Биография Брэда Питта: от пения в церковном хоре до секс-символа Голливуда

Питт работал грузчиком, водителем и аниматором, чтобы оплатить актерские курсы.

Брэд Питт (Уильям Брэдли Питт)

Дата рождения: 18 декабря 1963 года.

Место рождения: Шауни (штат Оклахома, США).

Гражданство: США.

Профессия: актер, кинопродюсер.

Начало карьеры: 1987 год.

Семейное положение: в разводе.

Детство и юность Брэда Питта

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в Шауни (штат Оклахома, США). Его отец Уильям Питт был менеджером в компании по грузоперевозкам, а мать Джейн Этта Хиллхаус работала школьной учительницей. У актера есть младшие брат и сестра: Дуг и Джулия. После рождения старшего сына семья переехала в Спрингфилд.

Его родители были религиозными, поэтому семья каждое воскресенье посещала баптистскую церковь, где дети пели в хоре.

В детстве Питт занимался спортом и ходил в музыкальный кружок. После окончания школы поступил в университет Колумбии, где изучал рекламу и журналистику. Но по своей специальности не работал. Брэд мечтал покорить Голливуд, поэтому переехал в Лос-Анджелес, где первое время работал грузчиком, водителем и аниматором.

Брэд Питт. Фото Global Look Press

Актерская карьера Брэда Питта

Брэд Питт много подрабатывал, чтобы оплачивать себе курсы актерского мастерства. Параллельно он ходил на всевозможные кастинги. Сперва его утверждали на незначительные роли: официантов и тусовщиков. В 1987 году ему досталась эпизодическая роль в популярном сериале «Даллас». Он предстал в образе бойфренда дочери главного героя. В 1989-м молодой актер появился в рекламе чипсов Pringles. Ролик транслировали по телевидению.

Главную роль ему пришлось ждать недолго. В 1988-м он снялся в драме «Темная сторона солнца». Питт сыграл молодого человека, который большую часть жизни проводит дома из-за смертельной аллергии на солнце. Затем последовали такие работы, как «Вырезая класс» (1988), «Умереть молодой» (1990), «Тельма и Луиза» (1991), «Джонни-замша» (1991).

В 1992-м вышел полнометражный мультфильм «Параллельный мир». Брэду досталась роль детектива Фрэнка Харриса. Также в картине сыграли Ким Бейсингер и Гэбриэл Бирн.

Мировой успех актеру принесла экранизация романа Энн Райс «Интервью с вампиром» (1994). Затем последовали такие громкие премьеры, как «Семь» (1995), «Легенды осени» (1994), «Семь лет в Тибете» (1997), «Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998), «Быть Джоном Малковичем» (1999).

В 1995 году издание Empire включило Брэда Питта в топ-25 самых сексуальных звезд за всю историю кино. В последующие годы журнал People называл актера «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих» два раза.

Самые известные работы — «Бойцовский клуб» (1999), «Большой куш» (2000) и «Одиннадцать друзей Оушена» (2001). Именно эти картины сделали из него настоящую звезду Голливуда.

В 2000-м Питт стал приглашенной звездой в культовом сериале «Друзья» (8 сезон, 9 серия). Актер сыграл бывшего одноклассника Моники и Рэйчел.

Восторженные отклики критиков получила его работа в фантастической драме «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008). Питт сыграл мужчину, который родился в возрасте 80 лет и с каждым годом начинает молодеть. За эту роль актер был номинирован на премию «Оскар». Также он боролся за победу в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в биографической спортивной драме «Человек, который изменил все» (2011). Картина основана на документальной работе «Moneyball. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире». В ней рассказывается о попытках генерального менеджера бейсбольного клуба собрать конкурентоспособную команду с ограниченным бюджетом.

На счету Брэда Питта большое количество кассовых картин. Среди них «Троя» (2004), «Мистер и миссис Смит» (2005), «12 лет рабства» (2013), «Дэдпул 2» (2018), «К звездам» (2019), «Вавилон» (2022).

В 2019-м на экраны вышел комедийно-драматический фильм «Однажды в Голливуде». Действие происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, некогда кинозвезда и его дублер пытаются найти место в быстро меняющемся мире киноиндустрии. Роль дублера принесла Питту статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

В 2024 году состоялась премьера комедийного боевика «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях.

Брэд Питт. Фото Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Личная жизнь Брэда Питта

Брэд Питт встречался с главными красавицами Голливуда. В число его пассий входили Джульетт Льюис и Гвинет Пэлтроу.

В 2000-м на съемочной площадке сериала «Друзья» он познакомился с Дженнифер Энистон. В этом же году влюбленные сыграли свадьбу. Они купили совместный особняк в Беверли Хиллз, мечтали завести детей, но спустя 5 лет отношений актеры подали на развод. Причиной распада пары стал роман Питта с партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли.

Брэд с новой возлюбленной не стали тянуть с детьми. В 2006 году на свет появился их первый ребенок — дочь Шайло Нувель. Через два года Джоли родила двойняшек девочку Вивьен Маршелин и мальчика Нокса Леона. Также пара усыновила троих приемных детей — мальчиков Джоли Мэддокса Шивана и Пакса Тьена и девочку Захару Марли.

Летом 2014 года Джоли и Питт вступили в брак, однако спустя два года актриса подала на развод. Причиной стали «непримиримые разногласия», но неофициальным поводом стали разные подходы к воспитанию детей, алкоголизм и измены Брэда. Бракоразводный процесс занял год. Последующие несколько лет актеры в суде вели разбирательства из-за опеки над их детьми.

В 2020 году актер несколько месяцев состоял в отношениях с немецкой моделью Николь Потуральски. Затем с 2021 по 2022 год он встречался со шведской певицей Люкке Ли.

С 2022 года у него роман с дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон. Осенью 2024 года пара появилась вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. По слухам влюбленные собираются съехаться и обзавестись детьми.

Инес де Рамон и Брэд Питт. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Брэд Питт

По данным издания Forbes, доход Брэда Питта в 2023 году составил более 100 миллионов долларов. Это позволило ему войти в топ-10 самых богатых знаменитостей планеты. Голливудский актер в рейтинге разместился на шестой строчке.

Большая часть заработка приходится на продажу продюсерской компании «План Б» — 113 миллионов долларов. Заработок Питта за съемки в фильмах «Быстрее пули», «Вавилон» и «Затерянный город» составил 30 миллионов долларов.

Брэд Питт. Фото Global Look Press

Награды Брэда Питта

За время своей карьеры Брэд Питт был удостоен множества престижных кинонаград.

«Оскар»

Лучший фильм — «12 лет рабства» (2014)

Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2020)

«Золотой глобус»

Лучшая мужская роль второго плана — «12 обезьян» (1996)

Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2020)

BAFTA

Лучший фильм — «12 лет рабства» (2014)

«Эмми»

Лучший телефильм — «Обычное сердце» (2014)

«Выбор критиков»

Лучший актерский состав — «Бесславные ублюдки» (2010)

Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2020)

«Независимый дух»

Лучший фильм — «12 лет рабства» (2014)

«Са турн»

Лучшая мужская роль второго плана — «12 обезьян» (1996)

Национальный совет кинокритиков США

Лучший актерский состав — «Ярость» (2014)

Лучший актерский состав — «Игра на понижение» (2015)

Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2019)

Венецианский кинофестиваль

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)

Премия Гильдии киноактеров США

Лучший актерский состав — «Бесславные ублюдки» (2010)

Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2019)

Брэд Питт. Фото Кадр из фильма «Большой куш»

10 лучших фильмов и сериалов с участием Брэда Питта по версии IMDb