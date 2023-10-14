Одержимый футболом, педантичный, почти идеальный. Вышла документалка про Дэвида Бекхэма

На платформе Netflix вышел документальный мини-сериал Фишера Стивенса «Бекхэм» о Дэвиде Бекхэме — знаменитом футболисте «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии, а сейчас совладельце клуба, где играет Лионель Месси, — «Интер Майами». Рассказываем о проекте и стоит ли его смотреть.

Сюжет документального сериала «Бекхэм»

Начало сериала сразу задает тон: Бекхэм на собственной пасеке собирает мед. Классический ход для художественных проектов, когда главный герой пережил много сложных событий и вот наконец решил отойти от дел. Документалка еще толком не началась, но уже понятно, что зрителям покажут красивую сказку о взлетах и падениях.

Это считывалось еще на этапе трейлера. Но документальные фильмы различаются в степени откровенности, а подобный художественный подход говорит о том, что аудитории покажут не столько прозрачную, сколько удобную версию событий. Не то чтобы это плохо. Каждый имеет право рассказать свое видение истории, тем более после десятилетий не всегда приятных публикаций о себе в СМИ.

Бекхэм превратил в бренд всю свою жизнь. Благодаря ему футболисты стали не менее популярны, чем поп- и рок-звезды, а за браком Бекхэма с бывшей участницей группы Spice Girls следят почти как за британской королевской семьей.

Создатели документального сериала «Бекхэм»

Создатель документального сериала «Бекхэм» Фишер Стивенс известен по роли Хьюго в «Наследниках». Среди его режиссерских работ — видео для группы Bon Jovi, документалка о Кэрри Фишер и проект о влиянии климатических изменений на нашу планету с Леонардо Ди Каприо. А еще Стивенс был одним из продюсеров оскароносного документального фильма «Бухта» о ежегодной охоте на дельфинов.

Продюсировал «Бекхэма» Джон Батсек, который специализируется на документальных фильмах о спортсменах.

В мини-сериале о Бекхэме приняли участие его семья и коллеги. Из близких в проекте появились родители футболиста Дэвид Эдвард Алан Бекхэм и Сандра Джоржина Уэст, жена Дэвида Виктория и их дети Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид и Харпер Севен.

В сериале появились также звезды футбольного мира: из «Манчестер Юнайтед» — Эрик Кантона, Пол Скоулз и Алекс Фергюсон, из «Реала» — Луиш Фигу, Роналдо и Флорентино Перес.

В проекте показали даже главного редактора американского издания журнала Vogue Анну Винтур и папарацци, в прошлом следивших за каждым шагом футболиста.

Смотреть или не смотреть документальный сериал «Бекхэм»

Сериал рассчитан на максимально широкую аудиторию. Не каждый разбирается в футболе, но все понимают, что гол с середины поля — это триумф, а ссылка тренером в запас — провал. «Бекхэм» — сериал, который рассказывает об уникальном опыте человека предельно доступно.

Не всегда в планах проекта копать достаточно глубоко, зато у зрителей есть возможность оценить любовь Бекхэма к сборке ЛЕГО, приготовлению кофе и еды. Ну и заметить его впечатляющую педантичность: вся одежда в шкафу футболиста разложена по цветам и определенным углам, а заранее подготовленный аутфит на ближайшую неделю висит неподалеку на напольной вешалке.

В Сети широко разошелся момент, когда Дэвид просит жену не врать о своем происхождении. Бывшая вокалистка Spice Girls говорила в интервью для документального фильма, что она из рабочего класса. В этот момент в комнату заглянул Дэвид и спросил: «На какой машине твой отец отвозил тебя в школу?» Виктория сначала пыталась уйти от ответа, а затем ответила, что в тот период у ее отца был Rolls-Royce.

В сериале вспоминается ситуация с бутсой — сэр Алекс Фергюсон разбил ей бровь Бекхэма (мало кто об этом не знает, хотя философия футболиста: что произошло в раздевалке, остается в раздевалке), сюжет давит на детские травмы Бекхэма, рассказывает о влиянии строгого, вечно недовольного отца и поддержке матери.

Все карьерные неудачи Бекхэма в проекте списывают на проблемы футболиста в семье. Он проиграл, потому что дома что-то не клеилось, а победил, потому что Виктория с детьми пришла на матч его поддержать. Слегка упрощенно, но в целом подобный ход нужен, чтобы показать: Бекхэм не только поп-икона, но и обычный человек.

Сделать блестящую карьеру футболисту помогла одержимость: «Я любил эту игру больше, чем кто-либо», — считает Бекхэм. Его брак в сериале тоже представлен уникальным. Образцовым, почти идеальным, и даже история про измену футболиста в проекте преподнесена как испытание, которое хорошие семьи только укрепляет.

Впрочем, в «Бекхэме» отлично исследована тема личностных изменений под влиянием славы, важность дисциплины для достижения нужного результата, разрушительное влияние массового осуждения и проблема нехватки адреналина, с которой футболисты неизбежно сталкиваются после завершения карьеры.

В сумме попытку освежить бренд можно назвать более чем удачной. Ловушку шаблонности повествования (у многих проектов о пути к успеху схожая структура) скрашивает манера съемки. Несмотря на то, что «Бекхэм» идет более четырех часов, проект не выглядит затянутым. Получилась гармоничная история, которую будет интересно увидеть как поклонникам футболиста, так и тем, кто ранее не интересовался его судьбой.

Где посмотреть документальный сериал «Бекхэм»

Все эпизоды документального сериала «Бекхэм» были опубликованы на платформе Netflix, которая на данный момент недоступна с российских ip-адресов.