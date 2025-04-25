Как стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по «Звездным войнам»

На Disney+ вышел первый блок эпизодов второго сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Рассказываем, каким получился старт продолжения приквела «Изгоя-один».

Что показали в первых трех сериях 2-го сезона сериала «Андор»

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С событий финала первого сезона прошел год. Кассиан Андор (Диего Луна) в форме имперского пилота пробирается на испытательный полигон, заручается поддержкой новобранца Нии (Рейчел Дидерикс) и угоняет экспериментальный истребитель, прототип TIE Avenger.

Управлять им Андор не умеет. Приходится импровизировать, уклоняясь от атаки штурмовиков. С горем пополам улетев из ангара, Кассиан чудом скрывается от погони и прибывает на место, где должен был встретиться с союзником. Однако вместо него Андор встречает группу слабо организованных мятежников, которые, естественно, принимают его за имперского пилота. Переубедить их не получается. Кассиан попадает в плен и выжидает удобного момента для побега, а пока ненавязчиво учит мятежников выживать в опасных условиях и не выдавать свои секреты незнакомцам.

Мон Мотма (Женевьев О'Райли) смиренно идет по пути, ведущего ее дочь Лейду (Бронте Кармайкл) к бракосочетанию. Мон не одобряет ранние союзы, ее собственный брак с Перрином (Аластер Маккензи) невыносим для них обоих. Будучи очень разными, супруги вынуждены каждый день идти на множество компромиссов. Мон Мотма пытается уговорить Лейду передумать, но ее дочь видит ситуацию по-своему.

Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

Дедра (Денис Гоф) и Сирил (Кайл Соллер) теперь живут вместе (что неудивительно, они буквально созданы друг для друга). Сирил восстановил свою профессиональную репутацию и стремительно покоряет карьерные вершины, чего не скажешь о Дедре — в ее работе все далеко не так гладко. Дедра ждет удобного момента, чтобы проявить себя, а пока «строить» ей особо некого, кроме токсичной (но, безусловно, очаровательной) мамы Сирила Иди (Кэтрин Хантер), которую тот до смерти боится.

Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

После пыток, пережитых в первом сезоне, Бикс (Адриа Архона) уже год находится в состоянии посттравматического стресса. Больше нее возвращения Андора ждет разве что дроид B2EMO (озвучивает Дэйв Чепмен), а пока механику вместе с Брассо (только что присоединившийся к новому сезону «Дома Дракона» Джоплин Сибтейн) и Уилмоном Пааком (Муханад Бхайер) приходится скрываться от штурмовиков, полагаясь только на себя.

Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

Как стартовал 2-й сезон «Андора»

В трейлере второго сезона «Андора» звучит трек The Revolution Starts Now из одноименного, удостоенного премии «Грэмми» альбома Стива Эрла. В сеттинг приквела «Изгоя-один» композиция вписывается идеально. Кассиан Андор не оборачивается на взрыв, как шаблонный герой боевиков, раскидывает штурмовиков направо и налево, Мон Мотма танцует, звездолеты летают. Впечатляет!

И создает диссонанс. «Андор» начинался как очень тихая, ламповая история, хоть и разворачивающаяся во вселенной «Звездных войн», но подчеркнуто отстраненная от нее. С упором на условный реализм, с минимизацией «сказочных» элементов. В сериале нет Силы, джедаев, ситхов. Некому подать световой меч в ожесточенной борьбе с Империей. Кассиан Андор — не избранный, а обычный человек, который решил отдать ради восстания свою жизнь.

Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

Ко второму сезону концепция проекта изменилась. Скажем так, из андеграундной инди-группы он вырос в хедлайнера фестиваля на стадионе «Уэмбли». Прямо сейчас «Андор» — лучший сериал во вселенной «Звездных войн», и в этом уже никто не сомневается. В своих соцсетях глава Disney Боб Айгер выложил пост, в котором отметил положительную реакцию критиков. На Rotten Tomatoes у «Андора» почти стопроцентное одобрение среди профессиональных рецензентов. Ну, а скептически настроенная часть фандома больше не шутит, что с таким же успехом можно было снять сериал про любого штурмовика. Это успех.

Если темп повествования по сравнению с первым сезоном может показаться стремительным, то так и есть. Первый сезон «Андора» охватывал год жизни главного героя, а второй — остальные четыре. То, на что раньше ушло 12 эпизодов, в продолжении проекта умещается в три серии.

Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

Шоураннер проекта Тони Гилрой проделал невероятную работу. Персонажи сериала детально прописаны, каждый из них по-своему интересен. Они не статичны и противоречивы. Бикс, которая весь первый сезон — особенно на фоне других ярких женских персонажей — выглядела совершенно беспомощной девой в беде, раскрылась с более сильной стороны.

Дедра, производящая впечатление безжалостного монстра, проявила сострадание и расставила границы в токсичных отношениях. Всем порой не помешал бы человек, говорящий неприятным людям, что дальнейшее общение с ними будет прямо пропорционально тому, сколько стресса они добавляют в нашу жизнь.

Мон Мотма отпустила контроль, что совершенно не свойственно этому персонажу. Ее танец на свадьбе дочери — своего рода форма крика или побега от реальности, с которой она пока не может справиться. Принимать трудные решения приходится Лютену Раэлю (Стеллан Скарсгард), который, как мы знаем из его выдающегося монолога в первом сезоне, пожертвовал ради восстания всем.

Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

Андор больше проявляется на контрастах. В начале второго сезона его берет в плен горстка запуганных дилетантов, что многое проясняет в уровне, на котором находится сопротивление. А в конце третьего эпизода Кассиан спасает своих близких и улетает на истребителе, что отсылает к ключевым фрагментам первого сезона. В начале проекта Андора спасла Маарва (Фиона Шоу), а затем Лютен Раэль. Они находили Кассиана в трудный период и увозили подальше от проблем — как теперь делает он сам с теми, кто ему дорог.

Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

Когда выйдут следующие серии 2-го сезона «Андора»

Премьера следующего блока эпизодов (четвертой, пятой и шестой серии) второго сезона сериала «Андор» пройдет 29 апреля.