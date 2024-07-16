Каким получился фильм «Байкеры» с Томом Харди и Остином Батлером

Первая за восемь лет лента автора «Укрытия» и «Мэда» Джеффа Николса «Байкеры» недавно вышла в сети. Фильм, чей релиз в свое время подвергся переносу из-за забастовки Гильдии киноактеров и смены дистрибьютора, показал скромные результаты в прокате и не окупил свой бюджет.
Разобрались, заслужила ли лента такие низкие сборы и стоит ли ее смотреть.
Главным рассказчиком в фильме о людях, возводящих мужественность в культ, является, как ни странно, женщина. На протяжении всей ленты Кэти общается с интервьюером и по совместительству фотографом, которого играет звезда недавних «Претендентов» Майк Фейст.
Рассказ начинается с того, что героиня Джоди Кормер открывает двери бара, под завязку набитого любителями мотоциклов и пива. Не мудрено, что появление девушки в таком наполненном тестостероном месте не остается незамеченным. Пока не случилось ничего плохого, Кэти собирается покинуть непривычную локацию. Но взгляд героини падает на Бенни — молодого члена мотоклуба, кажется, воплощающего в себе дух всей субкультуры байкеров. Сыгранный Остином Батлером персонаж очаровывает девушку, а после подвозит ее до дома. Герой остается напротив жилища Кэти, облокотившись на свой байк и многозначительно глядя на парня своей новой знакомой.
Бенни ждет под домом много часов. Он одним своим присутствием избавляется от парня Кэти. А дальше все развивается невероятно быстро, и уже через несколько недель героиня Кормер оказывается замужем за любителем ревущих моторов.
В ходе повествования (часть которого подается как интервью, а часть — как личные встречи интервьюера с членами байкерского клуба «Вандалы») зрители знакомятся с другими членами объединения и узнают его историю. Оказывается, идея создания сообщества посетила его главу Джонни — дальнобойщика и семьянина — во время просмотра фильма «Дикий» 1953 года с Марлоном Брандо в главной роли. Это отлично коррелировало с увлечениями героя в исполнении Тома Харди, до того участвующего в гонках на мотоциклах.
Со временем вокруг затеи Джонни начинает формироваться костяк команды, среди которых правая рука лидера «Вандалов» Брюси, пухлый весельчак по прозвищу Таракан, механик Кэл и мрачный Зипко. Встречи участников выглядели как обычные посиделки мужчин, которые просто периодически выплескивают злость и демонстрируют мужественность.
Клуб постепенно разрастается, и первое время Джонни мог справляться с растущим количеством подопечных. Но после того как Брюси разбивается в аварии, кажется, все совсем пошло не по плану. В мир «Вандалов» проникает все больше реального насилия. К мотоклубу присоединяется много жестоких людей, любителей наркотиков и сомнительных личностей, не чурающихся даже убийств. В какой-то момент герои замечают, что клуб разделился: с одной стороны — старички-основатели с бутылкой пива в руке, с другой — толпа сомнительных личностей.
На одном из съездов новые члены избивают Таракана до полусмерти за мысли о выходе из клуба, а Кэти почти становится жертвой изнасилования. После этого становится окончательно ясно, что «Вандалы» окончательно ушли в отрыв, а Джонни потерял контроль над своим детищем. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что для некоторых эта история окончится печально.
«Байкеры» — кино, передающее дух эпохи. При этом тот самый костяк «Вандалов» — любители мотоциклов и пива — кажется, не поспевают за тем, что происходит вокруг. Вернувшиеся из Вьетнама новые члены клуба, пристрастившиеся к наркотикам, чужды героям. При этом сами Джонни, Бенни и прочие — тоже не ангелы. Они не боятся жестокости, но обладают какими-то внутренними границами и правилами.
С определенного ракурса новый фильм Джеффа Николса — это грустное кино о людях, которые умудрились найти свое место, но потом потеряли в нем себя. Несложно отыскать в ленте и переживания о кризисе маскулинности. А Джонни, прекрасно сыгранный Томом Харди, — в чем-то даже вневременной образ.
При этом все центральные мужские персонажи «Байкеров» — это безусловно сильные образы, пропахшие маскулинностью (комплекс особенностей характера и поведения, традиционно приписываемых мужчинам. — Прим. ред.). Даже безрассудный Бенни, после одной из драк почти лишившийся ноги и страдающий лишь из-за того, что может потерять возможность ездить на мотоцикле, не показывает своих реальных эмоций до самого конца.
Несмотря на явную романтизацию байкерского быта и изначального братства «Вандалов», лента Николса остается чутким фильмом о людях, которые не до конца разобрались в себе. Они знают лишь то, что им мил рев мотора, но даже не представляют, как правильно жить в тех условиях, в которые они сами себя загнали.
В фильме нашлось место и заметным актерским работам звезд всех калибров и величин. Том Харди, в последние годы появлявшийся на экране преимущественно в образе носителя «Венома», вновь напоминает, насколько он все-таки талантливый актер.
Без таланта Джоди Кормер, воплотившей на экране образ Кэти, кино не было бы настолько законченным произведением. Ну а главная молодая звезда фильма — Остин Батлер — олицетворяет все желания и стремления своего байкерского клуба. Для него стальной конь и цвета «Вандалов» важнее всего в жизни. От того трагичнее смотрится финальная сцена, в которой отказавшийся от езды на мотоцикле герой слышит такой знакомый звук мотора.
Не обошлось в «Байкерах» и без любимца режиссера — Майкла Шеннона, сыгравшего странного Зипко. И пусть экранного времени у него немного, но герой запомнился больше, чем многие другие члены клуба. .
Несмотря на кассовый провал, «Байкеры» стоят каждой минуты потраченного на них времени. Даже если вы не проникнитесь персонажами и характерами, то эстетика, воссозданная в фильме, вряд ли оставит вас равнодушным. Тем более что она нечасто встречается среди современных полнометражных работ.
Но рев моторов, смешанный с мелодиями прекрасно подобранного саундтрека, когда-то затихнет, и все уйдет в прошлое, как и золотое время клуба «Вандалов». И «Байкеры» не дают четкого ответа, что лучше: продолжать ехать по инерции, оставаясь в седле несмотря ни на что, окончательно уйти или, как Таракан, оставить в себе лишь часть того, кем ты был. Кажется, что этот вопрос может задать себе не только мужчина за сорок, сидящий в гараже в испачканной маслом одежде и с бутылкой пива в руке, но и любой зритель.