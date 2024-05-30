«Кто будет подслушивать, когда мы с вами оба здесь?» 10 ярких цитат Заворотнюк из «Моей прекрасной няни»

Сегодня, 30 мая, стало известно, что ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года.

Заворотнюк более пяти лет боролась с онкологией: в 2019-м врачи поставили ей страшный диагноз «глиобластома» — это одна из самых агрессивных форм рака. За это время в Сети не было ни одного видео или фото с актрисой, а родственники или близкие не давали никаких интервью.

У артистки осталось трое детей — Анна, Майкл и Мила. Третью дочь Заворотнюк родила от фигуриста Петра Чернышева в 2018 году.

О дате и месте прощания родственники Анастасии сообщат позднее.

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Заворотнюк получила широкую известность после съемок в сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2006, 2008-2009). Многие цитаты из этого ситкома ушли в народ и популярны до сих пор.

Вспоминаем самые известные высказывания няни Вики, которую блестяще сыграла Заворотнюк.

Действующие лица:

Анастасия Заворотнюк — Виктория Владимировна Прутковская

Сергей Жигунов — Максим Викторович Шаталин

Борис Смолкин — Константин Николаевич Семёнов

Ольга Прокофьева — Жанна Аркадьевна Ижевская

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Няня Вика: «Жанна Аркадьевна, я ж понимаю, что я вас сильно раздражаю, ну, чисто по-женски. Но с другой стороны, я ж и не Максим Викторович, чтобы нравиться вам по-мужски. Я вам хочу сказать, что вы очень хорошая женщина, но сильно в глубине души, а я в глубине души у себя очень желаю вам добра! И поэтому я вам скажу, что если я еще раз увижу, что мои дети плачут из-за вас, то я ж вас просто по стенке размажу! В хорошем смысле этого слова... Это чтоб вы знали!»

Фото Global Look Press

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Константин: «Виктория, я скажу вам по секрету...»

Няня Вика: «Константин, кто будет подслушивать, когда мы с вами оба здесь?»

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Няня Вика: «Когда тебе будет 20, мне будет 40. Когда тебе будет 30, мне будет 40. Ну а когда тебе будет 40, ты наконец поймешь, почему мне до сих пор 40...»

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Максим Шаталин: «Виктория, я хотел бы помочь Антону провести медовый месяц».

Няня Вика: «Вы что, думаете, он сам не справится?»

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Няня Вика: «Что ты такой добрый с утра пораньше? Убил уже кого-то?»

Денис: «Ну почему все ждут от меня самого худшего?»

Няня Вика: «Ждут от тебя самого лучшего! Готовятся только к худшему...»

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Няня Вика: «Короче, нам было 15 лет, и мы были полные дуры».

Подруга Галя: «А че это были?.. То есть почему дурами?»

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Няня Вика: «Ксюша, если ты будешь есть столько сладкого, у тебя все зубы выпадут!»

Ксюша Шаталина: «Ну и пусть! Это закон природы! Дети до семи лет должны есть больше сладостей, чтобы у них молочные зубы выпадали и вырастали новые и красивые!»

Фото Global Look Press

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Константин: «Вика, что вы делаете с французским коллекционным вином?»

Няня Вика: «Глинтвейн! Еще бы парочку бутылок молдавского туда, корицы, перцу... чтобы пробрало всех!»

Константин: «Вика, делать из французского коллекционного вина глинтвейн — это все равно что заставлять Паваротти петь песенки «Ласкового мая».

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Няня Вика: «Не нервничайте. Лучше выпейте вина, это успокаивает».

Жанна Аркадьевна: «Меня — нет! Меня — наоборот!»

Няня Вика: «Ну что же вам успокаивает нервы?»

Жанна Аркадьевна: «Волосы».

Няня Вика: «Вы что, рвете на себе волосы?»

Жанна Аркадьевна: «Не на себе... Делаю другим прически. Эффект тот же».

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Няня Вика: «Когда я была на Елисейских полях...»

Мама Вики: «Это когда ж ты там была?»

Няня Вика: «В техникуме когда училась. Нас в колхоз посылали, в Елисеево».

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Анастасии.