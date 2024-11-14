Серое небо: обзор первого акта второго сезона сериала «Аркейн»

9 ноября на стриминге Netflix вышел первый акт второго сезона сериала «Аркейн» по вселенной компьютерной игры League of Legends. Рассказываем, как стартовало продолжение анимационного проекта о классовой борьбе в стиле стимпанк (поджанр фантастики, в котором действие происходит в мире, где до совершенства доведены механические и паровые технологии).
Осторожно: в этой главе есть спойлеры.
Действие «Аркейна» разворачивается в вымышленных городах вселенной игры League of Legends — процветающем Пилтовере и загрязненном Зауне, находящихся в состоянии конфликта. В центре сюжета анимационного проекта — сестры Вай и Джинкс. В детстве они были опорой друг другу, но со временем отдалились, встав по разные стороны баррикад.
Первый сезон проекта закончился на том, что Джинкс с помощью хекстек-самоцвета запустила ракету в зал Совета Пилтовера, где в этот момент советники одобряли независимость Зауна.
Второй сезон «Аркейна» начался с потерь. Из-за взрыва погибли трое советников, включая мать миротворца Кейтлин, наследницы клана Кирамман, одного из правящих домов Пилтовера. Выжившие члены совета решили нанести по Зауну ответный удар. От всех предыдущих договоренностей о независимости города отказались.
На Джинкс и химбаронов (преступный альянс) объявили охоту. Кейтлин собрала отряд из разных миротворцев и Вай, чтобы расправиться с ними. Джинкс, в свою очередь, поглощена стремлением выпустить на Пилтовер серое небо (отравленный воздух).
Как и в первом сезоне, продолжение «Аркейна» поделено на три акта, каждый из которых состоит из трех эпизодов. Первые серии второго сезона получили названия «Тяжела корона», «Смотреть, как все горит» и «Наконец-то правильно назвала имя». В них персонажи тяжело переживают утраты и сталкиваются с новыми вызовами, которые побуждают их к внутренней трансформации. Каждая сторона конфликта стремится одержать верх и готова ради этого на все.
Первый акт поражает высочайшим уровнем анимации, шедевральность которой была неоспорима и в первом сезоне. Однако продолжение «Аркейна» не просто не сдает позиции, а возводит визуальные решения на недосягаемую высоту. Амбициозность проекта впечатляет и даже пугает — по крайней мере, руководство Riot (компания — разработчик видеоигр) поначалу скептически отнеслось к возможности адаптации.
«Если честно, первым ответом руководства Riot на мое предложение «Думаю, стоит сделать мультсериал о наших персонажах с самым большим бюджетом на мультсериал в истории. Будет круто!» был: «Нет. Вон из кабинета», — вспоминал шоураннер сериала «Аркейн» Кристиан Линке.
Смешение стилей (2D-эффекты «Аркейна» создавались с частотой 12 кадров в секунду, в то время как сама анимация — 24 кадра в секунду) и кропотливое отношение к мельчайшим деталям способно по-настоящему удивить.
В продолжении «Аркейна» стало еще больше сюжетных линий. Создатели сериала стараются гармонично раскрывать каждую из них, но, возможно, неподготовленной аудитории будет непросто разобраться, что происходит в этой вселенной. К тому же очень нелегко угодить как любителям видеоигры League of Legends, так и зрителям, лишь относительно или вовсе не знакомым с первоисточником.
Основные акценты истории тем не менее расставлены предельно четко. Глобальный конфликт в проекте обеспечивает противостояние Верхнего (Пилтовер) и Нижнего (Заун) городов. А раскол семьи помогает зрителям проникнуться историей на более личном уровне.
Первый акт второго сезона «Аркейна» показывает, что революция неизбежна и главное в такое время — это не потерять в себе человечность. Это испытание повезет пройти не каждому.
Еще одной отличительной чертой второго сезона «Аркейна» остается музыка. На открывающих титрах играет трек Enemy группы Imagine Dragons, а в одном из начальных эпизодов звучит Heavy is the Crown — композиция возрожденной группы Linkin Park с вокалисткой Эмили Армстронг.
Второй акт сериала «Аркейн» выйдет 16 ноября, а премьера третьего акта запланирована на 23 ноября.