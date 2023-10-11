Чем закончилась забастовка голливудских сценаристов? Рассказываем, чего добились авторы

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Спустя четыре месяца борьбы писательский бунт завершен. WGA (Гильдия сценаристов США) заключили соглашение с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения) на ближайшие три года. Рассказываем, почему началась забастовка, как она отразилась на киноиндустрии, и чем все закончилось.
Забастовка голливудских сценаристов началась из-за перемен в индустрии. В эпоху расцвета стримингов и развития ИИ предыдущий контракт перестал быть актуальным. Если 16 лет назад, за год до начала аналогичной забастовки, Гильдия сценаристов США требовала увеличения процента отчислений авторам за продажи кино- и телепродукции на DVD и в Интернете, то сейчас писательские требования скорректировались с учетом временных изменений.
Сценаристы выступали за справедливую оплату труда, ограничение влияния искусственного интеллекта на свою работу и равноценное отношение к авторам, работающим в сценарных комнатах. Последний пункт особенно важен. Как правило, у проектов есть шоураннер, который может совмещать обязанности сценариста, исполнительного продюсера и редактора сценариев. Зачастую шоураннеру помогает группа авторов, работа которых нередко бывает не оценена по достоинству.
Первыми попали под удар вечерние развлекательные шоу Saturday Night Live, «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» и «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». В период забастовки выпуск этих программ прекратился.
Было временно приостановлено производство второго сезона сериала «Одни из нас» (HBO), пятого сезона «Очень странных дел» (Netflix), «Разделения» (Apple TV+) и других популярных стриминговых проектов. Многие релизы были существенно сдвинуты. Каждый день забастовки обходился экономике Калифорнии в 30 миллионов долларов.
Писатели добились значительного увеличения оплаты труда и бонусы за высокие просмотры на стримингах. Другой победой сценаристов стало ограничение влияния искусственного интеллекта на их работу. В новом соглашении указано, что ИИ запрещено создавать или переписывать литературные произведения. Кроме того, созданный ИИ контент не может использоваться в качестве исходного материала.
Помимо этого, сценаристы смогли отстоять право на доступ к информации. Теперь студии обязаны предоставлять данные об аудитории своих платформ. Это поможет WGA понимать реальное положение дел в индустрии.
На данный момент она продолжается. Недавно члены SAG-AFTRA (Гильдия актеров США) проголосовали за забастовку против десяти крупнейших производителей видеоигр. Представители Гильдии сделали заявление, в котором дали понять, что намерены добиться соглашения, которое сможет обеспечить справедливую компенсацию и разумные меры безопасности талантливым актерам.
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