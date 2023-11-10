Славная миссия: чем закончился второй сезон «Локи» и что показали в сцене после титров

Два сезона бюрократического ада того стоили. На платформе Disney+ вышла финальная серия «Локи» «Славная миссия», в которой бог обмана, наконец, обрел по-настоящему великую цель.

Пятый эпизод сериала закончился тем, что Вариант научился управлять временем и вернулся в TVA за считаные мгновения до его исчезновения.

В шестой серии второго сезона Локи пережил бессчетное количество попыток спасения Управления временными изменениями, но в итоге понял: что бы он ни делал, TVA исчезнет. Тогда Вариант переместился в момент битвы с Сильвией, чтобы попытаться спасти Того, кто остается, но и это не помогло.

Локи научился останавливать время, а потом провел исследование на тему бремени власти, ведя долгие разговоры сначала с вариантом Канга в Цитадели в конце времен, а затем с Мобиусом в Театре времени.

Фото Кадр из сериала «Локи»

После этого Вариант вернулся к Сильвии и спросил, что ему делать дальше. Пережившая всевозможные апокалипсисы, она уверена, что порой можно все уничтожить.

Вариант снова переместился с момент исчезновения TVA. Приближаясь к временной прядильне, он обрел свой истинный облик и уничтожил ее. Локи сохранил все временные линии и стал Богом историй. После того как он собрал все ответвления, они приняли форму Иггдрасиля (древо жизни в скандинавской мифологии). В Marvel ясень охватывает не только Девять миров, а мультивселенную.

В TVA начали давать о себе знать варианты Канга Завоевателя. Его альтернативные версии все еще остаются главной угрозой.

После удаления судья Равонна Ренслейер попала в Пустоту и столкнулась с Алиотом, а Мобиус набрался смелости узнать о своей жизни за пределами Управления временными изменениями.

У Сильвии в проекте открытый финал. Когда Мобиус спросил у нее, что героиня собирается делать дальше, она дала понять, что покажет время.

Фото Кадр из сериала «Локи»

Что показали в сцене после титров

Это не самая типичная история для проектов Marvel, но абсолютно ничего, что делает финал сериала еще более самодостаточным.