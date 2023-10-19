Когда выйдет «Баллада о змеях и певчих птицах» и что известно о предыстории «Голодных игр»

Этой осенью выйдет картина Фрэнсиса Лоуренса «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Рассказываем все, что известно о приквеле, и когда ждать премьеры фильма.

Сюжет фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Сюжет приквела разворачивается за 64 года до известных событий. Будущий президент Панема Кориолан Сноу обретает менторство девушки-трибута из Дистрикта-12 на X Голодных играх.

В трейлере мнения разделились: одни персонажи готовы на все ради победы, другие считают первых монстрами. Картина основана на одноименном романе Сьюзен Коллинз.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Создатели фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Режиссером проекта выступает постановщик почти всех «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс (первую часть снял Гэри Росс). За сценарий фильма отвечают Майкл Лессли («Маленькая барабанщица») и Майкл Арндт («Маленькая мисс Счастье»).

Помимо режиссера и автора книг Сьюзен Коллинз приквел продюсируют Нина Джейкобсон («Щегол»), Брэд Симпсон («Куда ты пропала, Бернадетт?»), Кристоф Фиссер («Джон Уик 4»), Джим Миллер («Джуно»), Хеннинг Мольфентер («Город астероидов»), Тим Пален («Слепые пятна»), Мика Сайто («Красное уведомление») и Чарли Вебкен («Анчартед: На картах не значится»).

Композитор «Баллады о змеях и певчих птицах» — девять раз номинированный на «Оскар» Джеймс Ньютон Ховард.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Актерский состав фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

В приквеле «Голодных игр» снялись Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), Том Блит («Билли Кид»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Хантер Шафер («Эйфория»), Виола Дэвис («Отряд самоубийц»), Джейсон Шварцман («Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»), Берн Горман («Торчвуд»), Финола Флэнаган («Другие»), Айомиде Адегун («Континенталь») и Кьелль Брутшайдт («Юный вождь Виннету»).

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Дата выхода фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Премьера приквела «Голодных игр» состоится 17 ноября.

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