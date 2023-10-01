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Не только Капитан Марвел. 5 лучших ролей Бри Ларсон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Капитан Марвел».
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В честь дня рождения актрисы вспоминаем ее лучшие роли.

1 октября 34-й день рождения отмечает актриса, певица и кинорежиссер Бри Ларсон. В этом месяце у нее сразу две премьеры — драма Apple TV+ «Уроки химии» и фильм MCU «Марвелы» («Капитан Марвел 2»). В преддверии этих релизов и в честь дня рождения актрисы вспоминаем ее лучшие роли.

Стеклянный замок (2017)

Картина Дестина Дэниела Креттона основана на реальной истории о находившейся в бегах семье. Они скрывались от правительства в маленьких городах и едва сводили концы с концами.

В фильме Ларсон сыграла успешную журналистку Джаннет Уоллс. По сюжету героиня находится на новом этапе своей жизни. Джаннет собирается выйти замуж за финансового аналитика Дэвида, но не может рассказать ему всю правду о своем прошлом.

Джаннет выросла в неблагополучной семье: ее мать — эксцентричная художница, а отец — алкоголик. На пороге перемен героиня решает восстановить отношения с родителями, чтобы исцелиться, проработав прошлые болезненные воспоминания.

Комната (2015)

Экранизация одноименного романа Эммы Донохью. В этом фильме Ларсон сыграла Джой. Героиню похитил маньяк, когда она была подростком, и поместил в Комнату. Она живет в ней вместе с пятилетним сыном Джеком. Для него Комната — целый мир. Он в ней родился и ни разу ее не покидал.

Чтобы уберечь сына от ужасающей правды, Джой позволяет Джеку верить, что в реальности существует только Комната, а остальной мир бывает только на телевидении.

За роль Джой Бри Ларсон получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Просто помиловать (2020)

Сюжет картины сосредоточен на юристе Брайане Стивенсоне, который посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоев населения. Ларсон сыграла в фильме Еву Ансли, которая помогает главному герою в его деле.

В интервью Variety актриса рассказывала, что режиссер фильма Дестин Дэниел Креттон посоветовал ей прочитать одноименную книгу, на которой основан фильм. «Она разожгла во мне огонь», — вспоминала Бри Ларсон.

Короткий срок 12 (2013)

Еще один фильм Дестина Дэниела Креттона рассказывает о центре по работе с подростками, находящимися в группе риска. Ларсон исполнила в фильме главную роль. Грейс — сотрудница центра для временного содержания неблагополучных подростков. В картине она пытается находить к ним подход, строить отношения с бойфрендом-коллегой и справляться с детской травмой.

Из 13 в 30 (2004)

Возможно, не самая заметная роль Бри, но по-своему культовая. С ходу не вспомнишь, но Ларсон была одной из «Шести цыпочек» — группы крутых школьниц, в тусовку которых мечтала попасть главная героиня картины Дженна.

В этом фильме снялись коллеги Бри Ларсон по киновселенной Marvel Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. В «Из 13 в 30» Гарнер сыграла взрослую версию Дженны, а Руффало — ее лучшего друга-фотографа. В MCU же Марк представил третью версию Халка, а Дженнифер — наемницу Электру в одноименном сольнике 2005 года.

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