Серое небо: обзор первого акта второго сезона сериала «Аркейн»

9 ноября на стриминге Netflix вышел первый акт второго сезона сериала «Аркейн» по вселенной компьютерной игры League of Legends. Рассказываем, как стартовало продолжение анимационного проекта о классовой борьбе в стиле стимпанк (поджанр фантастики, в котором действие происходит в мире, где до совершенства доведены механические и паровые технологии).

Сюжет 2-го сезона сериала «Аркейн»

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Действие «Аркейна» разворачивается в вымышленных городах вселенной игры League of Legends — процветающем Пилтовере и загрязненном Зауне, находящихся в состоянии конфликта. В центре сюжета анимационного проекта — сестры Вай и Джинкс. В детстве они были опорой друг другу, но со временем отдалились, встав по разные стороны баррикад.

Первый сезон проекта закончился на том, что Джинкс с помощью хекстек-самоцвета запустила ракету в зал Совета Пилтовера, где в этот момент советники одобряли независимость Зауна.

Фото Кадр из 2 сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix

Второй сезон «Аркейна» начался с потерь. Из-за взрыва погибли трое советников, включая мать миротворца Кейтлин, наследницы клана Кирамман, одного из правящих домов Пилтовера. Выжившие члены совета решили нанести по Зауну ответный удар. От всех предыдущих договоренностей о независимости города отказались.

На Джинкс и химбаронов (преступный альянс) объявили охоту. Кейтлин собрала отряд из разных миротворцев и Вай, чтобы расправиться с ними. Джинкс, в свою очередь, поглощена стремлением выпустить на Пилтовер серое небо (отравленный воздух).

Фото Кадр из 2 сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix

Как стартовал 2-й сезон сериала «Аркейн»

Как и в первом сезоне, продолжение «Аркейна» поделено на три акта, каждый из которых состоит из трех эпизодов. Первые серии второго сезона получили названия «Тяжела корона», «Смотреть, как все горит» и «Наконец-то правильно назвала имя». В них персонажи тяжело переживают утраты и сталкиваются с новыми вызовами, которые побуждают их к внутренней трансформации. Каждая сторона конфликта стремится одержать верх и готова ради этого на все.

Первый акт поражает высочайшим уровнем анимации, шедевральность которой была неоспорима и в первом сезоне. Однако продолжение «Аркейна» не просто не сдает позиции, а возводит визуальные решения на недосягаемую высоту. Амбициозность проекта впечатляет и даже пугает — по крайней мере, руководство Riot (компания — разработчик видеоигр) поначалу скептически отнеслось к возможности адаптации.

«Если честно, первым ответом руководства Riot на мое предложение «Думаю, стоит сделать мультсериал о наших персонажах с самым большим бюджетом на мультсериал в истории. Будет круто!» был: «Нет. Вон из кабинета», — вспоминал шоураннер сериала «Аркейн» Кристиан Линке.

Смешение стилей (2D-эффекты «Аркейна» создавались с частотой 12 кадров в секунду, в то время как сама анимация — 24 кадра в секунду) и кропотливое отношение к мельчайшим деталям способно по-настоящему удивить.

Фото Кадр из 2 сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix

В продолжении «Аркейна» стало еще больше сюжетных линий. Создатели сериала стараются гармонично раскрывать каждую из них, но, возможно, неподготовленной аудитории будет непросто разобраться, что происходит в этой вселенной. К тому же очень нелегко угодить как любителям видеоигры League of Legends, так и зрителям, лишь относительно или вовсе не знакомым с первоисточником.

Основные акценты истории тем не менее расставлены предельно четко. Глобальный конфликт в проекте обеспечивает противостояние Верхнего (Пилтовер) и Нижнего (Заун) городов. А раскол семьи помогает зрителям проникнуться историей на более личном уровне.

Первый акт второго сезона «Аркейна» показывает, что революция неизбежна и главное в такое время — это не потерять в себе человечность. Это испытание повезет пройти не каждому.

Фото Кадр из 2 сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix

Еще одной отличительной чертой второго сезона «Аркейна» остается музыка. На открывающих титрах играет трек Enemy группы Imagine Dragons, а в одном из начальных эпизодов звучит Heavy is the Crown — композиция возрожденной группы Linkin Park с вокалисткой Эмили Армстронг.

Саундтреки 2-го сезона сериала «Аркейн»

Imagine Dragons feat JID — Enemy;

Mike Shinoda, Emily Armstrong — Heavy Is the Crown ;

Freya Ridings — I Can't Hear It Now ;

Marcus King — Sucker ;

Stefflon Don, Raja Kumari feat Jarina De Marco — Renegade (We Never Run) ;

Fever 333 — Hellfire ;

Woodkid ­­- To Ashes and Blood ;

Ashnikko — Paint the Town Blue ;

d4vd — Remember Me (Intro) ;

d4vd — Remember Me ;

ZAND — Cocktail Molotov ;

Mako, Grey — What Have They Done to Us ;

Djerv — Rebel Heart ;

Misha Mansoor — The Beast ;

Mick Wingert — Spin the Wheel ;

Stromae, Pomme — Ma Meilleure Ennemie ;

King Princess — Fantastic ;

Twenty One Pilots — The Line ;

Sheryl Lee Ralph — Blood Sweat & Tears ;

Stray Kids, Young Miko, Tom Morello — Come Play ;

Royal & the Serpent — Wasteland.

Фото Кадр из 2 сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix

Трейлер 2-го сезона сериала «Аркейн»

Когда выйдут второй и третий акты 2-го сезона сериала «Аркейн»

Второй акт сериала «Аркейн» выйдет 16 ноября, а премьера третьего акта запланирована на 23 ноября.