«Байкеры»: что известно о новом фильме с Томом Харди и Остином Батлером

21 июня в мировой прокат наконец-то выходит криминальная драма «Байкеры». Изначально премьера ленты была запланирована на декабрь 2023 года, но ее пришлось перенести из-за затянувшихся голливудских забастовок. Рассказываем, чего ждать от новинки, главные роли в которой исполнили Том Харди, Остин Батлер и Джоди Комер.

Сюжет фильма «Байкеры»

Трейлер «Байкеров» сразу же предупреждает зрителей, что фильм основан на реальных событиях. Однако формально проект лишь вдохновлен книгой американского фотографа Дэнни Лайона, который в середине 1960-х путешествовал по Среднему Западу с членами мотоклуба Outlaws MC. Книга «Байкеры», содержащая снимки самого Лайона и комментарии его приятелей, вышла в 1969 году.

В центре истории — молодой парень по имени Бенни, недавно присоединившийся к вымышленному мотоклубу «Вандалы» (Vandals MC). Суровый лидер чикагских байкеров Джонни сразу же берет новичка под свое крыло.

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

Параллельно разворачивается романтическая сюжетная линия: Бенни знакомится с Кэти, которая вскоре становится его женой. Однако, когда мотоклуб превращается в настоящую банду, Бенни встает перед выбором — любовь к Кэти, которая просит его завязать с преступной деятельностью, или верность друзьям.

Создатели фильма «Байкеры»

Режиссером и автором сценария новинки выступил Джефф Николс. Он дебютировал в большом кино в 2007 году с картиной «Огнестрельные истории», а уже второй проект — драматический триллер «Укрытие» — попал в программу Каннского кинофестиваля и даже получил несколько призов в рамках секции «Неделя критики».

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

Следующие фильмы постановщика — «Мад» и «Лавинг» — боролись за награды уже в основном конкурсе Канн, а «Специальный полуночный выпуск» был включен в программу Берлинского кинофестиваля.

Оператором «Байкеров» стал Адам Стоун, а композитором — Дэвид Уинго: оба уже сотрудничали с Джеффом Николсом почти над всеми его лентами.

Актерский состав фильма «Байкеры»

Главного героя Бенни сыграл Остин Батлер — обладатель «Золотого глобуса» и номинант на «Оскар» за байопик «Элвис». В этом году зрители уже видели его в сиквеле «Дюны» и в мини-сериале «Властелины воздуха».

Роль лидера байкеров Джонни досталась Тому Харди — еще одному оскаровскому номинанту («Выживший») и звезде таких фильмов, как «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Безумный Макс: Дорога ярости».

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

В Кэти перевоплотилась Джоди Комер — лауреата премии «Эмми» за сериал «Убивая Еву». Того самого фотографа Дэнни Лайона сыграл Майк Фейст, недавно засветившийся в спортивной мелодраме «Претенденты». Стоит отметить, что на минувшем Каннском кинофестивале Фейст получил приз компании «Шопар» лучшему молодому актеру.

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

Кроме того, в «Байкерах» снялись Бойд Холбрук («Нарко», «Песочный человек»), Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и Майкл Шеннон, который принимал участие во всех восьми режиссерских проектах Джеффа Николса.

Трейлер фильма «Байкеры»

Что пишут критики и первые зрители

Впервые «Байкеров» показали прошлым летом на фестивале в Теллурайде, а впоследствии криминальная драма попала в программу еще нескольких киносмотров, так что в Сети уже давно доступны отзывы на новинку.

На сегодняшний день рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 84%, а на сайте Metacritic — 73% (из 16 рецензий — лишь одна негативная).

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

Критики отмечают тот факт, что события показаны с точки зрения Кэти, которая дает интервью Дэнни Лайону, и хвалят игру Джоди Комер. А некоторые даже сравнивают «Байкеров» с классическими криминальными картинами, в частности — со «Славными парнями» Мартина Скорсезе.