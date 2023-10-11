Чем закончилась забастовка голливудских сценаристов? Рассказываем, чего добились авторы

Спустя четыре месяца борьбы писательский бунт завершен. WGA (Гильдия сценаристов США) заключили соглашение с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения) на ближайшие три года. Рассказываем, почему началась забастовка, как она отразилась на киноиндустрии, и чем все закончилось.

Почему началась забастовка сценаристов

Забастовка голливудских сценаристов началась из-за перемен в индустрии. В эпоху расцвета стримингов и развития ИИ предыдущий контракт перестал быть актуальным. Если 16 лет назад, за год до начала аналогичной забастовки, Гильдия сценаристов США требовала увеличения процента отчислений авторам за продажи кино- и телепродукции на DVD и в Интернете, то сейчас писательские требования скорректировались с учетом временных изменений.

Сценаристы выступали за справедливую оплату труда, ограничение влияния искусственного интеллекта на свою работу и равноценное отношение к авторам, работающим в сценарных комнатах. Последний пункт особенно важен. Как правило, у проектов есть шоураннер, который может совмещать обязанности сценариста, исполнительного продюсера и редактора сценариев. Зачастую шоураннеру помогает группа авторов, работа которых нередко бывает не оценена по достоинству.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела».

Как забастовка сценаристов отразилась на киноиндустрии

Первыми попали под удар вечерние развлекательные шоу Saturday Night Live, «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» и «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». В период забастовки выпуск этих программ прекратился.

Было временно приостановлено производство второго сезона сериала «Одни из нас» (HBO), пятого сезона «Очень странных дел» (Netflix), «Разделения» (Apple TV+) и других популярных стриминговых проектов. Многие релизы были существенно сдвинуты. Каждый день забастовки обходился экономике Калифорнии в 30 миллионов долларов.

Чем завершилась забастовка сценаристов

Писатели добились значительного увеличения оплаты труда и бонусы за высокие просмотры на стримингах. Другой победой сценаристов стало ограничение влияния искусственного интеллекта на их работу. В новом соглашении указано, что ИИ запрещено создавать или переписывать литературные произведения. Кроме того, созданный ИИ контент не может использоваться в качестве исходного материала.

Помимо этого, сценаристы смогли отстоять право на доступ к информации. Теперь студии обязаны предоставлять данные об аудитории своих платформ. Это поможет WGA понимать реальное положение дел в индустрии.

Забастовка голливудских актеров тоже прекращена?

На данный момент она продолжается. Недавно члены SAG-AFTRA (Гильдия актеров США) проголосовали за забастовку против десяти крупнейших производителей видеоигр. Представители Гильдии сделали заявление, в котором дали понять, что намерены добиться соглашения, которое сможет обеспечить справедливую компенсацию и разумные меры безопасности талантливым актерам.

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