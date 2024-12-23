Бураку Озчивиту — 40 лет: пять лучших ролей звезды турецких сериалов

Звезде турецких сериалов Бураку Озчивиту сегодня исполнилось 40 лет. Актер, который появился на экранах в новогодней комедии «Елки 11» и в российском сериале «Я к тебе надолго», блистает в кино и телевизионных ролях с 2006 года. Вспомнили пять проектов с турецким красавчиком, который еще будучи моделью не раз признавался одним из самых привлекательных мужчин как в Турции, так и за ее пределами.

Великолепный век

Год: 2011-2014.

Страна: Турция.

Создатель: Мерал Окай.

В главных ролях: Бурак Озчивит, Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Нур Феттахолу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из сериала «Великолепный век», создатель Мерал Окай/ Tims Productions

Начнем с проекта, принесшего Бураку широкую славу. Состоящий из 139 эпизодов исторический сериал рассказывает о периоде правления Сулеймана Великолепного и Османской империи того времени. Кроме наиболее заметных событий, произошедших в эпоху великого полководца, «Великолепный век» уделяет большое внимание отношениям султана с наложницей славянского происхождения. По сюжету девушка носила имя Александра, а впоследствии изменила его на Хюррем после принятия ислама.

Бурак Озчивит исполнил роль османского военачальника боснийского происхождения Малкочоглу Бали-бея. Персонаж появляется во втором и третьем сезонах.

Королек — птичка певчая

Год: 2013-2014.

Страна: Турция.

Режиссер: Чаган Ырмак, Доган Умит Караджа.

В главных ролях: Бурак Озчивит, Эбру Хелваджиоглу, Фехми Караарслан, Бенгю Эргин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из сериала «Королек — птичка певчая», реж. Чаган Ырмак, Доган Умит Караджа/ Netflix

Основанный на одноименном романе Решата Нури сериал рассказывает историю отношений сироты Фериде и Кямрана. Последний — сын тетки, к которой девушку отправили после смерти родителей. Кузен поначалу не воспринимает чувства героини, в детстве получившей прозвище Королек, всерьез, но со временем все меняется.

Интересно, что «Королек» повлиял и на личную жизнь самого Бурака Озчивита, исполнившего роль Кямрана. Именно на съемках этого сериала красавец познакомился со своей будущей женой. Правда, встречаться актеры стали уже после работы на площадке, во время участия в следующем общем проекте «Любовь похожа на тебя».

Маленькие тайны

Год: 2010-2011.

Страна: Турция.

Режиссер: А. Танер Эльхан, Керем Чакироглу.

В главных ролях: Бурак Озчивит, Синем Кобал, Мерве Болугур, Ипек Карапынар.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 3,9.

Фото Кадр из сериала «Маленькие тайны», реж. А. Танер Эльхан, Керем Чакироглу/ Tim's Productions

Вспомним турецкую адаптацию сериала «Сплетница», в которой тоже в свое время участвовал Бурак. Сюжет проекта не сильно отличается от первоисточника: в центре событий — все так же условная золотая молодежь, жизнь которых с самого детства кажется идеальной. Но секреты и неприятные тайны найдутся у каждого из героев.

Бурак Озчивит исполнил роль одного из основных персонажей сериала — старшеклассника по имени Четин Атешоглу. У парня непростые отношения с богатым отцом, а свою сводную сестру Айшегюль он откровенно ненавидит. Но при этом влюблен в нее с пятнадцатилетнего возраста. Чет в исполнении Бурака Озчивита — типичный мажор, любящий свое положение и имеющий успех у многих девушек.

Черная любовь

Год: 2015-2017.

Страна: Турция.

Режиссер: Хилал Сарал, Экин Пандир.

В главных ролях: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу, Кюршат Алныачык.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из сериала «Черная любовь», реж. Хилал Сарал, Экин Пандир/ Star TV, Ay Yapim

Остросюжетная драма, рассказывающая о любви, которая, по заветам турецких сериалов, не должна была возникнуть. Кемаль в исполнении Бурака Озчивита — выходец из простой семьи. Нихан — дочь бизнесмена. Против союза молодых людей выступают, кажется, почти все, а осложняет ситуацию еще и то, что девушка должна выйти замуж за другого.

Конечно, несмотря на все передряги и невзгоды, влюбленные сердца продолжают стремиться друг к другу. Герои пронесут чувства через годы и приложат немало усилий для их сохранения.

Основание: Осман

Год: 2015-2017.

Страна: Турция.

Режиссер: Ахмет Йильмаз, Фетки Байрам, Метин Гюнай.

В главных ролях: Бурак Озчивит, Олег Торер, Эмре Башалак, Бусе Арслан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из сериала «Основание: Осман», реж. Ахмет Йильмаз, Фетки Байрам, Метин Гюнай/ ATV, Tekden Film

Приключенческий сериал из пяти сезонов рассказывает историю основателя Османской империи и родоначальника династии, бессменно правившей государством до XX века. Именно роль Османа I досталась Бураку Озчивиту, так что брутального вида актер смог по-настоящему раскрыть на экране и свою харизму.