8 фильмов для тех, кому нравится сериал «Бриджертоны»

16 мая на Netflix вышла первая половина третьего сезона «Бриджертонов». Продолжение популярного сериала станет доступно зрителям только 13 июня. Чтобы скрасить ожидание, собрали несколько полнометражных фильмов, чья атмосфера (а порой и сюжет) напоминает многосерийный суперхит.

Эмма

Год: 2020.

Страна: Великобритания, Китай.

Режиссер: Отем де Уайлд.

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Джонни Флинн, Миа Гот, Джош О'Коннор, Билл Найи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Эмма»

«Эмма» — самая свежая экранизация одноименного романа Джейн Остин. В 1990-х центральную фигуру истории играли Гвинет Пэлтроу и Кейт Бекинсейл, в 2000-х — Ромола Гарай, а новой Эммой Вудхаус стала Аня Тейлор-Джой. Эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус» (в том же году она получила награду за сериал «Ход королевы»), а сам фильм претендовал на два «Оскара» («Лучшие костюмы», «Лучший грим и прически»).

По сюжету юная Эмма Вудхаус считает, что отлично разбирается в людях, и решает устроить личную жизнь своей компаньонки Гарриет Смит. Однако все ее попытки выдать скромную девушку замуж заканчиваются неудачами. Параллельно самой Эммой начинает интересоваться ее сосед Джордж Найтли, что при этом не мешает ему открыто критиковать бурную деятельность главной героини.

Список мистера Малкольма

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Эмма Холли Джонс.

В главных ролях: Фрида Пинто, Сопе Дирису, Оливер Джексон-Коэн, Эшли Пак, Зави Эштон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Список мистера Малкольма»

В 2019 году Эмма Холли Джонс сняла короткометражку «Список мистера Малкольма», успех которой привел к появлению полнометражной картины. При этом некоторые актеры перекочевали из одного проекта в другой: среди них — Фрида Пинто («Миллионер из трущоб»), Оливер Джексон-Коэн («Призрак дома на холме») и Сопе Дирису («Банды Лондона»). К касту фильма также примкнули Зави Эштон («Капитан Марвел 2»), Эшли Пак («Эмили в Париже») и Тео Джеймс («Джентльмены»).

В центре истории — Джереми Малкольм, самый завидный холостяк Лондона. Джулия Тислуэйт, которой не удалось впечатлить мужчину, узнает, что у того есть целый список требований к идеальной жене. С помощью своей подруги девушка решает отомстить главному герою, но не учитывает того, что мистер Малкольм может по-настоящему влюбиться в подставную невесту.

История Дэвида Копперфилда

Год: 2019.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Армандо Ианнуччи.

В главных ролях: Дев Патель, Питер Капальди, Хью Лори, Тильда Суинтон, Бен Уишоу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «История Дэвида Копперфилда»

Режиссер «Смерти Сталина» и номинант на «Оскар» за сценарий к комедии «В петле» Армандо Ианнуччи взялся за роман Чарльза Диккенса о Дэвиде Копперфилде. Центрального персонажа сыграл Дев Патель («Миллионер из трущоб»): этот образ принес ему номинацию на «Золотой глобус». Сам фильм получил приз Европейской киноакадемии в категории «Лучший художник-постановщик» и номинацию на BAFTA в категории «Лучший кастинг».

По сути, «История Дэвида Копперфилда» — это череда взлетов и падений главного героя. Его мать рано овдовела, и мальчику пришлось терпеть нападки жестокого отчима, а затем последовали работа на фабрике и учеба в частной школе. В итоге писательский талант парня не остался незамеченным. Без романтической сюжетной линии, разумеется, тоже не обошлось!

Белль

Год: 2013.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Амма Асанте.

В главных ролях: Гугу Эмбата-Ро, Том Уилкинсон, Сэм Рид, Эмили Уотсон, Сара Гадон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Белль»

Лента «Белль» переносит зрителей в чуть более ранний период, чем «Бриджертоны» (действие разворачивается во второй половине XVIII века), однако ее атмосфера вполне соответствует популярному сериалу. Фильм сняла британка Амма Асанте, впоследствии поставившая несколько эпизодов «Рассказа служанки». Главную роль исполнила Гугу Эмбата-Ро («Черное зеркало»): в 2014 году на Премии британского независимого кино (BIFA) она обошла в актерской категории Киру Найтли и Алисию Викандер.

Сюжет картины разворачивается вокруг внебрачной дочери английского адмирала. Девушка получила блестящее образование и внушительное наследство, однако высшее общество все равно отказывалось принимать ее. Причиной тому стал цвет кожи. К слову, Дайдо Элизабет Белль существовала на самом деле: ее отцом был капитан Королевского флота Джон Линдси, а матерью — рабыня Мария Белль.

Молодая Виктория

Год: 2008.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Жан-Марк Валле.

В главных ролях: Эмили Блант, Руперт Френд, Пол Беттани, Миранда Ричардсон, Джим Бродбент.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Молодая Виктория»

«Молодая Виктория», наоборот, переносит зрителей в чуть более поздний период: эпоха правления королевы Виктории последовала как раз таки за периодом Регентства, которому посвящены «Бриджертоны». За главную роль в фильме Эмили Блант была отмечена номинацией на «Золотой глобус», а сам проект получил «Оскар» в категории «Лучшие костюмы» и две премии BAFTA («Лучшие костюмы», «Лучшие грим и прически»).

По названию несложно догадаться, что байопик посвящен юности британской королевы, в частности — попыткам сэра Джона Конроя подавить личность девушки. Однако свободолюбивая принцесса проявляет твердость характера и отвоевывает свое право на самостоятельность. Что касается личной жизни, то запланированный союз неожиданно оказывается удачным, ведь Виктория и саксонский принц Альберт влюбляются друг в друга.

Джейн Остин

Год: 2006.

Страна: Великобритания, Ирландия.

Режиссер: Джулиан Джаррольд.

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Джеймс Макэвой, Джули Уолтерс, Джеймс Кромуэлл, Мэгги Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Джейн Остин»

Центральная героиня картины «Джейн Остин» — известная английская писательница, подарившая миру такие романы, как «Гордость и предубеждение», «Доводы рассудка», а также уже упомянутую выше «Эмму». При этом главную роль исполнила американка Энн Хэтэуэй, а шотландец Джеймс Макэвой сыграл ирландца Тома Лефроя, у которого был непродолжительный роман с мисс Остин.

Фильм повествует о событиях, развернувшихся в самом конце XVIII века (опять же — чуть раньше, чем в «Бриджертонах»). Джейн Остин — дочь бедного приходского священника — должна выйти замуж по расчету, но девушка не испытывает чувств к избраннику. Обаятельный Том Лефрой — совсем другое дело! Только вот его дядя не одобряет этот союз — и молодые люди решаются на побег.

Эмили

Год: 2022.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Фрэнсис О'Коннор.

В главных ролях: Эмма Маки, Оливер Джексон-Коэн, Финн Уайтхед, Александра Доулинг, Амелия Гетинг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Эмили»

Байопик «Эмили» посвящен другой видной фигуре английской литературы: средняя из сестер Бронте написала всего лишь один роман, но этого оказалось достаточно, ведь речь идет о «Грозовом перевале». Роль мисс Бронте досталась звезде «Сексуального просвещения» Эмме Маки, а поставила фильм Фрэнсис О'Коннор: «Эмили» стала режиссерским дебютом актрисы из «Искусственного разума» Стивена Спилберга.

По сюжету бунтарка Эмили живет в родовом поместье, где проводит время за написанием собственных историй. Когда в округе появляется новый викарий Уильям Уэйтман, девушка влюбляется в него, однако общественное мнение ставит их отношения под угрозу, а после расставания главная героиня и вовсе теряет интерес к литературному творчеству.

Мария-Антуанетта

Год: 2005.

Страна: США, Франция, Япония.

Режиссер: София Коппола.

В главных ролях: Кирстен Данст, Джейсон Шварцман, Стив Куган, Джуди Дэвис, Рип Торн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Мария-Антуанетта»

В качестве альтернативы для тех, кому интересны интриги не только в высшем свете Англии, рекомендуем обратить внимание на байопик Софии Копполы «Мария-Антуанетта». Фильм был отмечен «Оскаром» в категории «Лучшие костюмы», а в рамках Каннского кинофестиваля получил приз Французской системы национального образования. Роль легендарной французской королевы исполнила Кирстен Данст.

В 1770 году (опять же чуть раньше, чем события «Бриджертонов») 14-летняя дочь австрийской императрицы отправляется во Францию, где ей предстоит заключить брак с дофином Франции Людовиком XVI. Со временем Мария-Антуанетта с головой погружается в светскую жизнь Версаля, в то время как в стране назревает революция.