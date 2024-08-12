Рекордсмен по рейтингам, но есть нюанс: каким получился фильм «Бордерлендс»

В прокат вышел (скорее всего) новый рекордсмен этого года — фильм «Бордерлендс». Это экранизация серии ролевых шутеров, разработанных студией Gearbox Software. Только вот будет ли картина гордиться рекордами, которых сможет добиться? Рассказываем, каким получился фильм и стоит ли вам его смотреть.

Сюжет фильма «Бордерлендс»

Главный персонаж — наемница Лилит, которую сыграла Кейт Бланшетт. В один день героиня, чья слава бежит впереди нее, получает очень непростой заказ от очень непростого человека. Лилит придется отправиться на родную для себя планету под названием Пандора и отыскать там дочь крупного игрока на галактическом рынке торговли оружием — Атласу.

Фото Кадр из фильма «Бордерлендс»

Немудрено, что наемница не в восторге от таких вводных, но и отказаться она не в состоянии. Когда Лилит добирается до своей цели, понимает, что спасать никого не надо. Крошка Тина, за которой отправилась героиня, прекрасно чувствует себя на просторах пустошей Пандоры. Да и девочка нужна заказчику совсем не из-за теплых отцовских чувств. Оказывается, что девочка — избранная, которая способна открыть древнее хранилище.

Лилит передумывает отдавать Тину отцу. Героиня решает противостоять торговцу оружием Атласу, который любыми способами хочет вернуть девочку, а впоследствии оказывается заинтересован и в самой наемнице.

Каким получился фильм «Бордерлендс»

Если говорить предельно коротко, то лента друга Квентина Тарантино и режиссера хорроров Элая Рота вышла очень плохой. Проект оказывается не нужным совершенно никому. И если в некоторых случаях подобные картины, не сыскав всеобщего успеха, оказываются своего рода бриллиантами для ценителей оригинала, то «Бордерлендс», кажется, разочаровывает абсолютно всех.

Фото Кадр из фильма «Бордерлендс»

Массовый зритель, ждавший от приключений на далекой планете замену «Стражам Галактики», будет жестоко обманут. А фанаты оригинальных кооперативных шутеров Gearbox еще во время появления первой информации об актерах, принявших участие в фильме, окрестили «Бордерлендс» парадом мискаста (плохо подобранных актеров. — Прим. ред.) и плохого вкуса.

И как бы токсично ни звучали некоторые из заявлений поклонников, в них много здравого смысла. «Бордерлендс» действительно выглядит как привет из прошлого, когда видеоигровые экранизации редко выбирались за пределы фильмов категории B. При просмотре в голове будут возникать ассоциации с провальными игровыми адаптациями (вроде работ немца Уве Болла), а не с бодрыми релизами вроде недавнего сериала Fallout.

Фото Кадр из фильма «Бордерлендс»

Уникальной чертой внешнего вида игрового первоисточника Borderlands была особая технология рендеринга изображения, называема селл-шейдингом. Она придавала визуалу игры некую схожесть с рисованным или же комиксным изображением. Конечно, ожидать такого в блокбастере с бюджетом более ста миллионов долларов было бы странно. Но при этом и все остальные особенности первоисточника кажутся исковерканными и переделанными настолько, что довольными останутся только дети, которых каким-то ветром занесло в кинозалы.

Фото Кадр из фильма «Бордерлендс»

Стоит ли смотреть фильм «Бордерлендс»

Лента, скорее всего, станет рекордсменом этого лета. Но есть небольшой нюанс: такими рекордами гордиться не стоит. Свежая адаптация видеоигры получила, пожалуй, самые низкие оценки от критиков и от зрителей среди релизов этого года. Сейчас на Rotten Tomatoes у фильма ни одного положительного отзыва от критиков.

«Бордерлендс» местами может увлечь и даже удивить в меру изобретательными сценами, но все-таки огромное количество недостатков и спорных решений (еще и смешанных с обманом ожиданий фанатов оригинала) не оставляет шансов ленте Элая Рота. Благо длится фильм меньше двух часов.