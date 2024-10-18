Новая «Красотка»? Каким получился фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь»

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17 октября в российский прокат вышла картина Шона Бэйкера «Анора». Фильм об импульсивном браке мажора и секс-работницы получил главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». «Анору» мгновенно окрестили «Красоткой» от мира авторского кино и историей Золушки с печальным концом. Рассказываем, справедливо ли навешивать на картину ярлыки, и стоит ли смотреть нашумевшую драму.
Стриптизерша и секс-работница Анора (Майки Мэдисон) — американка узбекского происхождения, знающая русский язык: ему главную героиню научила бабушка. Анора предпочитает, чтобы ее называли Эни. У девушки много работы, пассивно-агрессивные отношения с соседкой по квартире (и открытая конфронтация с одной из коллег в стриптиз-клубе) и новый любопытный клиент по имени Ваня (Марк Эйдельштейн).
Молодой мажор тратит родительские деньги направо и налево. Ваня искал девушку, способную говорить с ним на одном языке, ведь он стесняется своего уровня английского. Встретившись с Эни, Ваня предлагает ей остаться с ним Новый год. Анора соглашается, но предупреждает, что в праздники тариф повышенный.
В полночь, как по волшебству, прошлая жизнь главной героини превращается в тыкву, и карета уже маячит на горизонте. Ваня просит Эни провести вместе еще неделю за 15 тысяч долларов. Время пролетает стремительно. Влюбленные едут в Вегас, где идут ва-банк — и в казино, и в жизни.
Ваня и Эни вступают в брак, и поначалу все идет отлично, но затем его родственники узнают о новом статусе перспективного наследника, и начинают бить тревогу. Семья в срочном порядке выезжает к Ване, чтобы аннулировать брак с, как они убеждены, аферисткой и проституткой.
Безусловно, если смотреть на «Анору» со скептическим прищуром усталого кинокритика (да и даже и просто киномана-новичка), легко провести параллель между картиной Шона Бэйкера и фильмом Гарри Маршалла 1990 года «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Как говорится, много думать не надо. И Ваня, и Эдвард (персонаж Гира) купили себе секс-работницу на неделю, в конце которой осознали, что все это время между ними были не рыночные отношения, а большая любовь.
Но «Анора» явно не настроена давать зрителю хэппи-энд. Картина Маршалла, к слову, и та была не настроена: оригинальный финал фильма на этапе создания сценария планировался куда более мрачным. Эдвард и Вивиан расставались, и главная героиня, будучи полностью опустошенной, ехала со своей подружкой на автобусе в Диснейленд.
Преемственность налицо: медовый месяц с Ваней Анора хочет провести в Диснейленде. В парке развлечений есть номера, интерьер которых воссоздает комнаты диснеевских принцесс. Эни забронировала бы апартаменты, оформленные в стиле Золушки. Принцессы, которая многое терпела и потому, как учит нас сказка, заслужила право на счастье.
Если Эни еще с нятяжкой можно сравнить с героиней Джулией Робертс, то Ваню с Эдвардом проассоциировать не получится при всем желании. Он не состоявшийся финансист, а ребенок, который любит секс и видеоигры. Ваня не готов вести семейный бизнес, и брак с американкой для него — способ не возвращаться в Россию.
Ваня бежит от ответственности. В буквальном смысле. Узнав, что родственники вот-вот приедут разгребать его проблемы и устроят грандиозный скандал, он убегает, оставив свою жену на произвол судьбы.
«Анора» — это не история любви, которую растоптало неодобрение родственников или предвзятое общественное мнение. Это сюжет о том, как некоторые люди могут не знать цену своим поступкам, и что есть вещи, которые не покупаются.
Семья Вани появляется ближе к финалу фильма, все остальное время существуя невидимой угрозой, посылающей всадников Апокалипсиса в лице персонажей Юры Борисова (он сыграл сурового, но душевного Игоря — единственного не карикатурного русского персонажа фильма), Карена Карагуляна (Торос) и Ваче Товмасяна (Гарник). Роль мамы Вани исполнила актриса Дарья Екамасова, а его отца сыграл Алексей Серебряков.
Прибытие родителей Вани становится настоящим концом света для Аноры, успевшей поверить в сказку. В самолете главная героиня называет своего мужа безвольным ничтожеством, так, словно ее это разочаровывает, хотя для такой умной и проницательной девушки, как Эни, странно было бы ожидать от подобного Вани многого.
«Анора» Шона Бэйкера не заслуживает навешивания ярлыков и стереотипного, поверхностного восприятия. При всей узнаваемости и даже предсказуемости сюжета фильму удается удерживать внимание на протяжении двух часов, что сейчас очень большая редкость. На Каннском кинофестивале «Анора» была удостоена главной награды и семиминутных овациий. Нам остается лишь к ним присоединиться.
Картина Шона Бэйкера «Анора» доступна для просмотра в российских кинотеатрах.