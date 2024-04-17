Биография Эммы Стоун: от школьного театра до «Оскара»

Голливудская звезда Эмма Стоун воспитывает трехлетнюю дочь.

Эмма Стоун (Эмили Джин Стоун)

Дата рождения: 6 ноября 1988 года

Место рождения: Скотсдейл (США).

Рост: 168 см. Вес: 50 кг.

Детство и юность Эммы Стоун

Эмма Стоун родилась 6 ноября 1988 года в Скотсдейле, штат Аризона (США). Ее отец Джефф Стоун работал дирижером, а мать Кристина Йегер занималась домашним хозяйством. У Эммы есть младший брат Спенсер, сейчас он успешный каскадер в Голливуде.

В детстве будущая актриса сменила несколько школ, прежде чем перейти на домашнее обучение. Эмма занималась в театральном кружке. Именно тогда девушка и поняла, что хочет стать актрисой. Чтобы реализовать мечту, мама отвела дочку в студию Valley Youth Theatre. Будучи 11-летней школьницей, Стоун была задействована в 16 спектаклях молодежного театра.

В 15 лет девушка сделала презентацию в PowerPoint под названием «Проект «Голливуд», благодаря которой убедила родителей позволить ей уйти из школы и сосредоточиться на актерской карьере. Из блондинки она перекрасилась в брюнетку, а после — в рыжий. Также изменила свое имя на Эмма Стоун, так как Эмили Стоун уже числилась в Гильдии киноактеров США

В 2004-м Стоун стала участницей короткого метра «Новая семья Партридж». После снялась в эпизодических ролях в сериалах «Медиум» (2005), «Всe тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (2005), «Малкольм в центре внимания» (2006).

Эмма Стоун. Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные», Global Look Press

Актерская карьера Эммы Стоун

Первым большим проектом Эммы Стоун стала комедия «SuperПерцы» (2007). Несмотря на то что ей досталась второстепенная роль, на рыжеволосую красавицу стали обращать внимание режиссеры. Благодаря этому проекту актриса снялась в фильмах «Голый барабанщик» (2008), «Мальчикам это нравится» (2008), «Призраки бывших подружек» (2009), «Бумажный человек» (2009), «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009).

В 2010-м Стоун впервые досталась главная роль: Уилл Глак утвердил ее в свою комедию «Отличница легкого поведения». За образ Олив Пендергаст молодую актрису номинировали на премию «Золотой глобус». После она приняла участие в таких успешных проектах, как «Секс по дружбе» (2011), «Прислуга» (2011).

Но всемирную известность Эмма Стоун получила после выхода фильма «Новый Человек-паук» (2012), где сыграла девушку супергероя. А через два года вышла вторая часть комикса «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».

Также в ее фильмографии есть такие кассовые проекты, как «Охотники на гангстеров» (2013), «Эта дурацкая любовь» (2011), «Магия лунного света» (2014) и «Иррациональный человек» (2015).

Эмма Стоун. Фото Кадр из фильма «Ла-Ла Лэнд»

В 2014 году состоялась премьера трагикомедии «Бердмэн» об актере, который пытается вернуть себе былую славу. Стоун, сыгравшая в этой картине, впервые в карьере была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана», но победа досталась Патрише Аркетт за фильм «Отрочество». Однако через два года Эмма забрала свою статуэтку за роль в романтическом мюзикле «Ла-Ла Ленд» (2016).В 2017 году Стоун появилась в спортивной драме «Битва полов». Фильм повествует о событиях знаменитого теннисного матча 1973-го: соперничестве между Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг.

Высокие оценки критиков получила работа американской актрисы в фильме «Фаворитка» (2018). Звезда «Ла-Ла Ленда» вновь была включена в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».

В комедии «Круэлла» (2021) молодая актриса предстала в образе злодейки Круэллы Де Виль. Фильм получил высокие оценки критиков, однако кассовые сборы были малы.

Удачным оказался для Эммы Стоун и 2024 год. Девушка получила свой второй «Оскар» за роль в научно-фантастическом фильме «Бедные-несчастные» (2023). Кинолента рассказывает историю о сумасшедшем хирурге Годвине, который выловил из реки тело молодой беременной женщины. Ученый решает пересадить ей мозг ее же нерожденного ребенка. Жизнь девушки по имени Белла, которую и сыграла Стоун, представлена в центре сюжета.

Эмма Стоун с мужем. Фото Global Look Press

Личная жизнь Эммы Стоун

В 2008-м звезда «Ла-Ла Ленда» встречалась с Тедди Гейджером, с которым снималась в комедии «Голый барабанщик». Пара была вместе два года. Затем у Стоун на съемочной площадке драмы «Бумажный человек» была интрижка с братом Маколея Калкина, Кираном. Но их отношения продлились недолго: во время работы над «Новым Человеком-пауком» у Эммы завязались отношения с Эндрю Гарфилдом. Пара даже успела съехаться и обручиться, но в 2016-м году актеры расстались.

В 2020-м Эмма Стоун вышла замуж за сценариста Дэйва МакКери, с которым встречалась несколько лет. Через год в семье родилась девочка, которой дали имя Луиза Джин в честь бабушки актрисы. Голливудская звезда души не чает в первенце и даже посвятила ей речь на вручении премии «Оскар» в 2024 году.

«И самое главное: благодарю мою доченьку, которой через три дня исполнится три года, она раскрасила нашу жизнь в яркие цвета. Я люблю тебя больше, чем все небо, моя девочка, спасибо тебе огромное!» — сказала Стоун.

Эмма Стоун. Фото Global Look Press

Эмма Стоун сейчас

В 2024-м году ожидается премьера фильма «Виды доброты» с участием Эммы Стоун. Также в криминальной драме сыграли Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли.

В марте этого года начались съемки художественного фильма Ари Астера «Эддингтон». В вестерне звездный актерский состав: помимо Эммы Стоун, в проекте участвуют Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Кэндис Берген.

Греческий режиссер Йоргос Лантимос, который снял «Бедные-несчастные», снова пригласил американскую актрису в свой проект. Правда, название его держится в секрете. Известно, что съемки прошли в Греции.

Также в производстве находится диснеевский фильм «Круэлла 2». В прокат проект выйдет в 2026 году.

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