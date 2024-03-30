История Дарьи Урсуляк: от филфака до «ГДР»

В 2024 году вышли две громкие премьеры с Урсуляк — «ГДР» и «Конец славы».

Дарья Урсуляк

Дата рождения: 2 апреля 1989 года

Место рождения: Москва

Рост: 163 см. Вес: 50 кг

Детство и юность Дарьи Урсуляк

Дарья Урсуляк родилась в Москве в актерской семье. Ее отец — известный режиссер Сергей Урсуляк, а мать — народная артистка России Лика Нифонтова. Также у нее есть сводная сестра Александра, дочь Сергея от первого брака.

Все детство Даша провела на репетициях, съемках и спектаклях с родителями. С раннего возраста девочку приглашали на эпизодические роли в театре и кино. Так, в 9-летнем возрасте Урсуляк снялась в драме своего отца «Сочинение ко Дню Победы».

При этом Дарья не планировала связать жизнь с актерской деятельностью, поэтому после окончания школы поступила на филологический факультет Российского гуманитарного университета. Девушка планировала стать журналистом. Однако на четвертом курсе поняла, что все-таки хочет пойти по стопам родителей.

В 2010-м Урсуляк поступила в театральный институт имени Бориса Щукина. Яркую студентку сразу же начали приглашать в спектакли, она была задействована в постановках театра имени Евгения Вахтангова. Здесь Дарья играла Машу в «Окаемовых днях». Также в «Сатириконе» у нее были небольшие роли в спектаклях «Однорукий из Спокана» и «Человек из ресторана».

Дарья Урсуляк. Фото Кадр из фильма «ГДР»

Актерская карьера Дарьи Урсуляк

Дарья Урсуляк несколько лет играла сразу в нескольких театрах: театре имени Евгения Вахтангова, Театре Наций и «Сатириконе». Актриса была задействована в следующих постановках: «Ромео и Джульетта», Game over и «Чайка». Сейчас она редко выходит на театральную сцену.

Молодая актриса со студенчества начала сниматься в кино. Правда, сперва это были эпизодические или второго плана роли. Одной из таких работ стал сериал «Безопасность» (2014) по книгам российского писателя Андрея Кивинова, психологическая драма «Грешник» (2014) и детектив «Неслучайная встреча» (2014). На ее счету роль в драматическом фильме «Чудотворец» (2014), где артистка снималась с Федором Бондарчуком и Филиппом Янковским.

Первая главная роль Дарьи была для картины ее отца «Тихий Дон» (2015). В телесериале Урсуляк предстала в образе Натальи Коршуновой, жены главного героя Григория Мелехова. Причем роль досталась ей совершенно случайно: актриса, которая должна была сыграть, не пришла на съемки. Дарья снималась в соседнем павильоне, и Сергей Урсуляк решил спасти съемочный процесс, попросив дочь сыграть в его ленте.

В 2016-м состоялась премьера мелодрамы «Сдается дом со всеми неудобствами» с Урсуляк. Фильм был представлен в программе Московского кинофестиваля, «Золотого феникса», а также закрывал 27-й фестиваль «Кинотавр».

Также на счету Дарьи роли в таких лентах, как «Гурзуф» (2018), «Формула мести» (2019), «Подольские курсанты» (2020), «Солдатик» (2020), «Закрытый сезон» (2020). Многим зрителям актриса запомнилась по роли дочери русского царя Бориса Годунова в историческом сериале «Годунов» (2019).

Одна из ярких работ в творческой биографии Урсуляк — телесериал «Дылды», который выходил на СТС. Главную роль сыграл Павел Деревянко. Картина рассказывает о волейбольном тренере, который пытается восстановить свою репутацию. Сценаристы признаются, что образ главного персонажа частично списали с Николая Карполя. Специалист ранее возглавлял женские сборные СССР, СНГ, России и Белоруссии, много лет тренировал и был президентом клуба «Уралочка» из Екатеринбурга.

В 2020-м Дарья снялась в мини-сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в «лихие 90-е». В 2021 году на Первом канале состоялась премьера криминально-драматического сериала «Ваша честь». В фильме главные роли сыграли Олег Меньшиков и Алексей Серебряков, а Урсуляк предстала в роли второго плана — юриста Дины Минаевой.

Зимой 2024 года вышел сериал о борьбе за влияние в Восточной Германии «ГДР», где Урсуляк досталась одна из главных ролей. Вместе с ней в фильме сыграли Александр Горбатов, Линда Лапиньш, Александр Голубев, Евгений Харитонов и Виталий Коваленко. Чтобы достоверно передать образ своей героини, актриса изучала хронику 1989 года.

«Я считаю, что моя героиня наделена всеми архетипными чертами, которые должны быть у жены главного героя. Я читала, смотрела хронику и телевизионные программы 80-х, вдохновлялась обликом телеведущих. Еще я пересмотрела фильмы «Жизнь других» и «Германия 83». В проекте мне было интересно визуально передать ощущение того времени: как советская женщина могла себя вести, как выглядеть, какими чертами ее можно было наделить. Человеческое для меня было интереснее, чем идеологическое», — цитирует Урсуляк «Газета.Ru».

В 2024-м вышел фильм «Конец славы» с Павлом Деревянко, Сергеем Чирковым и Дарьей Урсуляк. Также в комедии сыграл нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

Дарья Урсуляк. Фото Кадр из сериала «Дылды-2»

Личная жизнь Дарьи Урсуляк

Дарья Урсуляк дважды была замужем. Ее первым супругом был актер Константин Белошапка, известный по ролям в таких картинах, как «Отель Элеон» (2017), «Гранд» (2018), «Постучись в мою дверь в Москве» (2024). Пара познакомилась в 2011-м, а сыграла свадьбу спустя четыре года. В 2016-м в семье родилась дочь Ульяна. Актеры развелись в 2021 году, бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения ради общего ребенка. Причины разлада Дарья и Константин в СМИ не называли.

В 2023 году звезда «Тихого Дона» сделала заявление, что вышла замуж за режиссера и художественного руководителя театра имени Владимира Маяковского Егора Перегудова. У мужчины есть двое детей от предыдущих отношений.

Дарья Урсуляк. Фото Кадр из фильма «Закрытый сезон».

Дарья Урсуляк сейчас

Сейчас в производстве значатся сразу несколько фильмов с участием Дарьи Урсуляк. Например, драма «Ялта», где милиционеры из местного горотдела расследуют преступление, которое было совершено в самый разгар курортного сезона летом 1971-го.

Также Урсуляк появится в фильме Юрия Мороза «Я дождусь». В кинокартине рассказывается о судьбах жителей маленькой деревни в 60-е.

В главной роли актриса предстанет в мелодраме «Неукротимая Неупокоева». Ее персонаж — успешная и уверенная в себе женщина. Однажды она решает сама сделать предложение своему начальнику — известному адвокату Роману. Однако она теряет и его, и свою работу.

Роль второго плана ей досталась в драме «Загляни ему в голову». Это история о психиатре, который легко вживается в роль преступника, помогая выйти на его след.

10 лучших фильмов и сериалов по версии «Кинопоиска»

— «Тихий Дон» (2015)

— «Солдатик» (2018)

— «Годунов» (2018)

— «Мосгаз. Формула мести» (2019)

— «Дылды» (2019 — 2022)

— «Подольские курсанты» (2020)

— «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020)

— «Ваша честь» (2021)

— «Знахарь 2» (2021)

— «Художник» (2021)