«Анора»: что известно о фильме, получившем «Золотую пальмовую ветвь»

17 октября состоится российская премьера ленты «Анора», которая в этом году была отмечена главным призом каннского смотра. В драмеди снялись наши соотечественники — Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Рассказываем, чего ждать от кинофестивального хита.

Сюжет фильма «Анора»

Главная героиня картины — танцовщица Анора, которая работает в стрип-клубе на Брайтон-Бич. Именно там девушка, предпочитающая имя Эни, знакомится с Ваней — сыном русского олигарха. Ну а дальше разворачивается история в духе «Красотки» с неожиданным поворотом в виде скоропалительной свадьбы в Лас-Вегасе.

Фото Кадр из фильма «Анора»

Разумеется, родители Вани в ужасе от такого союза. И вот по пятам молодоженов отправляются подручные олигарха, а затем и сама чета Захаровых летит в Нью-Йорк, чтобы аннулировать этот брак.

Создатели фильма «Анора»

Режиссером ленты выступил американец Шон Бэйкер. В 2021 году он уже претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» с фильмом «Красная ракета» и три года спустя все же покорил Канны с «Анорой».

Среди других картин постановщика — инди-драма «Проект Флорида», которая принесла Уиллему Дефо номинации на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и Премию гильдии актеров.

Фото Кадр из фильма «Анора»

Бэйкер также поработал над фильмом в качестве автора сценария, монтажера и одного из продюсеров. Оператором новинки стал Дрю Дэниелс, который занимался такими сериалами, как «Эйфория», «Кумир» и «Рой».

Актерский состав фильма «Анора»

Ведущую роль в драмеди исполнила американка Майки Мэдисон. Актриса знакома зрителям по вышедшему в 2022 году «Крику», который перезапустил культовую франшизу. Также у нее был небольшой эпизод в фильме «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино.

Фото Кадр из фильма «Анора»

Сына русского олигарха сыграл уроженец Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн. Среди предыдущих проектов актера — приключенческое фэнтези «Сто лет тому вперед» и сериал «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой.

В родителей Вани перевоплотились Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, а в преследователей молодоженов — Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Юра Борисов.

Трейлер фильма «Анора»

Дата выхода фильма «Анора» в России и мире

После череды фестивальных показов «Анора» наконец-то добралась до кинотеатрального проката. В России драмеди выходит 17 октября — на день раньше, чем в США. Чуть позже фильм покажут и в других странах.