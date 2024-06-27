В каком порядке смотреть все фильмы и сериалы о Бэтмене

Бэтмен (он же Брюс Уэйн) регулярно возглавляет топы самых известных супергероев наряду с Человеком-пауком и Суперменом. Человеку в маске летучей мыши посвящено множество фильмов и сериалов. Рассказали, в каком порядке выходили на экраны все экранизации комиксов о Бэтмене, и собрали внутреннюю хронологию этих проектов.

В каком порядке фильмы и сериалы о Бэтмене выходили на экраны

Сериал «Бэтмен» (1943)

Спустя всего четыре года после дебюта Брюса Уэйна в комиксах увидел свет 15-серийный проект. По сюжету супергерой, примеривший на себя образ летучей мыши, пытается очистить улицы Готэма от представителей японской мафии.

Фото Кадр из сериала «Бэтмен»

«Бэтмен», снятый в разгар Второй мировой войны, наполнен антияпонскими настроениями и даже расистскими замечаниями. Тем не менее проект стал коммерчески успешен и получил продолжение через шесть лет.

Интересный факт: в 1980-е сериал был перевыпущен в отредактированном формате. Из проекта исчезла антияпонская пропаганда, которая уже не отражала взгляд современников.

Сериал «Бэтмен и Робин» (1949)

Продолжение проекта 1943 года, в центре сюжета которого вновь оказываются Бэтмен и его юный помощник Робин. В сериале на смену японским шпионам пришел загадочный злодей, владеющий устройством, которое управляет любыми механизмами на расстоянии.

Фото Кадр из «Бэтмен и Робин»

Телесериал «Бэтмен» с Адамом Уэстом (1966-1968) и полнометражный одноименный фильм 1966 года

Почти через десять лет вышел ставший классикой теледебют героя в исполнении актера Адама Уэста. При взгляде из современности сериал больше напоминает неуклюжую пародию, чем серьезный и значимый проект. Но даже при этом приключения Бэтмена и Робина из 60-х заслужили почетное место в истории культуры. Отсылки к нему можно найти в проектах, не связанных с Брюсом Уэйном и далеких от супергероики в целом.

Фото Кадр из сериала «Бэтмен»

По сюжету герои противостоят уже классическим злодеям из мира Бэтмена. Так что в повествовании нашлось место и Пингвину, и Женщине-кошке, и Джокеру.

На волне популярности первого сезона сериала также вышел полнометражный фильм, роли в котором исполнили те же самые актеры, что и в телешоу.

Фильм «Бэтмен» (1989)

Новый выход Бэтмена на широкие экраны случился в конце 80-х, когда за постановку приключений Брюса Уэйна взялся любитель мрачных историй Тим Бертон. Главную роль исполнил Майкл Китон, а компанию ему составили Джек Николсон, Ким Бейсингер, Роберт Вул, Джек Пэланс и Билли Ди Уильямс. Основным злодеем ленты выступил главный враг Бэтмена — Джокер.

Фото Кадр из «Бэтмен»

Фильм «Бэтмен возвращается» (1992)

Сиквел ленты 1989 года, в котором роль супергероя снова воплотил Майкл Китон, а в режиссерском кресле по-прежнему восседал Тим Бертон. На этот раз Брюс Уэйн противостоит другому своему заклятому врагу — преступному боссу Освальду Кобллпоту по прозвищу Пингвин (роль исполнил Дэнни Де Вито). Кроме борьбы с преступниками, Бэтмен успевает параллельно завести роман с Женщиной-кошкой, роль которой отошла Мишель Пфайффер.

Фото Кадр из «Бэтмен возвращается»

Фильм «Бэтмен навсегда» (1995)

Третья часть тетралогии 90-х. На место Майкла Китона пришел актер Вэл Килмер, а Джоэль Шумахер заменил режиссера Бертона (последний стал продюсером ленты). Со сменой постановщика поменялся и настрой истории. Вместо мрачного Готэма Шумахер показывает яркий, даже сумасшедший мир.

Фото Кадр из «Бэтмен навсегда»

Фильм «Бэтмен и Робин» (1997)

Предыдущая лента Джоэля Шумахера о рыцаре Готэма была очень неоднозначно принята критиками и зрителями, но фильм 1997 года задал новый уровень. Только вот «Бэтмен и Робин» не поднял планку, а опустил ее невероятно низко.

Фото Кадр из «Бэтмен и Робин»

Роль готэмского борца с преступностью на этот раз исполнил Джордж Клуни, чей образ больше запомнился такой нелепой деталью, как соски на супергеройском костюме. Лента получила 11 номинаций на «Золотую малину» и не раз попадала в списки худших фильмов в истории.

Фильм «Бэтмен: Начало» (2005)

В начале двухтысячных Кристофер Нолан решил снять свою версию истории про Бэтмена. В противовес кричащему и игрушечному «Бэтмену и Робину» лента «Бэтмен: Начало» выглядит очень реалистично. Фильм рассказывает историю становления Брюса Уэйна и его прихода к борьбе с преступностью.

Фото Кадр из «Бэтмен: Начало»

Образ Бэтмена достался Кристиану Бейлу, роли антагонистов исполнили Лиам Нисон и Киллиан Мерфи, а дворецкого Альфреда сыграл Майкл Кейн. Злодеи в работе Кристофера Нолана не выглядят как сумасшедшие фрики: у них есть свои цели и мотивы. А сам Готэм окончательно принял образ хоть и мрачного, но вполне обычного современного мегаполиса.

Фильм «Темный рыцарь» (2008)

Но вся реалистичность «Бэтмена: Начало» померкла на фоне следующей картины трилогии Кристофера Нолана — уже ставшего легендой «Темного рыцаря». Фильм 2008 года еще больше приземляет историю.

Фото Кадр из «Темный рыцарь»

Главным антагонистом ленты выступает заклятый враг Бэтмена — Джокер. Но на этот раз это не какой-то типичный злой клоун. Хит Лэджер воплотил на экране образ хитрого и расчетливого преступника с психопатическими чертами. Актер получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за свои старания. Увы, посмертно. Эти награды сделали «Темного рыцаря» первым в истории супергеройским фильмом, удостоенным этих премий.

Лента Нолана получила признание и у обычного зрителя. На момент выхода фильм стал одним из самых кассовых релизов в истории. «Темный рыцарь» задал новую планку для супергеройского кино, а в 2020 году был включен в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

Фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)

Завершающая часть мрачной трилогии Нолана. Фильм 2012 года хоть и не смог достичь высот своего предшественника, но прекрасно закончил историю очередного прочтения образа Брюса Уэйна.

Фото Кадр из «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Лента прекрасно показала себя в прокате и так же, как и вторая часть трилогии, преодолела рубеж сборов в миллиард долларов.

Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

В 2013 году запустилась «Расширенная вселенная DC», и спустя три года пришло время для очередной адаптации истории о супергерое в маске.

Бэтмен Бена Аффлека появился во втором фильме «Расширенной вселенной DC». Лента Зака Снайдера рассказывает историю противостояния двух героев — уже упомянутого Брюса Уэйна и Супермена. Кроме них в фильме появляются Чудо-женщина, а злодеями выступают Лекс Лютор и существо под названием Думсдей. Нашлось в фильме место и для камео будущих членов «Лиги справедливости» — Флэша, Киборга и Аквамена.

Фото Кадр из «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Фильм «Отряд Самоубийц» (2016)

Если в предыдущих фильмах DC в центре сюжета находились преимущественно герои, то фильм Дэвида Эйра берет за основу историю злодейской команды, которой дали шанс искупить вину за былые проступки. Все это сомнительное предприятие разворачивается под контролем агента разведки Аманды Уоллер, а в состав самой команды входят Харли Квинн, Дэдшот, Капитан-бумеранг, Убийца Крок, Эль Дьябло и Катана.

Бэтмен в исполнении Бена Аффлека появился в качестве камео. Кроме него в фильме появилась новая версия Джокера в противоречивом исполнении Джареда Лето.

«Лига справедливости» (2017/2021)

«Лига справедливости» — проект со сложной судьбой. Он пережил смену режиссера и увидел свет в двух вариантах — театральном в 2017 году (доснятом и перемонтированном Джоссом Уидоном) и ленты 2021 года, представляющей из себя оригинальное видение изначального режиссера Зака Снайдера.

По сюжету Земле угрожает страшная угроза из космоса. Чтобы справиться с вторжением, величайшие герои Земли объединяются в ту самую Лигу справедливости. Бэтмен, Чудо-женщина, Супермен, Аквамен, Киборг и Флэш встают на защиту родной планеты от ужасающих захватчиков.

Фильм «Джокер» (2019)

Удивительно, но это... очередная адаптация мира Бэтмена. Совсем еще юный Брюс Уэйн появился в фильме Тодда Филлипса «Джокер», вышедшем в 2019 году.

Фото Кадр из фильма «Джокер»

Бэтмен (2022)

А в 2022 году вышел полноценный фильм о взрослом Бэтмене от режиссера Мэтта Ривза. Хотя лента формально выпущена DC, она не относится к их вселенной. Как и «Джокер» 2019 года Тодда Филлипса, фильм существует в рамках отдельной линейки «Иные миры».

Фото Кадр из «Бэтмен»

Это первый фильм из трилогии. Следующие два фильма должны выйти в ближайшие годы. В ленте 2022 года роль Брюса Уэйна исполнил Роберт Паттинсон, Загадочника — Пол Дано, а образ воровки Селины Кайл (известной под псевдонимом Женщина-кошка) достался Зои Кравиц.

«Флэш» (2023)

Еще одно кино, попавшее в пучины производственного ада. Из-за этого релиз сильно задержался: фильм выпустили в рамках «расширенной вселенной DC» уже после объявления о перезапуске франшизы. Самый быстрый человек на Земле Барри Аллен (известный под псевдонимом Флэш) обнаруживает, что его способности позволяют путешествовать во времени. Несмотря на предупреждение от Бэтмена, парень все-таки решает отправиться в прошлое и исправить некоторые из ошибок. Все это приводит к временному парадоксу и путешествиям героя по мирам мультивселенной.

Хронология всех фильмов про Бэтмена

Все фильмы о Бэтмене нельзя соединить в одну хронологию: по сути, существует шесть вселенных о супергерое в костюме летучей мыши. Перечисленные перезапуски никак не связаны между собой. Каждая из условных эпох является самостоятельным произведением, так что просмотр «Темного рыцаря» Нолана может потребовать от вас знания «Бэтмена: Начало» того же режиссера, но не потребует знакомства с лентами Тима Бертона из 90-х.

Если вы хотите проследить эволюцию образа Бэтмена в кино, то смотреть фильмы можно по году выпуска. Но большинство зрителей предпочитает смотреть каждый из циклов по отдельности. Выбирайте любой перезапуск и смотрите фильмы по внутренней хронологии конкретно этой вселенной.

Бэтмен 1940-х

сериал «Бэтмен» (1943);

фильм «Бэтмен и Робин» (1949).

Бэтмен 1960-х

телесериал «Бэтмен» (1966-1968);

фильм «Бэтмен» (1966).

Серия Тима Бертона и Джоэля Шумахера

фильм «Бэтмен» (1989);

фильм «Бэтмен возвращается» (1992);

фильм «Бэтмен навсегда» (1995);

фильм «Бэтмен и Робин» (1997).

Трилогия Кристофера Нолана

фильм «Бэтмен: Начало» (2005);

фильм «Темный рыцарь» (2008);

фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).

Фото Кадр из «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Бэтмен от DC

фильм «Человек из стали» (2013).

Хоть в этом фильме Брюс Уэйн и не фигурирует, посмотреть его стоит. События этой ленты происходят в том же мире, что и в картине «Бэтмен против Супермена», и напрямую влияют на решения супергероя в фильме 2016 года;

фильм «Бэтмен против Супермена: На заре Справедливости» (2016);

фильм «Отряд самоубийц» (2016);

фильм «Лига Справедливости» (2017);

фильм «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021);

фильм «Флэш» (2023).

Серия «Альтернативные миры»