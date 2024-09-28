Биография Брижит Бардо: от балерины до секс-символа 50-х

История «гадкого утенка», который произвел сексуальную революцию в кино.

Брижит Бардо (Брижит Анн-Мари Бардо)

Дата рождения: 28 сентября 1934 года

Место рождения: Париж (Франция)

Профессия: актриса

Карьера: 1952-1973 годы

Детство и юность Брижит Бардо

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже (Франция). Ее отец Луи Бардо был инженером, который основал семейную фирму по производству ацетилена и сжатого воздуха «Шарль Бардо и К». Ее мать Анна-Мари Мюсель занималась воспитанием детей. У актрисы также есть младшая сестра Мари-Жанна.

В детстве Бардо была «гадким утенком». Девочка носила очки и металлические брекеты. В возрасте семи лет мать привела старшую дочь на балет. В 1947 году Бардо поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца, где она обучалась у российского артиста балета Бориса Князева.

Именно танцы из закомплексованной девушки сделали уверенную в себе красавицу. Брижит с ее отличной фигурой стали приглашать на съемки в глянцевые журналы. Она появилась на обложках Jardin des Modes и Elle. Номера с Бардо имели коммерческий успех, работать с ней мечтали многие известные фотографы.

Фото Global Look Press

Актерская карьера Брижит Бардо

О яркой и молодой Брижит Бардо заговорил весь модный бомонд. На нее стали обращать внимание не только глянцевые журналы, но и кинорежиссеры. Так она получила приглашение от Роже Вадима на пробы для фильма «Лавры сорваны». Однако производство картины закрыли и съемки отменили. Но девушка всерьез задумалась над актерской карьерой.

Изначально родители были против того, чтобы их дочь стала актрисой. Но со временем смирились с выбором Брижит. Отец через знакомых даже помог ей получить ее первую роль в комедии «Нормандская дыра» (1952). Роже Вадим также помогал юной девушке. Французский режиссер организовал ей главную роль в фильме «Манина, девушка в бикини» (1952). После презентации фильма 17-летнюю Бардо сразу же прозвали новым секс-символом Франции. Начинающая актриса перекрасилась в блондинку и начала поддерживать созданный сексуальный образ.

Чтобы набраться опыта, девушка начала ходить на курсы в актерскую школу Рене Симона, но быстро забросила учебу.

В период с 1952 по 1956 год французская актриса снялась в 18 картинах. На родине она была настоящей звездой. Но Роже хотел, чтобы о ней знал весь мир, поэтому сам написал сценарий и снял фильм с Брижит Бардо в главной роли. Драма «И Бог создал женщину» (1956) произвела культурную революцию. По сюжету главная героиня не может определиться между тремя поклонниками. В картине актриса снялась обнаженной, что вызвало осуждение в многих странах Европы и США. Несмотря на недовольство, кассовые сборы били все рекорды.

Брижит Бардо назвали одной из самых сексуальных женщин планеты. Ее вознесли в один ряд с Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Одри Хепберн.

После выхода фильма «Бабетта идет на войну» (1959) женщины по всему миру начали копировать высокую прическу французской актрисы.

На ее счету такие успешные фильмы, как «В случае несчастья» (1958), «Танцуй со мной» (1959), «Истина» (1960), «Частная жизнь» (1962), «Презрение» (1963), «Вива, Мария!» (1965), «Шалако» (1968).

За свою актерскую карьеру Бардо поработала с такими легендами, как Ален Делон, Жан Габен, Марчелло Мастроянни, Анни Жирардо и другие.

Последний фильм с французской звездой вышел в 1973 году. Это была картина под названием «Поучительная и веселая история Колино, любителя дергать за юбки». Съемки проходили в деревне на юго-западе Франции. У местной жительницы Бардо купила козу, чтобы спасти ее от забоя. Актриса привела животное в отель, из-за чего разразился большой скандал. 39-летняя Брижит приняла решение уйти из кино, к тому же ее успех пошел на спад.

«Мне осточертело все это кривлянье, мне стало понятно, что я пленница, отрешенная от настоящих жизненных ценностей. Мое занятие всегда казалось мне ничтожным, ненужным, никчемным, достойным осмеяния. У меня была только одна жизнь, и я должна была прожить ее по-своему!» — писала Бардо в автобиографии.

Фото Кадр из фильма «Истина»

Общественная деятельность Брижит Бардо

Французская кинозвезда уже много лет занимается спасением и охраной животных. Бардо выступила с критикой жестокого метода забивания скота на бойнях в 1962 году. Так актриса смогла добиться, чтобы мясники начали применять электрошоковые пистолеты.

Брижит выступала и против убийства морских котиков, проведения корриды, петушиных и собачьих боев, а также продажи натурального меха. Актриса жертвовала личные деньги на массовую стерилизацию собак и строительство приютов для бродячих животных.

Брижит Бардо часто выступает с трибуны ООН, она встречалась с мировыми лидерами и принимала участие в акциях в защиту животных.

Фото Кадр из фильма «Презрение»

Личная жизнь Брижит Бардо

В 1950 году актриса познакомилась с режиссером Роже Вадимом. Юная красавица сразу же влюбилась во взрослого мужчину. Но родители Бардо были против этого союза. Девушка даже предприняла попытку самоубийства в знак протеста. В 1952-м влюбленные сыграли свадьбу, но их брак не был счастливым.

В 1956 году актриса закрутила роман с партнером по съемочной площадке фильма «И Бог создал женщину» Жаном-Луи Трентиньяном. Их отношения продлились год, так как парня забрали в армию. Секс-символ Франции также заводила интрижки с женатым музыкантом Жильбером Беко, композитором Сашей Дистелем, актером Сами Фреем, танцором Бобом Загури и певцом Сержем Генсбуром.

В 1958 году она во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал актер Жак Шарье. В семье родился сын Николя-Жак Шарье (1960). Но создать семейную идиллию не получилось. В 1962-м пара развелась. Актриса отказалась от права на воспитание сына. Наследник по решению суда остался жить с отцом.

В 1966-м Бардо отправилась под венец с фотографом Гюнтером Саксом. Через три года они подали на развод. В 70-х блондинка крутила романы с барменом Кристианом Кальтом, актером Лораном Вергой и скульптором Мирославом Мирко Брозеком.

Четвертым мужем актрисы стал политик Бернар д'Ормаль. Супруги до сих пор вместе.

Фото Кадр из фильма «И Бог создал женщину»

Брижит Бардо сейчас

В настоящее время французская актриса продолжает заниматься защитой животных. Вместе с мужем Бернаром д'Ормалем живет в Сен-Тропе, помогает воспитывать внуков от единственного сына.

Француженка редко появляется на публике. Из-за возраста у нее обострились хронические заболевания. Сейчас она передвигается с помощью костылей.

В 2024 году Брижит отметила 90-летие.

Фото Global Look Press

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