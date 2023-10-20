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«Анатомия падения»: каким получился фильм, победивший в Каннах

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»
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В четверг, 19 октября, в российский прокат выходит картина, получившая в этом году «Золотую пальмовую ветвь». Ленту «Анатомия падения» сняла француженка Жюстин Трие: ее работу называют судебной драмой и психологическим триллером, однако в центре истории, по сути, оказываются отношения внутри одной семьи. Рассказываем, стоит ли смотреть «Анатомию падения».

О чем фильм

Главная героиня «Анатомии падения» — популярная писательница Сандра, которая живет в альпийском шале с мужем Самюэлем и 11-летним сыном Даниэлем, практически потерявшим зрение. Мужчине далеко до успехов звездной супруги: он уже много лет не может дописать дебютный роман. И когда Самюэль выпадает из окна без свидетелей, главной подозреваемой становится именно Сандра.

Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Центральное место в картине занимает судебный процесс, сопровождающийся допросами и следственными экспериментами. В качестве доказательств выставляются самые нелицеприятные моменты семейной жизни Сандры и Самюэля, в том числе — аудиозапись серьезной ссоры, которая произошла между ними всего за пару дней до несчастного случая.

Важным элементом повествования становятся «трудности перевода»: Сандра — немка, которая пишет на английском, а вот ее муж был французом, к тому же дело рассматривается во французском суде.

Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Слабовидящий Даниэль тоже играет немаловажную роль: мальчик первым обнаружил тело отца и был вынужден принимать активное участие в расследовании и судебных слушаниях. В конечном итоге он тоже начинает сомневаться в невиновности матери.

Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Кто работал над фильмом

«Анатомию падения» поставила француженка Жюстин Трие. Она же выступила соавтором сценария. В ранней фильмографии Трие — несколько короткометражек и документальных лент. Ее полнометражным художественным дебютом стал «Возраст паники». До «Анатомии падения» она также успела снять ироничную драму «В постели с Викторией» и триллер «Соблазн»: в обоих фильмах главную роль исполнила Вирджини Эфира.

Звездой «Анатомии падения» стала немка Сандра Хюллер. Актрисе уже прочат номинацию на «Оскар», а пока она может похвастаться «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля за драму «Реквием» и призом Европейской киноакадемии за комедию «Тони Эрдманн», которая в 2017 году представляла Германию на «Оскаре».

Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

В фильме также засветились французские актеры Сванн Арло («Анонимные романтики», «По воле божьей»), Антуан Райнарц («Идеальная няня», «Боже мой!») и Сэмюэл Тейс («Внутри убийства»).

Что говорят критики и зрители

Многие сравнивают «Анатомию падения» с «Сиянием»: семейная пара в доме в заснеженных горах, мальчик с похожим именем (Даниэль и Дэнни), отец-писатель... Разумеется, фильмы абсолютно разные не только по сюжету, но и по темпу повествования, однако некие совпадения замечает и сама создательница киноновинки.

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«Самое смешное насчет «Сияния» то, что у нас будто бы «Сияние» наоборот: там писатель убил жену, а у нас писательница — жена, и она потенциальная убийца. В остальном, конечно, никакой связи. Но вы правы, затерянный горный уголок добавляет атмосфере тревожности», — заявила в одном из интервью Жюстин Трие.

Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Трие стала всего лишь третьей в истории женщиной, получившей главную награду Каннского фестиваля: до «Анатомии падения» «Золотой пальмовой ветвью» отмечали «Титана» француженки Жюлии Дюкурно и «Пианино» новозеландской кинематографистки Джейн Кэмпион.

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Обозреватели различных изданий, которым довелось посмотреть фильм в Каннах, называли его захватывающим и напряженным триллером, а также отмечали блестящую актерскую игру Сандры Хюллер.

Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

На данный момент рейтинг ленты на IMDb составляет 7,9. Оценки «Анатомии падения» от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes почти не отличаются: 95% и 92%.

На сайте Letterboxd средний рейтинг фильма — 4,1 из 5,0. Вот что пишут пользователи, которые уже успели посмотреть «Анатомию падения»:

«Похоже, мы живем в золотой век французских судебных драм».

Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

«Сценарий, наполненный напряженностью, ужасом и определенным уровнем двусмысленности, усилен непредсказуемостью и душераздирающей семейной динамикой».

«Так много можно рассказать об этом фильме, но пусть лучше за него говорят рейтинги. Сандра Хюллер, я преклоняюсь перед вами!»

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