Почему в России так любят Гая Ричи

Только в этом году в отечественный прокат вышли сразу два фильма британского режиссера: «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» и «Переводчик». Гай Ричи всегда был популярен в России, а на фоне ухода крупных голливудских студий эти премьеры выглядели особенно ярко. Сам Ричи не раз признавался, что знает об особом отношении к своим картинам. «Есть у меня ощущение, что российские зрители словно настроены на мою частоту», — заявил недавно режиссер.

В рейтинге «Кинопоиска» «250 лучших фильмов», составленном по результатам голосования посетителей сайта, сейчас находятся сразу три работы Ричи: «Джентльмены», «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола». Остальные ленты режиссера также имеют довольно высокие зрительские оценки. Разбираемся, в чем же секрет такого успеха его фильмов.

Персонажи из России

Голливудские картины часто критикуют за карикатурное изображение жителей других стран, в том числе россиян. Однако Гай Ричи не ограничивается стереотипным образом бандита: в «Большом куше» наш соотечественник — это безбашенный торговец оружием Борис Бритва, в «Рок-н-ролльщике» — интеллигентный олигарх Юрий Омович, а в «Агентах А.Н.К.Л.» — одаренный сотрудник КГБ Илья Курякин. Он и на нескольких языках разговаривает, и в моде разбирается.

Фото Кадр из фильма «Агенты А.Н.К.Л.»

Криминальная романтика

Неудивительно, что в стране, где целое поколение выросло на «Брате», «Бригаде» и «Бумере», с интересом смотрят фильмы Гая Ричи. В центре его картин — мелкие аферисты, криминальные авторитеты и простые ребята из лондонских подворотен. Они живут по «пацанским понятиям» и добиваются своего, размахивая кулаками.

Разнообразие жанров

В фильмографии Ричи можно найти ленту на любой вкус, поэтому в нашей стране он так популярен среди самых разных слоев населения. Помимо бойких криминальных комедий, которые уже стали классикой, британский режиссер снял мелодраму «Унесенные» с Мадонной в главной роли, переосмыслил легенду о рыцарях Круглого стола в приключенческом фэнтези «Меч короля Артура» и даже адаптировал диснеевский мультфильм «Аладдин», а недавно вышедший «Переводчик» и вовсе стал его первой военной картиной.

Фото Кадр из фильма «Джентльмены»

Любимые актеры

Британский режиссер постоянно работает с актерами, которых любят и уважают отечественные зрители. Среди них — Брэд Питт, Роберт Дауни-младший, Джуд Лоу, Хью Грант и, конечно, Джейсон Стэтхэм. Дебютная полнометражка Ричи «Карты, деньги, два ствола» запустила актерскую карьеру Стэтхэма, и с тех пор они выдали еще четыре совместные работы: «Большой куш», «Гнев человеческий», «Револьвер» и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

Яркие женские образы

В России о женщинах говорят, что они и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, поэтому просто нельзя не упомянуть сильных героинь из фильмов Ричи. Среди них Ирэн Адлер («Шерлок Холмс»), супруга Микки Пирсона Розалинда («Джентльмены») и айтишница Сара Фидель («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»). Они умны, обаятельны и не уступают мужчинам в драках, погонях и перестрелках.

Фото Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

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