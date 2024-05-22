«Сплетница» эпохи Регентства: как стартовал 3 сезон «Бриджертонов»

16 мая на Netflix вышла первая половина третьего сезона «Бриджертонов». Рассказываем, стоит ли смотреть продолжение многосерийной драмы.

Что происходит в 3-м сезоне сериала «Бриджертоны»

Первая половина нового сезона «Бриджертонов» сосредоточена на отношениях Пенелопы (Никола Кохлан) и Колина (Люк Ньютон).

Третий год выходя в свет, героиня не может найти себе мужа. Она втайне влюблена в Колина, но думает, что у нее нет шансов на взаимность. Пенелопа услышала разговор ее возлюбленного с друзьями, в котором Колин уверял, что никогда не женится на героине. Потеряв последнюю надежду, Пенелопа приняла твердое решение выйти замуж за другого.

Чтобы достичь своей цели, героиня просит Колина помочь ей предстать перед потенциальными женихами в другом свете.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Стоит ли смотреть 3-й сезон «Бриджертонов»

Если вы вынесли первые два сезона, то к чему останавливаться? «Бриджертоны» — это своего рода guilty pleasure (постыдное удовольствие. — Прим. ред.), которое может скрасить ленивый вечер.

Романы Джулии Куинн адаптированы в духе «Сплетницы». Подростковая драма вышла на канале The CW в 2007 году и продержалась в эфире шесть сезонов. В 2021 году на видеосервисе HBO Max стартовал одноименный перезапуск, но даже близко не повторил успеха оригинала.

А вот «Бриджертонам» с блеском удалось вырасти на почве чужих идей. Сериал без тени стеснения перенял концепцию «Сплетницы», которая держала зрителей на крючке из сезона в сезон: среди манхэттенской элиты завелся шпион, который все про всех знает и выставляет напоказ. В «Сплетнице» сначала это сайт, потом анонимный аккаунт в соцсетях, а в «Бриджертонах» — фельетоны таинственной леди Уислдаун. Ну как таинственной, в прошлом сезоне стало известно, что под этим псевдонимом пишет Пенелопа. Колин об этом еще не знает, но может выяснить к финалу текущего сезона.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

«Бриджертоны» в целом немного напоминают фанфик (любительская работа, например, по мотивам популярных оригинальных литературных произведений. — Прим. ред.). Сериал не претендует на историческую достоверность — сюжет проекта разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства.

Персонажи по большей части номинально ведут себя как люди высшего общества того времени (скажем, в третьей серии третьего сезона Пенелопа пачкается и облизывает пальцы, что не вполне отвечает правилам этикета — но, с другой стороны, это может отражать непосредственность героини), поэтому в сумме происходящее на экране напоминает костюмированную вечеринку с невероятным количеством хайлайтера. Возможно, целью номер один у создателей этого проекта было сделать всех женских персонажей похожими на фарфоровых кукол.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Сериал не может предложить ничего оригинального, но неплохо адаптирует уже имеющиеся в массовой культуре концепции. Первая половина третьего сезона построена на двух заезженных сюжетах: «гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя» и «самый крутой парень учит дурнушку, как понравиться мужчинам, а в итоге влюбляется в нее сам». Отчего третий сезон напоминает что-то среднее между «Дьяволом носит Prada» и «Голой правдой» в исторических декорациях.

Пенелопа отказывается от цитрусовых оттенков в одежде, переключаясь на более «меланхоличные», учится флиртовать, кокетливо махать веером и хлопать ресницами — этим небольшим уловкам героиню учил Колин. Мужчины, по его словам, примитивны. Что в какой-то степени справедливо и для нас, смотрящих этот сериал, ведь в проекте, где условно романтические сцены напоминают обложки дешевых эротических романов, о взыскательности говорить не приходится.

По сериальному духу «Бриджертоны» соответствуют своей коллеге по стримингу «Эмили в Париже», где все так плохо, что даже хорошо. Абсолютно бессмысленно, но затягивает. Потому делить релиз третьего сезона «Бриджертонов» на две части было сомнительным ходом: ко второй половине вернутся не все. Но в силу прошлых масштабных забастовок голливудских актеров и сценаристов это была неизбежная мера.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Роль Николы Кохлан в «Бриджертонах»

Третий сезон «Бриджертонов», пожалуй, хорош разве что тем, что вывел на первый план историю Пенелопы (Никола Кохлан). Раньше героиня ее формата могла рассчитывать лишь на второстепенное участие в сюжете. Во многом это касается фигуры персонажа. К сожалению, так сложилось, что на экране принято сопереживать конвеционально красивым героиням, соответствующим стереотипным стандартам внешности, в то время как, например, полноватые персонажи по большей части вплетаются в сюжет как кто-то, над кем можно посмеяться и чьи чувства совсем не берутся в расчет.

Скажем, львиная доля шуток в «Дневнике Бриджит Джонс» построена на «вопиюще огромном» весе главной героини, хотя он был в пределах всего 59 кг. В нулевых, на момент выхода фильма, подобное позиционирование было обыденным. Сейчас оно, конечно, выглядит очень оскорбительно. К слову, сценарист фильма Ричард Кертис сам признал это.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Еще в тему отказа от стереотипов. 37-летняя Никола Кохлан играет девушку на выданье, которая рискует остаться «старой девой» (это выражение нередко можно услышать в «Бриджертонах»), что, согласно мифологии этого проекта, условные 26 лет. Таким образом, хоть и не напрямую, но сериал разрушает миф о том, что после 30 женщины теряют свою юность.

Что касается критики веса, недавно в интервью Stylist Никола Кохлан рассказала, что попросила включить в сюжет откровенные сцены.

«Есть один эпизод, где я совершенно обнажена перед камерой. Это была моя идея, мой выбор и способ послать ко всем чертям всех, кто обсуждает мое тело», — объяснила актриса.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Кохлан добавила, что этот опыт стал для нее вдохновляющим: «В тот момент я почувствовала себя прекрасной и подумала: «Когда мне исполнится 80, я хочу оглянуться назад и вспомнить, как чертовски круто я выглядела!»

Подобное решение стало своего рода ответом бодишеймерам (людям, осуждающим других за недостатки их внешности), с которыми столкнулась актриса во время съемок «Бриджертонов».

В 2022 году Никола Кохлан выложила пост в своих соцсетях, где написала о том, как нелегко противостоять общественному осуждению.

«На самом деле трудно принять вес тысяч мнений о том, как ты выглядишь», — отметила актриса.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Когда выйдут новые серии «Бриджертонов»

Вторая половина третьего сезона «Бриджертонов» выйдет 13 июня на платформе Netflix.