Новая «Красотка»? Каким получился фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь»

17 октября в российский прокат вышла картина Шона Бэйкера «Анора». Фильм об импульсивном браке мажора и секс-работницы получил главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». «Анору» мгновенно окрестили «Красоткой» от мира авторского кино и историей Золушки с печальным концом. Рассказываем, справедливо ли навешивать на картину ярлыки, и стоит ли смотреть нашумевшую драму.

Сюжет фильма «Анора»

Стриптизерша и секс-работница Анора (Майки Мэдисон) — американка узбекского происхождения, знающая русский язык: ему главную героиню научила бабушка. Анора предпочитает, чтобы ее называли Эни. У девушки много работы, пассивно-агрессивные отношения с соседкой по квартире (и открытая конфронтация с одной из коллег в стриптиз-клубе) и новый любопытный клиент по имени Ваня (Марк Эйдельштейн).

Молодой мажор тратит родительские деньги направо и налево. Ваня искал девушку, способную говорить с ним на одном языке, ведь он стесняется своего уровня английского. Встретившись с Эни, Ваня предлагает ей остаться с ним Новый год. Анора соглашается, но предупреждает, что в праздники тариф повышенный.

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

В полночь, как по волшебству, прошлая жизнь главной героини превращается в тыкву, и карета уже маячит на горизонте. Ваня просит Эни провести вместе еще неделю за 15 тысяч долларов. Время пролетает стремительно. Влюбленные едут в Вегас, где идут ва-банк — и в казино, и в жизни.

Ваня и Эни вступают в брак, и поначалу все идет отлично, но затем его родственники узнают о новом статусе перспективного наследника, и начинают бить тревогу. Семья в срочном порядке выезжает к Ване, чтобы аннулировать брак с, как они убеждены, аферисткой и проституткой.

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

Обзор фильма «Анора»

Безусловно, если смотреть на «Анору» со скептическим прищуром усталого кинокритика (да и даже и просто киномана-новичка), легко провести параллель между картиной Шона Бэйкера и фильмом Гарри Маршалла 1990 года «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Как говорится, много думать не надо. И Ваня, и Эдвард (персонаж Гира) купили себе секс-работницу на неделю, в конце которой осознали, что все это время между ними были не рыночные отношения, а большая любовь.

Но «Анора» явно не настроена давать зрителю хэппи-энд. Картина Маршалла, к слову, и та была не настроена: оригинальный финал фильма на этапе создания сценария планировался куда более мрачным. Эдвард и Вивиан расставались, и главная героиня, будучи полностью опустошенной, ехала со своей подружкой на автобусе в Диснейленд.

Преемственность налицо: медовый месяц с Ваней Анора хочет провести в Диснейленде. В парке развлечений есть номера, интерьер которых воссоздает комнаты диснеевских принцесс. Эни забронировала бы апартаменты, оформленные в стиле Золушки. Принцессы, которая многое терпела и потому, как учит нас сказка, заслужила право на счастье.

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

Если Эни еще с нятяжкой можно сравнить с героиней Джулией Робертс, то Ваню с Эдвардом проассоциировать не получится при всем желании. Он не состоявшийся финансист, а ребенок, который любит секс и видеоигры. Ваня не готов вести семейный бизнес, и брак с американкой для него — способ не возвращаться в Россию.

Ваня бежит от ответственности. В буквальном смысле. Узнав, что родственники вот-вот приедут разгребать его проблемы и устроят грандиозный скандал, он убегает, оставив свою жену на произвол судьбы.

«Анора» — это не история любви, которую растоптало неодобрение родственников или предвзятое общественное мнение. Это сюжет о том, как некоторые люди могут не знать цену своим поступкам, и что есть вещи, которые не покупаются.

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

Семья Вани появляется ближе к финалу фильма, все остальное время существуя невидимой угрозой, посылающей всадников Апокалипсиса в лице персонажей Юры Борисова (он сыграл сурового, но душевного Игоря — единственного не карикатурного русского персонажа фильма), Карена Карагуляна (Торос) и Ваче Товмасяна (Гарник). Роль мамы Вани исполнила актриса Дарья Екамасова, а его отца сыграл Алексей Серебряков.

Прибытие родителей Вани становится настоящим концом света для Аноры, успевшей поверить в сказку. В самолете главная героиня называет своего мужа безвольным ничтожеством, так, словно ее это разочаровывает, хотя для такой умной и проницательной девушки, как Эни, странно было бы ожидать от подобного Вани многого.

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

«Анора» Шона Бэйкера не заслуживает навешивания ярлыков и стереотипного, поверхностного восприятия. При всей узнаваемости и даже предсказуемости сюжета фильму удается удерживать внимание на протяжении двух часов, что сейчас очень большая редкость. На Каннском кинофестивале «Анора» была удостоена главной награды и семиминутных овациий. Нам остается лишь к ним присоединиться.

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

Трейлер фильма «Анора»

Где смотреть фильм «Анора»

Картина Шона Бэйкера «Анора» доступна для просмотра в российских кинотеатрах.