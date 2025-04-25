Как стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по «Звездным войнам»

На Disney+ вышел первый блок эпизодов второго сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Рассказываем, каким получился старт продолжения приквела «Изгоя-один».
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С событий финала первого сезона прошел год. Кассиан Андор (Диего Луна) в форме имперского пилота пробирается на испытательный полигон, заручается поддержкой новобранца Нии (Рейчел Дидерикс) и угоняет экспериментальный истребитель, прототип TIE Avenger.
Управлять им Андор не умеет. Приходится импровизировать, уклоняясь от атаки штурмовиков. С горем пополам улетев из ангара, Кассиан чудом скрывается от погони и прибывает на место, где должен был встретиться с союзником. Однако вместо него Андор встречает группу слабо организованных мятежников, которые, естественно, принимают его за имперского пилота. Переубедить их не получается. Кассиан попадает в плен и выжидает удобного момента для побега, а пока ненавязчиво учит мятежников выживать в опасных условиях и не выдавать свои секреты незнакомцам.
Мон Мотма (Женевьев О'Райли) смиренно идет по пути, ведущего ее дочь Лейду (Бронте Кармайкл) к бракосочетанию. Мон не одобряет ранние союзы, ее собственный брак с Перрином (Аластер Маккензи) невыносим для них обоих. Будучи очень разными, супруги вынуждены каждый день идти на множество компромиссов. Мон Мотма пытается уговорить Лейду передумать, но ее дочь видит ситуацию по-своему.
Дедра (Денис Гоф) и Сирил (Кайл Соллер) теперь живут вместе (что неудивительно, они буквально созданы друг для друга). Сирил восстановил свою профессиональную репутацию и стремительно покоряет карьерные вершины, чего не скажешь о Дедре — в ее работе все далеко не так гладко. Дедра ждет удобного момента, чтобы проявить себя, а пока «строить» ей особо некого, кроме токсичной (но, безусловно, очаровательной) мамы Сирила Иди (Кэтрин Хантер), которую тот до смерти боится.
После пыток, пережитых в первом сезоне, Бикс (Адриа Архона) уже год находится в состоянии посттравматического стресса. Больше нее возвращения Андора ждет разве что дроид B2EMO (озвучивает Дэйв Чепмен), а пока механику вместе с Брассо (только что присоединившийся к новому сезону «Дома Дракона» Джоплин Сибтейн) и Уилмоном Пааком (Муханад Бхайер) приходится скрываться от штурмовиков, полагаясь только на себя.
В трейлере второго сезона «Андора» звучит трек The Revolution Starts Now из одноименного, удостоенного премии «Грэмми» альбома Стива Эрла. В сеттинг приквела «Изгоя-один» композиция вписывается идеально. Кассиан Андор не оборачивается на взрыв, как шаблонный герой боевиков, раскидывает штурмовиков направо и налево, Мон Мотма танцует, звездолеты летают. Впечатляет!
И создает диссонанс. «Андор» начинался как очень тихая, ламповая история, хоть и разворачивающаяся во вселенной «Звездных войн», но подчеркнуто отстраненная от нее. С упором на условный реализм, с минимизацией «сказочных» элементов. В сериале нет Силы, джедаев, ситхов. Некому подать световой меч в ожесточенной борьбе с Империей. Кассиан Андор — не избранный, а обычный человек, который решил отдать ради восстания свою жизнь.
Ко второму сезону концепция проекта изменилась. Скажем так, из андеграундной инди-группы он вырос в хедлайнера фестиваля на стадионе «Уэмбли». Прямо сейчас «Андор» — лучший сериал во вселенной «Звездных войн», и в этом уже никто не сомневается. В своих соцсетях глава Disney Боб Айгер выложил пост, в котором отметил положительную реакцию критиков. На Rotten Tomatoes у «Андора» почти стопроцентное одобрение среди профессиональных рецензентов. Ну, а скептически настроенная часть фандома больше не шутит, что с таким же успехом можно было снять сериал про любого штурмовика. Это успех.
Если темп повествования по сравнению с первым сезоном может показаться стремительным, то так и есть. Первый сезон «Андора» охватывал год жизни главного героя, а второй — остальные четыре. То, на что раньше ушло 12 эпизодов, в продолжении проекта умещается в три серии.
Шоураннер проекта Тони Гилрой проделал невероятную работу. Персонажи сериала детально прописаны, каждый из них по-своему интересен. Они не статичны и противоречивы. Бикс, которая весь первый сезон — особенно на фоне других ярких женских персонажей — выглядела совершенно беспомощной девой в беде, раскрылась с более сильной стороны.
Дедра, производящая впечатление безжалостного монстра, проявила сострадание и расставила границы в токсичных отношениях. Всем порой не помешал бы человек, говорящий неприятным людям, что дальнейшее общение с ними будет прямо пропорционально тому, сколько стресса они добавляют в нашу жизнь.
Мон Мотма отпустила контроль, что совершенно не свойственно этому персонажу. Ее танец на свадьбе дочери — своего рода форма крика или побега от реальности, с которой она пока не может справиться. Принимать трудные решения приходится Лютену Раэлю (Стеллан Скарсгард), который, как мы знаем из его выдающегося монолога в первом сезоне, пожертвовал ради восстания всем.
Андор больше проявляется на контрастах. В начале второго сезона его берет в плен горстка запуганных дилетантов, что многое проясняет в уровне, на котором находится сопротивление. А в конце третьего эпизода Кассиан спасает своих близких и улетает на истребителе, что отсылает к ключевым фрагментам первого сезона. В начале проекта Андора спасла Маарва (Фиона Шоу), а затем Лютен Раэль. Они находили Кассиана в трудный период и увозили подальше от проблем — как теперь делает он сам с теми, кто ему дорог.
Премьера следующего блока эпизодов (четвертой, пятой и шестой серии) второго сезона сериала «Андор» пройдет 29 апреля.