе «Нежное состояние» Даниэль Валентайн. Это захватывающий триллер о женщине, убежденной, что зловещая фигура делает все возможное, чтобы ее беременность никогда не наступила, в то время как мужчины в ее жизни не верят ни единому ее слову. Книга вышла буквально в августе за месяц до выхода новых серий, поэтому мы можем лишь предположить сюжет 12-го сезона сериала.

По книге, Анна, актриса из Нью-Йорка, сыграла роль в популярном инди-фильме и сталкивается со своей новообретенной славой. Одновременно с этим она проходит процедуры ЭКО и проводит время с подругой — более известной актрисой Шивон. Анна уверяет окружающих, что существуют злонамеренные силы, преследующие ее и пытающиеся остановить ее беременность. Когда она наконец забеременела, через некоторое время врач сообщил, что произошел выкидыш. И все же девушка все еще может чувствовать, как внутри нее растет плод, и видеть, как меняется ее тело.

Фото Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»

Сезон будет разделен на две части: первая выйдет уже 20 сентября 2023 года, а вторую анонсируют позже. Обычно в сезоне «Американской истории ужасов» 9-11 серий.

Актерский состав

В новом сезоне примет участие одна из основных актрис «Американской истории ужасов», Эмма Робертс. Также к производству присоединилась модель и актриса Кара Делевинь и небезызвестная Ким Кардашьян. Пока мало что известно об их персонажах, хотя у каждого из них свой собственный постер.

В промо-ролике Кардашьян, специально для которой была написана роль в сериале, изображена с длинными белокурыми волосами и причудливо длинными ресницами, с гигантским пауком на животе. Согласно IMDb, ее героиню будут звать Шивон Уолш и, возможно, это будет подруга главной героини. В конце трейлера видно, как она баюкает ребенка. Шоураннер сериала Райан Мерфи заявил, что персонаж Ким Кардашьян — это «веселая, стильная и, в конечном счете, ужасающая роль, особенно для Ким».

Фото Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»

В трейлере и на постерах героиня Кары Делевинь («Карнивал Роу») носит строгую белую прическу, «паучьи» очки и дьявольски ухмыляется, держа хирургическую иглу с пауком внутри.

Мэтт Зукри («Девочки Гилмор») сыграет персонажа по имени Декс. Также в новом сезоне появится звезда сериала «Поза» и обладательница «Золотого глобуса» Эмджей Родригес и Закари Куинто, который уже участвовал в «Американской истории ужасов».

Пожалуй, новый сезон окажется действительно пугающим для арахнофобов. Два коротких тизера, которые уже вышли, дают не слишком много информации. В них показаны устрашающие кадры, связанные с беременностью и ребенком, а также целая куча пауков.

Вызывающие мурашки кадры с паутиной есть во всех тизерах, но они не обязательно будут в самом сериале. В прошлые годы образы, используемые в тизерах «Американской истории ужасов», часто играли более метафорическую роль. Так что вероятно, они предназначены скорее для обозначения ловушек или паутины лжи и коварства, чем откровенных монстров-пауков. Например, героиню Ким Кардашьян в одном из тизеров можно увидеть в центре паутины, держащей на руках что-то похожее на ребенка. Может быть, это она пытается отнять у главной героини ребенка? Узнаем уже совсем скоро.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!