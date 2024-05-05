Капитан «Титаника» и король Теоден из «Властелина колец»: 10 лучших ролей Бернарда Хилла

Читайте нас в

Бернард Хилл, известный своими ролями в «Титанике» и «Властелине колец», умер в возрасте 79 лет. Вспоминаем 10 лучших проектов с участием актера.

Эдвард Джон Смит, «Титаник»

В эпическом фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона Бернард Хилл исполнил роль морского офицера Эдварда Джона Смита. Он был первым и единственным капитаном «Титаника».

В 2022 году, в честь 25-летия фильма, Бернард Хилл говорил, что на момент съемок не думал, что проект обретет культовый статус. О знаменитой требовательности Джеймса Кэмерона актер рассуждал так:

«Если работаешь на пределе своих возможностей, как это ежедневно делает Джеймс Кэмерон, то, к чему бы это ни привело, все в порядке. Но он терпеть не может, когда человек по-настоящему не реализовывает весь свой потенциал».

Фото Кадр из фильма «Титаник»

Теоден, «Властелин колец»

В знаменитой трилогии Питера Джексона Бернард Хилл сыграл семнадцатого короля Рохана по имени Теоден. Он был воплощением героического идеала мужества перед лицом неминуемого поражения. Персонажи подобного рода были распространены в древнеанглийской литературе и очень ценились Толкином.

Бернард Хилл очень преданно относился к экранизациям Джексона, и, когда в 2022 году на основе творческого наследия Толкина вышел сериал Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти», актер его раскритиковал.

«Это проект, созданный ради денег, и мне неинтересно смотреть его или участвовать в нем», — заключил Хилл.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Филос, «Царь скорпионов»

В приключенческом боевике 2002 года Бернард Хилл воплотил образ Филоса, который использует взрывчатый порошок, чтобы разрушить дворец тираничного царя Мемнона.

Проект Чака Рассела стал одновременно и приквелом, и спин-оффом франшизы «Мумия», которая положила начало серии популярных фильмов с Дуэйном Джонсоном.

Фото Кадр из фильма «Царь скорпионов»

Дэвид Готорн, «Призрак и Тьма»

В оскароносном триллере Стивена Хопкинса с Майклом Дугласом Бернард Хилл исполнил роль Дэвида Готорна, главного врача местного госпиталя.

По сюжету строительство моста в Африке задерживается из-за постоянных нападений на людей кровожадных львов. Их сила настолько неумолима, что в племени масаи их нарекли демонами — Призраком и Тьмой.

Фото Кадр из фильма «Призрак и Тьма»

Эдвард Кольт, «Уимблдон»

В фильме 2004 года с Полом Беттани и Кирстен Данст Бернард Хилл сыграл Эдварда Кольта, отца сдающего позиции английского теннисиста Питера Кольта (Беттани).

Картина рассказывает об Уимблдонском турнире, участие в котором возвращает главному герою веру в себя.

Фото Кадр из фильма «Уимблдон»

Артур, «Золотые годы»

В криминальной комедии 2016 года Бернард Хилл сыграл пенсионера по имени Артур, которому однажды совершенно случайно удалось ограбить инкассаторскую машину.

К большому удивлению главного героя, наказания за это преступление не последовало, поэтому он вместе с супругой Мартой решил совершить еще одно ограбление. Позже к криминальному дуэту Артура и Марты приобщились их друзья-пенсионеры.

Фото Кадр из фильма «Золотые годы»

Эссер, «Франклин»

Действие научно-фантастического нуар-триллера с Евой Грин разворачивается в Великобритании будущего, однако в проекте показаны две временные линии, одна из которых отражает наши дни (относительно, премьера картины прошла в 2008 году).

В дебютной картине Джеральда Макморроу Бернарду Хиллу досталась роль Эссера, пожилого сломленного человека, скитающегося по улицам Лондона в поисках своего пропавшего сына Дэвида.

Фото Кадр из фильма «Франклин»

Фил Парсонс, «Готика»

В триллере Матье Кассовица с Холли Берри, Пенелопой Крус и Робертом Дауни-младшим Бернард Хилл сыграл Фила Парсонса — директора клиники для невменяемых преступников, в которой происходят необъяснимые события.

На производство фильма было затрачено $ 40 миллионов, а мировые сборы «Готики» превысили $ 141 миллион.

Фото Кадр из фильма «Готика»

Джон Джо, «Ребята из графства Клэр»

Комедийно-драматический фильм Джона Ирвина 2003 года рассказывает об ирландском фестивале традиционной музыки, на который съезжаются музыканты со всей страны.

В этом проекте Бернард Хилл сыграл музыканта Джона Джо. Главный герой вместе со своим кейли-бэндом стремится в очередной раз взять первое место, обойдя всех соперников.

Фото Кадр из фильма «Ребята из графства Клэр»

Дэвид Ливингстон, «Лунные горы»

В картине, основанной на биографическом романе У. Харрисона «Бертон и Спик», Бернард Хилл исполнил роль Дэвида Ливингстона — шотландского миссионера, конгрегационалиста и исследователя Африки.

«Лунные горы» рассказывают о реальном путешествии по Африке, которое было организовано для поиска истоков Нила.