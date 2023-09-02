Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

Что известно о новом сезоне «Американской истории ужасов»

Алиса Бондаренко
Киноман
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»
Фото Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»
Telegram Дзен

Уже больше 10 лет каждую осень мы ждем шуток про 3 сентября, тыквенного безумия и новый сезон «Американской истории ужасов». 20 сентября выйдет аж 12-й сезон сериала от FX. Что известно о новой истории, какие звезды присоединятся к касту и чем будут пугать шоураннеры в этот раз — рассказываем в этой статье!

Содержание статьи
Скрыть

О сериале

«Американская история ужасов» выходит с 2011 года, и такому «пенсионеру» до сих пор удается держать планку благодаря одной особенности. Каждый сезон рассказывает отдельную историю, поэтому антологию можно смело смотреть начиная с любого: локации, сюжет и персонажи не повторяются. Авторы, конечно, периодически вставляют отсылки к другим сезонам на радость наблюдательным фанатам, но без них вы теряете лишь тонкие нити намеков.

Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»
Фото Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»

Сериал использует реальные исторические события США, а также отсылается к популярным легендам и мистическим местам Америки. У каждого сезона есть определенная тема и название. Предыдущие 11 назывались: «Дом-убийца», «Психбольница», «Шабаш», «Фрик-шоу», «Отель», «Роанок», «Культ», «Апокалипсис», «1984», «Двойная функция», «Нью-Йорк».

Успех долгой жизни сериала, скорее всего, кроется в качественной игре актеров и работе сценаристов. За все время хоррор-шоу получило более 400 номинаций на различные награды, из которых выиграло почти 150, включая 16 «Эмми».

Лучшие российские фильмы ужасов. 10 лучших российских фильмов ужасов

Новый сезон

12-й сезон получил заголовок «Деликатность» и будет основан на романе «Нежное состояние» Даниэль Валентайн. Это захватывающий триллер о женщине, убежденной, что зловещая фигура делает все возможное, чтобы ее беременность никогда не наступила, в то время как мужчины в ее жизни не верят ни единому ее слову. Книга вышла буквально в августе за месяц до выхода новых серий, поэтому мы можем лишь предположить сюжет 12-го сезона сериала.

По книге, Анна, актриса из Нью-Йорка, сыграла роль в популярном инди-фильме и сталкивается со своей новообретенной славой. Одновременно с этим она проходит процедуры ЭКО и проводит время с подругой — более известной актрисой Шивон. Анна уверяет окружающих, что существуют злонамеренные силы, преследующие ее и пытающиеся остановить ее беременность. Когда она наконец забеременела, через некоторое время врач сообщил, что произошел выкидыш. И все же девушка все еще может чувствовать, как внутри нее растет плод, и видеть, как меняется ее тело.

Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»
Фото Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»

Сезон будет разделен на две части: первая выйдет уже 20 сентября 2023 года, а вторую анонсируют позже. Обычно в сезоне «Американской истории ужасов» 9-11 серий.

Актерский состав

В новом сезоне примет участие одна из основных актрис «Американской истории ужасов», Эмма Робертс. Также к производству присоединилась модель и актриса Кара Делевинь и небезызвестная Ким Кардашьян. Пока мало что известно об их персонажах, хотя у каждого из них свой собственный постер.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Доктор Сон&raquo;. 4 оригинальных фильма ужасов, которые стоит посмотреть

В промо-ролике Кардашьян, специально для которой была написана роль в сериале, изображена с длинными белокурыми волосами и причудливо длинными ресницами, с гигантским пауком на животе. Согласно IMDb, ее героиню будут звать Шивон Уолш и, возможно, это будет подруга главной героини. В конце трейлера видно, как она баюкает ребенка. Шоураннер сериала Райан Мерфи заявил, что персонаж Ким Кардашьян — это «веселая, стильная и, в конечном счете, ужасающая роль, особенно для Ким».

Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»
Фото Кадр из трейлера 12 сезона «Американской истории ужасов»

В трейлере и на постерах героиня Кары Делевинь («Карнивал Роу») носит строгую белую прическу, «паучьи» очки и дьявольски ухмыляется, держа хирургическую иглу с пауком внутри.

Мэтт Зукри («Девочки Гилмор») сыграет персонажа по имени Декс. Также в новом сезоне появится звезда сериала «Поза» и обладательница «Золотого глобуса» Эмджей Родригес и Закари Куинто, который уже участвовал в «Американской истории ужасов».

Пожалуй, новый сезон окажется действительно пугающим для арахнофобов. Два коротких тизера, которые уже вышли, дают не слишком много информации. В них показаны устрашающие кадры, связанные с беременностью и ребенком, а также целая куча пауков.

Фильмы про вампиров. Лучшие фильмы про вампиров: от ужасов до комедий

Вызывающие мурашки кадры с паутиной есть во всех тизерах, но они не обязательно будут в самом сериале. В прошлые годы образы, используемые в тизерах «Американской истории ужасов», часто играли более метафорическую роль. Так что вероятно, они предназначены скорее для обозначения ловушек или паутины лжи и коварства, чем откровенных монстров-пауков. Например, героиню Ким Кардашьян в одном из тизеров можно увидеть в центре паутины, держащей на руках что-то похожее на ребенка. Может быть, это она пытается отнять у главной героини ребенка? Узнаем уже совсем скоро.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Сериалы
0
Читайте также
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

10 лучших зарубежных фильмов для детей