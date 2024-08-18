«Битлджус Битлджус»: что известно о сиквеле фэнтези-комедии Тима Бертона

6 сентября в мировой прокат выйдет лента «Битлджус Битлджус». Но до этого — уже 28 августа — она откроет 81-й Венецианский кинофестиваль. Рассказываем, что известно о продолжении фэнтези-комедии Тима Бертона о призраке-биоэкзорцисте по имени Битлджус, премьера которой состоялась в далеком 1988 году.

Что происходило в фильме «Битлджус»

Оригинальный «Битлджус» вышел на экраны 36 лет назад. Центральными персонажами картины выступили Адам (Алек Болдуин) и Барбара (Джина Дэвис): по сюжету супруги попадают в аварию и становятся призраками, которым предстоит больше сотни лет провести в стенах собственного дома.

Фото Кадр из фильма «Битлджус»

Тем временем в их жилище уже въезжает семейство Дитц: бывший застройщик Чарльз (Джеффри Джонс), его новая жена, скульптор Делия (Кэтрин О'Хара), и его дочь от первого брака Лидия (Вайнона Райдер).

Фото Кадр из фильма «Битлджус»

Чтобы выгнать новых жильцов из своего дома, Адам и Барбара нанимают биоэкзорциста по имени Битлджус (Майкл Китон), который должен напугать Дитцев.

Однако выясняется, что Лидия способна видеть призраков — и девушка даже заводит дружбу с погибшей парой. Только вот Битлджус продолжает преследовать свои собственные цели.

О чем будет сиквел «Битлджус Битлджус»

В продолжении Битлджус, конечно же, снова окажется в мире людей. На сей раз его выпустит Астрид — дочь Лидии.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Известно, что семейство Дитц вновь соберется вместе после внезапной семейной трагедии. На чердаке старого дома Астрид найдет загадочный макет города, который и окажется порталом в загробный мир.

Создатели фильма «Битлджус Битлджус»

В режиссерское кресло новинки вернулся Тим Бертон, который снял первого «Битлджуса» в 1988 году. С тех пор постановщик обзавелся двумя номинациями на «Оскар» в анимационной категории («Труп невесты», «Франкенвини»), а также почетными наградами Венецианского и Московского кинофестивалей за вклад в мировой кинематограф.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Прежним остался и композитор: над саундтреком к «Битлджусу» и его сиквелу работал Дэнни Элфман — четырехкратный номинант на «Оскар», чью музыку можно услышать в таких фильмах, как «Эдвард руки-ножницы», «Кошмар перед Рождеством», «Миссия невыполнима», «Люди в черном» и многих других.

Оператором «Битлджуса Битлджуса» значится Харис Замбарлукос. Уроженец Кипра снял мюзикл «Мамма MIA!» с Мэрил Стрип, первого «Тора» с Крисом Хемсвортом, а также черно-белую драму «Белфаст», отмеченную престижными кинопремиями, в частности «Оскаром» в категории «Лучший сценарий».

Актерский состав фильма «Битлджус Битлджус»

Поклонники оригинального «Битлджуса» будут рады увидеть на экране знакомые лица. Майкл Китон, который с 1988 году успел заработать два «Золотых глобуса», «Эмми» и номинацию на «Оскар», вернется к образу призрака-биоэкзорциста. Кроме того, Вайнона Райдер вновь сыграет Лидию Дитц, а Кэтрин О'Хара — ее мачеху Делию.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Среди новичков — Дженна Ортега («Уэнсдэй») в роли Астрид и Джастин Теру («Оставленные») в роли ее отца Рори.

Четырехкратный номинант на «Оскар» Уиллем Дефо перевоплотится в стража загробного мира, который отправится на поиски биоэкзорциста, ну а итальянке Монике Беллуччи достался образ Долорес — жены Битлджуса.