«Анатомия падения»: каким получился фильм, победивший в Каннах

В четверг, 19 октября, в российский прокат выходит картина, получившая в этом году «Золотую пальмовую ветвь». Ленту «Анатомия падения» сняла француженка Жюстин Трие: ее работу называют судебной драмой и психологическим триллером, однако в центре истории, по сути, оказываются отношения внутри одной семьи. Рассказываем, стоит ли смотреть «Анатомию падения».

О чем фильм

Главная героиня «Анатомии падения» — популярная писательница Сандра, которая живет в альпийском шале с мужем Самюэлем и 11-летним сыном Даниэлем, практически потерявшим зрение. Мужчине далеко до успехов звездной супруги: он уже много лет не может дописать дебютный роман. И когда Самюэль выпадает из окна без свидетелей, главной подозреваемой становится именно Сандра.

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Центральное место в картине занимает судебный процесс, сопровождающийся допросами и следственными экспериментами. В качестве доказательств выставляются самые нелицеприятные моменты семейной жизни Сандры и Самюэля, в том числе — аудиозапись серьезной ссоры, которая произошла между ними всего за пару дней до несчастного случая.

Важным элементом повествования становятся «трудности перевода»: Сандра — немка, которая пишет на английском, а вот ее муж был французом, к тому же дело рассматривается во французском суде.

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Слабовидящий Даниэль тоже играет немаловажную роль: мальчик первым обнаружил тело отца и был вынужден принимать активное участие в расследовании и судебных слушаниях. В конечном итоге он тоже начинает сомневаться в невиновности матери.

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Кто работал над фильмом

«Анатомию падения» поставила француженка Жюстин Трие. Она же выступила соавтором сценария. В ранней фильмографии Трие — несколько короткометражек и документальных лент. Ее полнометражным художественным дебютом стал «Возраст паники». До «Анатомии падения» она также успела снять ироничную драму «В постели с Викторией» и триллер «Соблазн»: в обоих фильмах главную роль исполнила Вирджини Эфира.

Звездой «Анатомии падения» стала немка Сандра Хюллер. Актрисе уже прочат номинацию на «Оскар», а пока она может похвастаться «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля за драму «Реквием» и призом Европейской киноакадемии за комедию «Тони Эрдманн», которая в 2017 году представляла Германию на «Оскаре».

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

В фильме также засветились французские актеры Сванн Арло («Анонимные романтики», «По воле божьей»), Антуан Райнарц («Идеальная няня», «Боже мой!») и Сэмюэл Тейс («Внутри убийства»).

Что говорят критики и зрители

Многие сравнивают «Анатомию падения» с «Сиянием»: семейная пара в доме в заснеженных горах, мальчик с похожим именем (Даниэль и Дэнни), отец-писатель... Разумеется, фильмы абсолютно разные не только по сюжету, но и по темпу повествования, однако некие совпадения замечает и сама создательница киноновинки.

«Самое смешное насчет «Сияния» то, что у нас будто бы «Сияние» наоборот: там писатель убил жену, а у нас писательница — жена, и она потенциальная убийца. В остальном, конечно, никакой связи. Но вы правы, затерянный горный уголок добавляет атмосфере тревожности», — заявила в одном из интервью Жюстин Трие.

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Трие стала всего лишь третьей в истории женщиной, получившей главную награду Каннского фестиваля: до «Анатомии падения» «Золотой пальмовой ветвью» отмечали «Титана» француженки Жюлии Дюкурно и «Пианино» новозеландской кинематографистки Джейн Кэмпион.

Обозреватели различных изданий, которым довелось посмотреть фильм в Каннах, называли его захватывающим и напряженным триллером, а также отмечали блестящую актерскую игру Сандры Хюллер.

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

На данный момент рейтинг ленты на IMDb составляет 7,9. Оценки «Анатомии падения» от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes почти не отличаются: 95% и 92%.

На сайте Letterboxd средний рейтинг фильма — 4,1 из 5,0. Вот что пишут пользователи, которые уже успели посмотреть «Анатомию падения»:

«Похоже, мы живем в золотой век французских судебных драм».

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

«Сценарий, наполненный напряженностью, ужасом и определенным уровнем двусмысленности, усилен непредсказуемостью и душераздирающей семейной динамикой».

«Так много можно рассказать об этом фильме, но пусть лучше за него говорят рейтинги. Сандра Хюллер, я преклоняюсь перед вами!»

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